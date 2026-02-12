Τραμπ: Εγκρίνει τον τερματισμό της ομοσπονδιακής επιχείρησης ενίσχυσης της μεταναστευτικής επιβολής στη Μινεσότα

«Έχουμε μειώσει σημαντικά τον αριθμό των στόχων για επιχειρήσεις επιβολής» στην περιοχή των Δίδυμων Πόλεων (Μινεάπολη–Σεν Πολ), ανέφερε ο Χόμαν σε συνέντευξη Τύπου. Η μείωση αυτή, όπως είπε, είναι αποτέλεσμα της ανάπτυξης χιλιάδων στελεχών από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) και Τελωνείων και Συνοριακής Προστασίας (CBP).
Την περασμένη εβδομάδα, ο Χόμαν είχε ανακοινώσει την αποχώρηση 700 πρακτόρων από την ευρύτερη περιοχή της Μινεάπολης και του Σεν Πολ, με αποτέλεσμα να παραμείνουν εκεί περίπου 2.000 στελέχη.
Η πλήρης αποχώρηση «θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα», δήλωσε την Πέμπτη (12/2) από τη Μινεάπολη.