Βραζιλία: Υποχώρησε κατά 35% η αποψίλωση του Αμαζονίου

Τα δεδομένα δείχνουν ότι το επίπεδο αποψίλωσης στον Αμαζόνιο είναι το χαμηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία.
Στη σαβάνα Σεράντο της Βραζιλίας, η αποδάσωση κατέγραψε υποχώρηση 5,9% κατά την ίδια περίοδο.
Η έκθεση συντάσσεται από την υπηρεσία διαστημικής έρευνας Inpe, χρησιμοποιώντας δορυφορικές εικόνες για την παρακολούθηση των αλλαγών στη βλάστηση.
Ο ειδικός γραμματέας της Βραζιλίας, Αντρέ Λίμα, αρμόδιος για τον έλεγχο της αποψίλωσης, δήλωσε ότι «βρισκόμαστε σε καλό δρόμο για να πετύχουμε το 2026 το χαμηλότερο ποσοστό αποδάσωσης στην ιστορία μας».