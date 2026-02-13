10:25 - 13 Φεβ 2026

ifo - EUROCONSTRUCT: Επιτάχυνση της κατασκευαστικής δραστηριότητας έως το 2028

Reporter.gr Newsroom
Η ευρωπαϊκή κατασκευαστική δραστηριότητα βρίσκεται σε ανοδική τροχιά. Για το 2026 αναμένεται πραγματική ανάπτυξη 2,4%, ενώ για το επόμενο έτος προβλέπεται αύξηση 2,2% και επιπλέον 1,9% το 2028. Αυτό προκύπτει από τις προβλέψεις του EUROCONSTRUCT, του δικτύου πρόβλεψης στο οποίο συμμετέχει το ifo Institute.

Πέρυσι, ο κατασκευαστικός τομέας είχε αναπτυχθεί μόλις κατά 0,3%. «Η ευρωπαϊκή κατασκευαστική βιομηχανία θα περάσει κατευθείαν από ουδέτερη πορεία στη δεύτερη ταχύτητα το 2026 και θα διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό αυτόν τον ρυθμό έως το 2028», δηλώνει ο ειδικός του ifo για τις κατασκευές, Ludwig Dorffmeister.

Η ερευνητική ομάδα προβλέπει δυναμική εξέλιξη στην οικιστική κατασκευή και στα έργα πολιτικού μηχανικού. Ο όγκος της αγοράς στους τομείς αυτούς εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 7,5% υψηλότερος το 2028 σε σύγκριση με το 2025. Αυτό αποδίδεται στις περιφερειακές ελλείψεις κατοικιών και στις τεράστιες επενδυτικές ανάγκες στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας. «Για τον κατασκευαστικό κλάδο στη Γερμανία παραμένει ασαφές ποια ώθηση θα προσφέρει το λεγόμενο ειδικό ταμείο, καθώς σημαντικό μέρος του πιθανότατα δεν θα κατευθυνθεί σε επενδύσεις», επισημαίνει ο Dorffmeister. «Όσον αφορά τον τομέα των μεταφορών, η πρόσθετη χρηματοδότηση θα έχει θετικό αντίκτυπο μόνο στον σιδηροδρομικό κλάδο».

Ο υπόλοιπος τομέας της οικοδομής στην Ευρώπη αναμένεται να αυξηθεί μόλις κατά 4,7% έως το 2028. «Οι βελτιωμένες συνθήκες όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη, τις αυξήσεις μισθών και την προσαρμογή στα νέα επίπεδα επιτοκίων και κόστους κατασκευής έχουν επίσης θετική επίδραση», αναφέρει ο Dorffmeister. Ωστόσο, ο ιδιωτικός τομέας εκτιμάται ότι θα παραμείνει επιφυλακτικός απέναντι σε νέες κατασκευές λόγω δυσμενών συνθηκών για τη βιομηχανία και το επιχειρηματικό περιβάλλον. Αντίθετα, οι τομείς κατασκευών που συνδέονται με το Δημόσιο, όπως η εκπαίδευση και η υγεία, αναμένεται να συνεχίσουν να αναπτύσσονται σύμφωνα με τις προβλέψεις.

Από το 2009, στην Ευρώπη επενδύονται περισσότερα κεφάλαια στην ανακαίνιση υφιστάμενων ακινήτων παρά σε νέες κατασκευές. Το σημερινό ποσοστό ξεπερνά το 60%. Στον υπόλοιπο τομέα των κτιριακών κατασκευών, ωστόσο, οι ανακαινίσεις ξεπέρασαν τις νέες οικοδομές μόλις το 2024. «Οι δαπάνες για υφιστάμενα μη οικιστικά κτίρια είναι πιθανό να αυξηθούν περαιτέρω, σταθεροποιώντας το μερίδιο της αγοράς σε λίγο πάνω από το 50%», καταλήγει ο Dorffmeister.

