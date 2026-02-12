Βραζιλία: Υποχώρησε κατά 35% η αποψίλωση του Αμαζονίου
20:44 - 12 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Η αποψίλωση του τροπικού δάσους του Αμαζονίου στη Βραζιλία παρουσίασε μείωση 35,4% από τον Αύγουστο του 2025 έως τον Ιανουάριο φέτος, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο έναν χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η κυβέρνηση.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι το επίπεδο αποψίλωσης στον Αμαζόνιο είναι το χαμηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία.

Στη σαβάνα Σεράντο της Βραζιλίας, η αποδάσωση κατέγραψε υποχώρηση 5,9% κατά την ίδια περίοδο.

Η έκθεση συντάσσεται από την υπηρεσία διαστημικής έρευνας Inpe, χρησιμοποιώντας δορυφορικές εικόνες για την παρακολούθηση των αλλαγών στη βλάστηση.

Ο ειδικός γραμματέας της Βραζιλίας, Αντρέ Λίμα, αρμόδιος για τον έλεγχο της αποψίλωσης, δήλωσε ότι «βρισκόμαστε σε καλό δρόμο για να πετύχουμε το 2026 το χαμηλότερο ποσοστό αποδάσωσης στην ιστορία μας».

