Χάος στην τουρκική Εθνοσυνέλευση: Συμπλοκές βουλευτών στην ορκωμοσία του νέου υπουργού Δικαιοσύνης

Η ορκωμοσία των νέων υπουργών στην Άγκυρα εξελίχθηκε σε σκηνικό έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς σημειώθηκαν επεισόδια μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας, με βουλευτές να έρχονται στα χέρια. Η ένταση επικεντρώθηκε στον διορισμό του νέου υπουργού Δικαιοσύνης, Ακίν Γκιουρλέκ.

Την ώρα που ο Γκιουρλέκ κατευθυνόταν στο βήμα για να δώσει τον όρκο του, βουλευτές του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) ανέβηκαν στο βήμα σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει συμπλοκή και να ανταλλαχθούν γροθιές. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τραυματίστηκε βουλευτής του CHP, ενώ η συνεδρίαση διακόπηκε προσωρινά.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, στη συμπλοκή φέρονται να πρωταγωνίστησαν οι βουλευτές Μαχμούτ Τανάλ —ο οποίος καταγράφηκε σε βίντεο με αιμορραγία στη μύτη— και Οσμάν Γκιοκτσέκ.

Ο Ακίν Γκιουρλέκ, μαζί με τον νέο υπουργό Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί, προσήλθαν στην Εθνοσυνέλευση προκειμένου να ορκιστούν και να αναλάβουν επίσημα τα καθήκοντά τους.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του CHP, Μουράτ Εμίρ, έλαβε τον λόγο και υπέβαλε ένσταση για τον διορισμό του Γκιουρλέκ. Υποστήριξε ότι η ανάληψη του υπουργείου Δικαιοσύνης χωρίς να έχει προηγουμένως παραιτηθεί από τη θέση του επικεφαλής της Εισαγγελίας Κωνσταντινούπολης είναι παράνομη και αντίκειται στο Σύνταγμα, ζητώντας να διεξαχθεί σχετική διαδικαστική συζήτηση. Από την πλευρά της συμπολίτευσης εκδηλώθηκαν έντονες αντιδράσεις, με αποτέλεσμα η ένταση να κλιμακωθεί ραγδαία. Όταν, μάλιστα, κατά την ομιλία του απενεργοποιήθηκε το μικρόφωνό του, το κλίμα οξύνθηκε περαιτέρω.

Ποιος είναι ο Ακίν Γκιουρλέκ

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επέλεξε για το χαρτοφυλάκιο της Δικαιοσύνης τον Ακίν Γκιουρλέκ, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν γενικός εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης και είχε βρεθεί στο επίκεντρο εκτεταμένων διώξεων κατά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο διορισμός του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Από την τοποθέτησή του στη θέση του γενικού εισαγγελέα το 2024, ο Γκιουρλέκ επέβλεψε σειρά συλλήψεων και ποινικών διώξεων που αφορούσαν στελέχη του CHP. Μεταξύ αυτών ήταν και οι έρευνες σε βάρος του δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, βασικού πολιτικού αντιπάλου του Ερντογάν, ο οποίος παραμένει προφυλακισμένος από τη σύλληψή του τον περασμένο Μάρτιο.

Σε κατηγορητήριο 4.000 σελίδων που κατατέθηκε τον Νοέμβριο, ο Γκιουρλέκ ζήτησε για τον Ιμάμογλου ποινή κάθειρξης που υπερβαίνει τα 2.000 έτη, κατηγορώντας τον για ηγετικό ρόλο σε εκτεταμένο δίκτυο διαφθοράς. Οι εξελίξεις αυτές προκάλεσαν τις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στην Τουρκία της τελευταίας δεκαετίας.

