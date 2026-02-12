Νετανιάχου: Ο Τραμπ δημιουργεί τις συνθήκες για «καλή συμφωνία» με το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, «δημιουργεί τις συνθήκες» που ενδέχεται να οδηγήσουν σε μια «καλή συμφωνία» με το Ιράν, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος όμως εξακολουθεί να εκφράζει τις επιφυλάξεις του.

Ο Νετανιάχου, ο οποίος συναντήθηκε την Τετάρτη με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ανέφερε ότι εξέφρασε γενικά τον «σκεπτικισμό» του και τόνισε πως, σε περίπτωση που επιτευχθεί συμφωνία, αυτή «θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία κρίσιμης σημασίας για το Ισραήλ». Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται ο τερματισμός του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, οι περιορισμοί στους βαλλιστικούς πυραύλους της και η διακοπή της υποστήριξης που παρέχει σε ένοπλες οργανώσεις, όπως η Χεζμπολάχ στον Λίβανο, η Χαμάς στη Γάζα και οι Χούθι στην Υεμένη.

«Οι συνθήκες που δημιουργεί ο Τραμπ, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι Ιρανοί κατανοούν ότι έκαναν λάθος την τελευταία φορά όταν απέτυχαν να καταλήξουν σε συμφωνία, θα μπορούσαν να θέσουν τις βάσεις για την επίτευξη μιας καλής συμφωνίας», δήλωσε ο Νετανιάχου πριν αναχωρήσει από την Ουάσινγκτον.

Η συνάντηση του Τραμπ με τον Νετανιάχου, που έγινε κεκλεισμένων των θυρών, διήρκεσε περίπου δυόμισι ώρες. Ο Αμερικανός πρόεδρος τη χαρακτήρισε «πολύ καλή», σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν ελήφθησαν σημαντικές αποφάσεις, αφήνοντας να εννοηθεί πως δεν υιοθέτησε τις προτάσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

«Έχουμε μια πολύ στενή, αυθεντική και ανοιχτή σχέση», δήλωσε σήμερα ο Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι η συζήτηση κάλυψε πολλά θέματα, επικεντρώθηκε όμως κυρίως στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και ότι ο Τραμπ επιθυμούσε να ακούσει την άποψή του.

«Ο πρόεδρος πιστεύει ότι οι Ιρανοί ήδη γνωρίζουν με ποιον έχουν να κάνουν», κατέληξε ο Νετανιάχου.