ΕΕ: Δέσμευση για βαθύτερη ενοποίηση της ενιαίας αγοράς - Στόχος η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν την Πέμπτη (12/2) σε ένα ευρύ πακέτο δεσμεύσεων με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς χωρίς σύνορα, ώστε οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να αντέξουν τον έντονο οικονομικό ανταγωνισμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα.

Σύμφωνα με το Reuters, οι ηγέτες υπογράμμισαν την επείγουσα ανάγκη για δράση και συμφώνησαν να επισπεύσουν την ολοκλήρωση μιας ένωσης αποταμιεύσεων και επενδύσεων, να επανεξετάσουν τους κανόνες συγχωνεύσεων προκειμένου να διευκολυνθεί η δημιουργία «ευρωπαϊκών πρωταθλητών», να καταστήσουν ευκολότερη την ίδρυση και την ανάπτυξη επιχειρήσεων και να μειώσουν τη γραφειοκρατία συνολικά, σύμφωνα με κορυφαίους αξιωματούχους της ΕΕ.

«Μία Ευρώπη, μία αγορά… αυτή είναι η φιλοδοξία μας», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προσθέτοντας ότι το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ θα περιορίσει επίσης τα πρόσθετα επίπεδα νομοθεσίας που εισάγουν τα κράτη-μέλη κατά την εφαρμογή των ευρωπαϊκών αποφάσεων.

Επιτάχυνση των διαδικασιών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει τον Μάρτιο σχέδιο για το πώς θα προχωρήσει η περαιτέρω εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αριθμεί 450 εκατομμύρια καταναλωτές, με στόχο οι ηγέτες να συμφωνήσουν σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Το σχέδιο αυτό θα περιλαμβάνει και τη δυνατότητα προτίμησης ευρωπαϊκών προϊόντων στις δημόσιες προμήθειες στρατηγικών τομέων, δήλωσε η φον ντερ Λάιεν σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση.

Σημειώνεται ότι η ανάπτυξη της ΕΕ υπολείπεται σταθερά εκείνης των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας, ενώ η παραγωγικότητα και η καινοτομία της Ένωσης, σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, δεν έχουν επιτύχει τα αναμενόμενα. Παράλληλα, το μπλοκ δέχεται πιέσεις από δασμούς και περιορισμούς εξαγωγών που επιβάλλουν οι παγκόσμιοι ανταγωνιστές του.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δράσει γρήγορα και αποφασιστικά. Και αυτή η δέσμευση υπογραμμίστηκε ομόφωνα από όλους τους συμμετέχοντες σήμερα», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στους δημοσιογράφους.

Ένωση Αποταμιεύσεων

Για να επιταχυνθεί η διαδικασία, η φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ θα προωθήσει την εδώ και καιρό καθυστερημένη ένωση κεφαλαιαγορών, η οποία θα επιτρέψει περίπου 10 τρισεκατομμύρια ευρώ αποταμιεύσεων -που σήμερα παραμένουν σε τραπεζικούς λογαριασμούς- να επενδυθούν στην οικονομία της ΕΕ.

«Συμφωνήσαμε ότι θέλουμε να έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη φάση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων έως τον Ιούνιο· αυτή περιλαμβάνει την ενοποίηση των αγορών, την εποπτεία και την τιτλοποίηση», δήλωσε.

Αν δεν καταστεί δυνατό να προχωρήσουν γρήγορα και οι 27 χώρες της ΕΕ ταυτόχρονα, η Ένωση θα συνεχίσει το εγχείρημα με μια μικρότερη ομάδα τουλάχιστον εννέα κρατών-μελών, πρόσθεσε.

Η ανάγκη για ένα κοινό σχέδιο δράσης

Κρίσιμο ερώτημα πλέον είναι κατά πόσο τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ μπορούν να υπερβούν τα επιμέρους συμφέροντά τους και να εφαρμόσουν ένα κοινό σχέδιο δράσης.

Επισημαίνεται ότι παρότι όλες οι χώρες επιθυμούν μια πιο ανταγωνιστική Ένωση, διαφωνούν εδώ και χρόνια για τον τρόπο επίτευξης αυτού του στόχου, σε βασικά ζητήματα, όπως η έκδοση κοινών ευρωομολόγων ή ο τρόπος μείωσης των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας.

Ωστόσο, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, αναφερόμενος στις αποφάσεις της Πέμπτης για επιτάχυνση της ενοποίησης της ενιαίας αγοράς, δήλωσε: «Πιστεύω ότι πρόκειται πραγματικά για μια αλλαγή παιχνιδιού».

Ο ένας μετά τον άλλον, οι ηγέτες της ΕΕ τόνισαν την ανάγκη άμεσης δράσης.

«Μοιραζόμαστε την ίδια αίσθηση του κατεπείγοντος. Πρέπει να επιταχύνουμε. Δεχόμαστε πιέσεις από τον ανταγωνισμό, ενίοτε και από αθέμιτο ανταγωνισμό και δασμούς», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους

Πολλοί ηγέτες υπογράμμισαν επίσης ότι είναι ζωτικής σημασίας η ΕΕ να αντιμετωπίσει το υψηλό ενεργειακό κόστος, καθώς η ευρωπαϊκή βιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με τιμές ηλεκτρικής ενέργειας που είναι υπερδιπλάσιες σε σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα.

Αν και δεν ελήφθησαν συγκεκριμένες αποφάσεις, η Επιτροπή θα παρουσιάσει επιλογές στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάρτιο σχετικά με το πώς θα μπορούσε να προχωρήσει το θέμα. Για παράδειγμα, αν θα συνεχιστεί το σύστημα κατά το οποίο η ακριβότερη πηγή ενέργειας, συνήθως το φυσικό αέριο, καθορίζει την κοινή τιμή ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των φθηνότερων ανανεώσιμων πηγών και της πυρηνικής ενέργειας.

Παράλληλα, η φον ντερ Λάιεν υπερασπίστηκε το σύστημα εμπορίας εκπομπών ρύπων (ETS) της ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι έχει «σαφή οφέλη», μετά τις εκκλήσεις ορισμένων κυβερνητικών ηγετών για αναθεώρησή του.

«Το σύστημα εμπορίας εκπομπών έχει σαφή οφέλη… Περιλαμβάνει επίσης μηχανισμούς ώστε, αν η τιμή αυξηθεί υπερβολικά για οποιονδήποτε λόγο ή αν οι οικονομικές συνθήκες είναι δύσκολες, να μπορεί μέσω του “αποθεματικού σταθερότητας της αγοράς” να ρυθμιστεί η τιμή», ανέφερε.