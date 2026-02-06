Ιράν – ΗΠΑ: «Καλό ξεκίνημα» στις πυρηνικές συνομιλίες στο Ομάν

Οι έμμεσες συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ανάμεσα στην Τεχεράνη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή στο Ομάν, χαρακτηρίστηκαν από την ιρανική πλευρά ως ένα «καλό ξεκίνημα», εν μέσω έντονων ανησυχιών ότι ενδεχόμενη αποτυχία των διαπραγματεύσεων θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι υπάρχει κατανόηση για τη συνέχιση των επαφών, ενώ οι επόμενες κινήσεις θα καθοριστούν μετά από διαβουλεύσεις στις αντίστοιχες πρωτεύουσες.

Σύμφωνα με το Reuters, οι συνομιλίες διεξήχθησαν μέσω της διαμεσολάβησης του Ομάν, με τις δύο αντιπροσωπείες να συναντώνται στην πρωτεύουσα Μουσκάτ και να επιστρέφουν στη συνέχεια στις χώρες τους για διαβουλεύσεις. Παρότι και οι δύο πλευρές εμφανίζονται διατεθειμένες να επαναφέρουν τη διπλωματία στο προσκήνιο, η Ουάσινγκτον επιδιώκει τη διεύρυνση της ατζέντας ώστε να περιλαμβάνει το βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, τη στήριξή του σε ένοπλες οργανώσεις στην περιοχή και ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Τεχεράνη απορρίπτει κατηγορηματικά αυτή την προσέγγιση, ξεκαθαρίζοντας ότι συζητά αποκλειστικά το πυρηνικό της πρόγραμμα και ζητώντας τον τερματισμό απειλών και πιέσεων.

Κεντρικό σημείο τριβής παραμένει ο εμπλουτισμός ουρανίου. Το Ιράν ζητά την αναγνώριση του δικαιώματός του να εμπλουτίζει ουράνιο, ενώ για τις ΗΠΑ η διεξαγωγή εμπλουτισμού εντός ιρανικού εδάφους αποτελεί «κόκκινη γραμμή». Παράλληλα, η Τεχεράνη έχει δηλώσει ότι είναι πρόθυμη να επιδείξει ευελιξία, ακόμη και να παραδώσει σημαντικές ποσότητες υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου ή να αποδεχθεί μηδενικό εμπλουτισμό στο πλαίσιο διεθνούς κοινοπραξίας, υπό την προϋπόθεση άρσης των κυρώσεων.

Η αμοιβαία δυσπιστία βαραίνει τις διαπραγματεύσεις, ιδίως μετά τις πρόσφατες στρατιωτικές επιχειρήσεις και τη ναυτική ενίσχυση των ΗΠΑ στην περιοχή. Το ενδεχόμενο αποτυχίας των συνομιλιών προκαλεί ανησυχία σε διεθνείς και περιφερειακές δυνάμεις, που φοβούνται μια νέα σύγκρουση με ευρύτερες συνέπειες για τη σταθερότητα και την ενεργειακή ασφάλεια της Μέσης Ανατολής.

