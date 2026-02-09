Αυστραλία: Διαμαρτυρίες σε διάφορες πόλεις κατά της επίσκεψης του Ισραηλινού Προέδρου Χέρτσογκ
14:24 - 09 Φεβ 2026

Αυστραλία: Διαμαρτυρίες σε διάφορες πόλεις κατά της επίσκεψης του Ισραηλινού Προέδρου Χέρτσογκ

Reporter.gr Newsroom
Χιλιάδες συγκεντρώθηκαν σε όλη την Αυστραλία τη Δευτέρα (9/2) για να διαμαρτυρηθούν κατά της άφιξης του Προέδρου του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, ο οποίος πραγματοποιεί πολλαπλά ταξίδια σε διάφορες πόλεις με στόχο να εκφράσει αλληλεγγύη στην εβραϊκή κοινότητα της Αυστραλίας, μετά από ένα θανατηφόρο μαζικό πυροβολισμό πέρυσι.

Ο Χέρτσογκ επισκέπτεται την Αυστραλία αυτή την εβδομάδα κατόπιν πρόσκλησης του Αυστραλού Πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζ, μετά την επίθεση στις 14 Δεκεμβρίου σε εκδήλωση για το Χανουκά στην παραλία Μπόντι του Σίδνεϊ, που στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους.

Όπως επισημαίνει το Reuters, η επίσκεψη προκάλεσε την οργή ορισμένων Αυστραλών, οι οποίοι κατηγορούν τον Χέρτσογκ ότι συμμετείχε σε θανάτους αμάχων στη Γάζα. Οργανώσεις υπέρ της Παλαιστίνης διοργάνωσαν διαδηλώσεις σε πόλεις και κωμοπόλεις της χώρας το βράδυ της Δευτέρας.

Στο Σίδνεϊ, χιλιάδες συγκεντρώθηκαν σε πλατεία στο κεντρικό επιχειρηματικό κέντρο της πόλης, ακούγοντας ομιλίες και φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης.

Η αστυνομία είχε έντονη παρουσία, με ελικόπτερο να περιφέρεται πάνω από την πόλη και αστυνομικούς να περιπολούν με άλογα.
Η αστυνομία χρησιμοποίησε σπρέι πιπεριού και δακρυγόνα για να απωθήσει ομάδες ανθρώπων που προσπαθούσαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό και να προχωρήσουν. Πολλοί διαδηλωτές συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με την αστυνομία.

Οι αρχές του Σίδνεϊ χαρακτήρισαν την επίσκεψη του Ερζόγκ ως μεγάλο γεγονός και τους δόθηκαν εξουσίες που χρησιμοποιούνται σπάνια, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να χωρίζουν και να μετακινούν τα πλήθη, να περιορίζουν την είσοδό τους σε ορισμένες περιοχές, να διατάσσουν ανθρώπους να αποχωρήσουν και να ελέγχουν οχήματα.

Ο Πρόεδρος τιμά τις ζωές που χάθηκαν

Ταυτόχρονα, χιλιάδες μέλη της εβραϊκής κοινότητας, κυβερνητικοί αξιωματούχοι και πολιτικοί της αντιπολίτευσης καλωσόρισαν τον Χέρτσογκ σε εκδήλωση, σε απόσταση μεγαλύτερη του ενός χιλιομέτρου από τις διαδηλώσεις, τιμώντας τα θύματα της επίθεσης στην Μπόντι.

Ο Χέρτσογκ ξεκίνησε την επίσκεψή του νωρίτερα τη Δευτέρα στην παραλία Μπόντι, όπου κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο για τα θύματα της επίθεσης. Επίσης, συναντήθηκε με επιζώντες και τις οικογένειες των 15 ανθρώπων που σκοτώθηκαν στον πυροβολισμό.

«Αυτό ήταν επίσης μια επίθεση εναντίον όλων των Αυστραλών. Επιτέθηκαν στις αξίες που οι δημοκρατίες μας εκτιμούν, στην ιερότητα της ανθρώπινης ζωής, στην ελευθερία της θρησκείας, στην ανεκτικότητα, στην αξιοπρέπεια και το σεβασμό», δήλωσε ο Χέρτσογκ στο σημείο της επίθεσης.

Σε ανακοίνωση, ο συνδιευθύνων της Εκτελεστικής Επιτροπής της Εβραϊκής Κοινότητας της Αυστραλίας, Αλεξ Ρίβτσιν, δήλωσε ότι η επίσκεψη του Χέρτσογκ «θα ενισχύσει το ηθικό μιας πληγωμένης κοινότητας».

Τέλος, σημειώνεται ότι το Εβραϊκό Συμβούλιο της Αυστραλίας, έντονος επικριτής της κυβέρνησης του Ισραήλ, δημοσίευσε ανοιχτή επιστολή τη Δευτέρα, υπογεγραμμένη από πάνω από 1.000 Αυστραλούς εβραϊκής καταγωγής ακαδημαϊκούς και ηγέτες κοινοτήτων, καλώντας τον Αλμπανέζ να ανακαλέσει την πρόσκληση προς τον Χέρτσογκ.

