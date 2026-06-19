ifo: «Υπαρξιακή απειλή» για την Ευρώπη η εξάρτηση από την τεχνητή νοημοσύνη

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ινστιτούτου ifo, Κλέμενς Φουέστ, η εξάρτηση της Ευρώπης από αμερικανικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί υπαρξιακή απειλή για την ευρωπαϊκή οικονομία.

«Η οδηγία της αμερικανικής κυβέρνησης για τον αποκλεισμό ξένων υπηκόων από την πρόσβαση στα πιο προηγμένα μοντέλα της Anthropic αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την ευαλωτότητα της Ευρώπης. Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει κρίσιμους τομείς όπως η έρευνα, η βιομηχανία και η άμυνα. Τέτοιου είδους διακοπές πρόσβασης μπορούν να έχουν δραματικές συνέπειες», δήλωσε ο Φουέστ.

Να σημειωθεί ότι η Ευρώπη ελέγχει μόνο ένα μικρό μέρος της παγκόσμιας υποδομής τεχνητής νοημοσύνης, παρότι αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους χρήστες της. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν περίπου το 75% της παγκόσμιας υπολογιστικής ισχύος υψηλών επιδόσεων που απαιτείται για τα σύγχρονα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και η Κίνα περίπου το 15%, η Ευρώπη υπολείπεται σημαντικά, κατέχοντας λιγότερο από το 5%.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ifo, η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει άμεσα τρεις κρίσιμες προκλήσεις προκειμένου να περιορίσει αυτή την υπαρξιακή απειλή.

Πρώτον, θα πρέπει να επιταχυνθεί σημαντικά η ανάπτυξη κέντρων δεδομένων, εργοστασίων παραγωγής μικροτσίπ και ενεργειακών υποδομών, ενώ παράλληλα απαιτείται δραστική μείωση του χρόνου που χρειάζεται για την αδειοδότηση σχετικών επενδύσεων.

Δεύτερον, είναι αναγκαίο να εξασφαλιστούν άμεσα πρόσθετες ενεργειακές ποσότητες για την υποστήριξη αυτών των υποδομών, κάτι που ενδέχεται να καταστήσει αναγκαία την επαναλειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν ήδη τεθεί εκτός λειτουργίας.

Τρίτον, απαιτείται η διαμόρφωση μιας συνεκτικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, σε συνδυασμό με την απλούστευση και τον εξορθολογισμό υφιστάμενων κανονιστικών πλαισίων, όπως ο Κανονισμός της ΕΕ για την Τεχνητή Νοημοσύνη (EU AI Act).

«Η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης είναι πιθανό να επιφέρει συνέπειες αντίστοιχες με εκείνες της Βιομηχανικής Επανάστασης του 19ου αιώνα, με τη διαφορά ότι εξελίσσεται με πολύ ταχύτερους ρυθμούς. Αν οι εθνικές κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναλάβουν άμεσα αποφασιστική δράση, η Ευρώπη κινδυνεύει να αναδειχθεί στον μεγάλο χαμένο αυτής της επανάστασης», τόνισε ο Φουέστ.