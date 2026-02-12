ΗΠΑ: Καταργείται η νομική βάση για περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
Ειδήσεις
20:24 - 12 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να ανακοινώσει την κατάργηση ενός επιστημονικού πορίσματος σύμφωνα με το οποίο οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου απειλούν την ανθρώπινη υγεία, αφαιρώντας τη νομική βάση για ομοσπονδιακούς κανονισμούς για το κλίμα.    

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, η κίνηση αυτή αποτελεί την πιο ευρεία ανατροπή πολιτικής για την κλιματική αλλαγή από την κυβέρνηση μέχρι σήμερα, μετά από μια σειρά περικοπών κανονισμών και άλλων πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην απελευθέρωση της εκμετάλλευσης ορυκτών καυσίμων και στην αναστολή της ανάπτυξης καθαρής ενέργειας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θεωρεί την κλιματική αλλαγή μύθο και έχει αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Συμφωνία του Παρισιού, αφήνοντας ουσιαστικά το μεγαλύτερο ιστορικό ρυπαντή του πλανήτη εκτός των διεθνών προσπαθειών για την αντιμετώπισή της.

Το λεγόμενο “endangerment finding” (πόρισμα επικινδυνότητας) είχε υιοθετηθεί για πρώτη φορά από τις ΗΠΑ το 2009 και είχε οδηγήσει την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA) να λάβει μέτρα με βάση τον Νόμο Καθαρής Ατμόσφαιρας του 1963 για τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μεθανίου και τεσσάρων ακόμη αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου από οχήματα, εργοστάσια και άλλες βιομηχανίες.

Επισημαίνεται ότι η κατάργησή του θα αφαιρέσει τις κανονιστικές απαιτήσεις για τη μέτρηση, αναφορά, πιστοποίηση και συμμόρφωση με τα ομοσπονδιακά πρότυπα εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για τα αυτοκίνητα, αλλά ενδέχεται αρχικά να μην εφαρμοστεί σε σταθερές πηγές, όπως οι μονάδες παραγωγής ενέργειας, σύμφωνα με αξιωματούχους που μίλησαν στην Wall Street Journal νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Σημειώνεται επίσης ότι οι τομείς των μεταφορών και της ενέργειας ευθύνονται ο καθένας για περίπου το ένα τέταρτο των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στις ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία της EPA.

Ενώ πολλές βιομηχανικές ενώσεις στηρίζουν την κατάργηση αυστηρών προτύπων εκπομπών για οχήματα, έχουν διστάσει να εκφράσουν δημόσια υποστήριξη για την ακύρωση του πορίσματος επικινδυνότητας λόγω της νομικής και κανονιστικής αβεβαιότητας που θα μπορούσε να προκαλέσει.

Νομικοί ειδικοί σημείωσαν ότι η ανατροπή της πολιτικής θα μπορούσε, για παράδειγμα, να οδηγήσει σε αύξηση των αγωγών γνωστών ως “public nuisance” (δημόσια βλάβη), μια οδός που είχε αποκλειστεί μετά από απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου το 2011, σύμφωνα με την οποία η ρύθμιση των αερίων του θερμοκηπίου θα πρέπει να παραμείνει στην ευθύνη της EPA και όχι των δικαστηρίων.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις καταδίκασαν την προτεινόμενη κατάργηση του πορίσματος επικινδυνότητας ως απειλή για το κλίμα. Οι μελλοντικές αμερικανικές κυβερνήσεις που θα επιχειρήσουν να ρυθμίσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου πιθανόν θα χρειαστεί να επαναφέρουν το πόρισμα επικινδυνότητας, μια διαδικασία που θα μπορούσε να αποδειχθεί πολιτικά και νομικά περίπλοκη.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/02/2026 - 01:06
