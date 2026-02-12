Τραμπ: Εγκρίνει τον τερματισμό της ομοσπονδιακής επιχείρησης ενίσχυσης της μεταναστευτικής επιβολής στη Μινεσότα
Ειδήσεις
16:42 - 12 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Ο «τσάρος των συνόρων» Τομ Χόμαν δήλωσε την Πέμπτη (12/2) ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε με την πρότασή του να ολοκληρωθεί η ομοσπονδιακή επιχείρηση ενίσχυσης της επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας στη Μινεσότα.

«Έχουμε μειώσει σημαντικά τον αριθμό των στόχων για επιχειρήσεις επιβολής» στην περιοχή των Δίδυμων Πόλεων (Μινεάπολη–Σεν Πολ), ανέφερε ο Χόμαν σε συνέντευξη Τύπου. Η μείωση αυτή, όπως είπε, είναι αποτέλεσμα της ανάπτυξης χιλιάδων στελεχών από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) και Τελωνείων και Συνοριακής Προστασίας (CBP).

Την περασμένη εβδομάδα, ο Χόμαν είχε ανακοινώσει την αποχώρηση 700 πρακτόρων από την ευρύτερη περιοχή της Μινεάπολης και του Σεν Πολ, με αποτέλεσμα να παραμείνουν εκεί περίπου 2.000 στελέχη.

Η πλήρης αποχώρηση «θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα», δήλωσε την Πέμπτη (12/2) από τη Μινεάπολη.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/02/2026 - 17:09
