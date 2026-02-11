Ειδήσεις
20:59 - 11 Φεβ 2026

Ζελένσκι βάζει «φρένο» στα σενάρια εκλογών: Μόνο με εκεχειρία - Κοινό μέτωπο Δύσης κατά της Ρωσίας

Reporter.gr Newsroom
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι διέψευσε κατηγορηματικά δημοσίευμα των Financial Times που τον ήθελε να ανακοινώνει στις 24 Φεβρουαρίου σχέδιο για τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για το δημοσίευμα μέσω WhatsApp, ξεκαθάρισε ότι εκλογική διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο υπό την προϋπόθεση επίτευξης εκεχειρίας, τονίζοντας πως σε συνθήκες πολέμου κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. Παράλληλα, επισήμανε ότι Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν να υιοθετήσουν ενιαία διαπραγματευτική στάση απέναντι στη Μόσχα.

Αναφορικά με ενδεχόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες, ο Ουκρανός ηγέτης ξεκαθάρισε ότι αυτές δεν πρόκειται να διεξαχθούν σε ρωσικό έδαφος.

Σχολιάζοντας το τελεσίγραφο από την Ουάσιγκτον, σημείωσε πως ο πόλεμος θα μπορούσε να τερματιστεί έως το καλοκαίρι μόνο εφόσον οι ΗΠΑ εντείνουν σημαντικά την πίεση προς τη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι αποκάλυψε επίσης ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος τον ενημέρωσε για πρόσφατη επίσκεψη στενού του συνεργάτη στη Μόσχα.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη χρειάζεται ουσιαστικά και αποτελεσματικά «εργαλεία πίεσης» απέναντι στη Ρωσία και όχι μόνο ρητορικές τοποθετήσεις.

