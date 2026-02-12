Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα μπαίνει στον πυρήνα των ισχυρών - Ισχυρό ΥΠΕΞ, ισχυρή διεθνής παρουσία

Την επιδίωξη η Ελλάδα και το Υπουργείο Εξωτερικών να εκπέμπουν αυτοπεποίθηση, ισχύ και κύρος υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στην εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας του ΥΠΕΞ. Όπως ανέφερε, η χώρα δεν αρκεί να είναι δυναμική στα διεθνή forum, αλλά οφείλει να ενισχύει διαρκώς και τις διμερείς της σχέσεις.

Αναφερόμενος στην περασμένη χρονιά, σημείωσε ότι το 2025 υπήρξε περίοδος ενίσχυσης του διεθνούς αποτυπώματος της Ελλάδας. Μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για την καταγραφή του Θαλάσσιου Χωροταξικού Χάρτη και των θαλάσσιων πάρκων σε επίπεδο ευρωπαϊκού κεκτημένου, καθώς και για σημαντικές συμφωνίες στον τομέα των γεωτρήσεων με τη συμμετοχή μεγάλων διεθνών ομίλων. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ένταξη της Ελλάδας, από 1ης Ιανουαρίου 2025, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, επισημαίνοντας ότι η χώρα συμμετέχει πλέον στον πυρήνα των κρατών που συνδιαμορφώνουν την παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφάλειας.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών είναι οι πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς και υπερήφανοι για τη χώρα τους, διαβεβαιώνοντας ότι η προσπάθεια ενίσχυσης του διπλωματικού ρόλου της Ελλάδας θα συνεχιστεί με συνέπεια. Σχολιάζοντας το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, έκανε λόγο για μια απαιτητική αποστολή που, χάρη στη συντονισμένη προσπάθεια των στελεχών του ΥΠΕΞ και του Γραφείου του Πρωθυπουργού, ολοκληρώθηκε με θετικό αποτέλεσμα.

Παράλληλα, ανέδειξε τις πρωτοβουλίες ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού και των υποδομών του Υπουργείου. Όπως είπε, ο προϋπολογισμός αυξήθηκε σημαντικά, εν μέρει μέσω των εσόδων από προξενικά τέλη, ενώ με νομοθετική ρύθμιση το ΥΠΕΞ ανέλαβε τη διαχείριση και αξιοποίηση των κτηρίων του στο εξωτερικό. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης πρεσβειών και προξενείων, από το Ζάγκρεμπ που είχε πληγεί από σεισμό έως εμβληματικά κτήρια σε Ουάσιγκτον, Νέα Υόρκη, Καμπέρα, Οτάβα, Κάιρο και Αλεξάνδρεια. Όπως τόνισε, οι εγκαταστάσεις που φέρουν την ελληνική σημαία πρέπει να αντανακλούν την ισχύ και το κύρος της χώρας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη βελτίωση των αποδοχών του προσωπικού. Σύμφωνα με τον υπουργό, διατέθηκαν 30 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση του ειδικού μισθολογίου, στην πρώτη ουσιαστική αύξηση έπειτα από 15 χρόνια. Παράλληλα, ενισχύθηκε το επίδομα εξωτερικού και η Αποζημίωση Υπηρεσίας Αλλοδαπής, με προσαρμογή στο κόστος ζωής κάθε χώρας, ενώ αυξήθηκε και το επίδομα κατοικίας.

Τέλος, υπογράμμισε ότι για πρώτη φορά το ΥΠΕΞ καλύπτει πλήρως τα δίδακτρα των παιδιών των υπαλλήλων, τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα, επιδιώκοντας να διασφαλίσει συνθήκες σταθερότητας και ασφάλειας για το προσωπικό, ώστε να επιτελεί απερίσπαστο το εθνικό του έργο.

Ολόκληρη η ομιλία του Γιώργου Γεραπετρίτη έχει ως εξής: «Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους, να είμαστε καλά! Πάντα χαρές και επιτυχίες να έχουμε και στα σπίτια μας και στη δουλειά μας, εδώ, στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Θέλω να σας πω ότι είμαι υπερήφανος που έχουμε για μία ακόμα φορά την πρωτοχρονιάτικη πίτα μας, που σημαίνει ότι επιβιώνουμε. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αισθάνομαι πως κάθε φορά που βρισκόμαστε για να ευχηθούμε για την καινούργια χρονιά και να κάνουμε την ανασκόπηση της προηγούμενης, πάντοτε έχουμε κάτι λίγο καλύτερο, λίγο μεγαλύτερο, λίγο πιο δυνατό να πούμε για τη χώρα. Όπως είδατε, είχαμε εχθές μία αρκετά σύνθετη και δύσκολη αποστολή, η οποία χάρη στην πολύ μεγάλη προσπάθεια του στελεχιακού δυναμικού του Υπουργείου Εξωτερικών και της Προεδρίας του Γραφείου του Πρωθυπουργού, πήγε νομίζω αρκετά καλά. Εκείνο το οποίο είναι επιθυμία μας, είναι η χώρα και το Υπουργείο Εξωτερικών να αποπνέει αυτοπεποίθηση, ισχύ, δύναμη, να είμαστε όχι απλώς ισχυροί στα διεθνή φόρα, αλλά να είμαστε ισχυροί και στις διμερείς μας σχέσεις. Να αντιλαμβάνονται όλοι ότι το διπλωματικό αποτύπωμα της χώρας διαρκώς μεγαλώνει.

Και η αλήθεια είναι ότι το 2025 ήταν μία χρονιά στην οποία το αποτύπωμα μας αυξήθηκε πολύ. Είχαμε την Ελλάδα για πρώτη φορά να καταγράφει, σε επίπεδο ευρωπαϊκού κεκτημένου, τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Χάρτη, τα θαλάσσια πάρκα, είδαμε κολοσσούς να έρχονται στην Ελλάδα για συμφωνίες για γεωτρήσεις. Είχαμε πολλά και σημαντικά, που αναπτύχθηκαν βάσει των στρατηγικών συμμαχιών μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το Ισραήλ, και πάνω απ’ όλα από 1η Ιανουαρίου του 2025, είχαμε την ένταξή μας στο μικρό κλαμπ των χωρών που συν-καθορίζουν την παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφαλείας, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ήδη βρισκόμαστε στο δεύτερο έτος της θητείας μας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι έγινε μια εξαίρετη δουλειά στη Νέα Υόρκη. Η Ελλάδα είναι παρούσα υπό πολλές εκδοχές και οφείλω να ευχαριστήσω θερμά την Αντιπροσωπεία μας και όσους υπηρέτησαν εκεί για τη μεγάλη προσπάθεια, την οποία έχουν κάνει υπέρ της πατρίδας. Δουλειά του Υπουργείου Εξωτερικών είναι οι πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς για τους εαυτούς τους και υπερήφανοι για την πατρίδα τους. Και όσο βρίσκομαι εγώ εδώ, η προσπάθεια αυτή θα συνεχίζεται μέχρις εσχάτων.

Ήταν όμως και μια μεγάλη χρονιά σε ό, τι αφορά την προσπάθεια, την οποία έχουμε κάνει με την πολιτική ηγεσία, να ενισχύσουμε το ανθρώπινο δυναμικό, να ενισχύσουμε τις υποδομές του Υπουργείου Εξωτερικών, να κάνουμε προσφορότερη και πιο ουσιαστική την εργασία των στελεχών του Υπουργείου Εξωτερικών.

Πρώτα απ’ όλα είχαμε μια σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού μας, πρωτίστως επειδή καταφέραμε, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, να λάβουμε ένα σημαντικό μέρος των πόρων από τα προξενικά τέλη. Όταν εγώ ήλθα στο Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Εξωτερικών ελάμβανε μόνο το 40% των προξενικών τελών. Σήμερα λαμβάνει το 70% των προξενικών τελών, από το οποίο ένα 10% περιέρχεται σε έναν ειδικό πόρο για τη συντήρηση, ανασκευή και οικοδόμηση διπλωματικών κτηρίων στο εξωτερικό. Ήδη με διάταξη νόμου περιήλθε στο Υπουργείο Εξωτερικών η διαχείριση και αξιοποίηση των κτηρίων στο εξωτερικό και είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να σας πω, ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ένα μεγάλο πρόγραμμα για την αναβάθμισή τους, όπως στο Ζάγκρεμπ, που είχε υποστεί, όπως γνωρίζετε, τεράστιες ζημιές από σεισμό, είναι όμως και τα εμβληματικά κτίρια, στα οποία στέκεται η ελληνική σημαία, όπως είναι η Πρεσβεία μας στην Ουάσινγκτων, είναι το Προξενείο μας στη Νέα Υόρκη, είναι η Καμπέρα, είναι η Οττάβα, είναι το Κάιρο, είναι η Αλεξάνδρεια.

Παντού, όπου υπάρχουν κτήρια, τα οποία φέρουν την ελληνική σημαία, θα φροντίσουμε έτσι ώστε να αντιστοιχούν και στην ισχύ και στην παράσταση που έχει η Ελλάδα. Το πρόγραμμα αυτό εξελίσσεται υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματέως κας Τερέζας Αγγελάτου, την οποία την έχω διαρκώς στην πρίζα για να παρακολουθεί τα θέματα αυτά, και ταξιδεύει σχεδόν εξίσου όπως κι εγώ, για να επιμελείται όλων αυτών των εργασιών. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό και θα επιμείνω σε αυτό μέχρι τελευταία στιγμή, ότι η Ελλάδα οφείλει να έχει μια ισχυρή παράσταση στο εξωτερικό, όχι μόνο με τη διπλωματική της αποστολή και τη διπλωματική της απήχηση, αλλά και στο επίπεδο το κτηριακό που αποτελούν συνήθως οι Πρεσβείες μας, τοπόσημα στο εξωτερικό.

Θα ήθελα να αναφερθώ, τέλος, και στη μεγάλη προσπάθεια που έγινε το 2025 για να αναβαθμιστεί επιτέλους η οικονομική κατάσταση σε ό,τι αφορά το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών. Χάρη στην απόφαση του Πρωθυπουργού, δόθηκαν 30 εκατομμύρια στο Υπουργείο Εξωτερικών, ειδικά για την αναβάθμιση των απολαβών των στελεχών του Υπουργείου. Είναι η πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια που είχαμε πραγματικά μια σημαντική αύξηση στους μισθούς, πέρα από την αύξηση, η οποία εδόθη σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς, είχαμε μια σημαντική αύξηση στο ειδικό μισθολόγιο. Για πρώτη φορά επίδομα σε όλους, όσοι υπηρετούν στο Υπουργείο Εξωτερικών και έχουν το μεταθετό.

Νομίζω είναι κατανοητό ότι η θέση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών δεν είναι η θέση του οποιουδήποτε δημοσίου υπαλλήλου και δεν είναι μόνο το λειτούργημα, το οποίο επιτελεί υπέρ της πατρίδας. Είναι το γεγονός ότι η ζωή του είναι πάρα πολύ διαφορετική σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους, επειδή βρίσκεται στη διάθεση της υπηρεσίας της πατρίδας και ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθεί οπουδήποτε στον κόσμο και αυτό τον καθιστά πάντοτε σε μια πολύ πιο ευάλωτη θέση. Είμαι πραγματικά πολύ ικανοποιημένος και αισθάνομαι υπερηφάνεια για το γεγονός ότι πλέον οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Εξωτερικών, όταν φεύγουν από την πατρίδα και βρίσκονται οπουδήποτε στον κόσμο, θα αισθάνονται λίγο μεγαλύτερη ασφάλεια. Λίγο μεγαλύτερη ασφάλεια, διότι αυξήθηκε το επίδομα εξωτερικού, η Αποζημίωση Υπηρεσίας Αλλοδαπής όπου προσιδιάζει αναλόγως και των ειδικών συνθηκών του κόστους ζωής σε κάθε χώρα, διότι αυξήθηκε το επίδομα κατοικίας, διότι για πρώτη φορά - και αυτό είναι που μου προκαλεί μεγαλύτερη ικανοποίηση - δεν πρέπει και δεν χρειάζεται ο καθένας να σκέφτεται για την εκπαίδευση των παιδιών. Για πρώτη φορά το Υπουργείο Εξωτερικών καλύπτει το 100% των διδάκτρων των παιδιών, όχι μόνο στο εξωτερικό, αλλά και στην Ελλάδα. Γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι τι σημαίνει τα παιδιά να μεγαλώνουν υπό συνθήκες διαρκούς μετακίνησης ή εν πάσει περιπτώσει, διαρκούς διάθεσης για μετακίνηση. Θέλουμε το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών να αισθάνεται πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια για να μπορεί να επιτελεί το έργο, στο οποίο έχει ταχθεί και το οποίο είναι ένα εθνικό καθήκον.

Πριν κλείσω, να σας μεταφέρω ότι η Υφυπουργός, η κυρία Παπαδοπούλου, βρίσκεται, όπως γνωρίζετε, στο στάδιο της ανάρρωσης. Νοσηλεύεται μετά από μια ισχυρή ασθένεια, γρίπη τύπου Α. Είναι καλά. Είχα την ευκαιρία να την επισκεφθώ στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας και ελπίζουμε ότι θα την έχουμε σύντομα κοντά μας. Θα της φυλάξουμε και το κομμάτι της πίτας. Μακάρι να το κερδίσει για να έχει ταχεία ανάρρωση και να πάρει την άδεια που νομίζω ότι μετά από όλα αυτά, τα οποία έχει κάνει, τη δικαιούται και με το παραπάνω.

Εύχομαι να είμαστε όλοι καλά, να δούμε ακόμα μεγαλύτερες λιακάδες και στην εξωτερική μας πολιτική, αλλά να δούμε και περισσότερο φως και στους ανθρώπους. Να είμαστε καλά, να γιορτάσουμε και του χρόνου! Καλή χρονιά σε όλους!».