ΧΑ: Ο ΓΔ ακροβατεί πάνω από τις 2324 μονάδες - Αναγκαία η υπέρβαση των 2361, για την ολοκλήρωση της διόρθωσης
10:17 - 13 Φεβ 2026

ΧΑ: Ο ΓΔ ακροβατεί πάνω από τις 2324 μονάδες - Αναγκαία η υπέρβαση των 2361, για την ολοκλήρωση της διόρθωσης

Reporter.gr Newsroom
Άνοδο κατά 0,41% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση (12/2) κλείνοντας στις 2355,40 μονάδες.    

Παράλληλα, η αξία τω συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 315,1 εκ. ευρώ. Οι αγοραστές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία και μέχρι τις 12μμ οδήγησαν το ΓΔ στο ενδοσυνεδριακό υψηλό των 2370 μονάδων.

Με οδηγό τη Eurobank και άλλα blue chips (ΑΔΜΗΕ, ΕΛΧΑ, Optima, MOH, Aegean αλλά και την ΕΥΔΑΠ). Η ανάκαμψη των πωλητών δεν μετέβαλε ουσιωδώς το σκηνικό στη συνέχεια με το κλείσιμο στις δημοπρασίες να καταγράφει μικρά κέρδη.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,397% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται ανοδικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+0,69%) κατέγραψε κέρδη με τη Eurobank (+3,41%) να υπεραποδίδει.

Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΕΥΔΑΠ (+9,08%), ο ΑΔΜΗΕ (+1,34%), η ΕΛΧΑ (+1,12%), η Optima (+2,30%), o OTE (+1,20%), o Τιτάν (+1,76%), η Aegean (+1,38%) αλλά και η ΕΥΑΠΣ (+5,80%) με τη Lavipharm (+3,72%) από τις λοιπές μετοχές.

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-1,09%), ο Aktor (-2,10%), το ΔΑΑ (-0,79%), ο ΟΠΑΠ (-0,41%), ο Ελλάκτωρ (-1,17%), το Jumbo (-1,47%), η Κύπρου (-0,82%), η Metlen (-0,93%) και η Intrakom (-1,48%).
Απολογιστικά. 59 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 50 εκείνων που υποχώρησαν. Ο Γ.Δ. εξακολουθεί να ακροβατεί πάνω από τις 2324 μονάδες. Για την ολοκλήρωση της διόρθωσης, θα απαιτηθεί η υπέρβαση των 2361 μονάδων και στη συνέχεια της εξαιρετικά κρίσιμης αντίστασης των 2400 μονάδων. Στη Wall Street, οι απώλειες του τεχνολογικού κλάδου
προκαλούν υποχώρηση των δεικτών.

ΕΥΔΑΠ: Την κάλυψη της μετοχής της ξεκινάει η Piraeus Securities, δίνοντας σύσταση Outperform και τιμή-στόχο στα 10,20 ευρώ, κατά 42% υψηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα. Για το 2025 αναμένει ότι η μερισματική απόδοση θα διαμορφωθεί στο 3,1% και για φέτος στο 5,2% λόγω της εφαρμογής των νέων τιμολογίων.

Τράπεζα Κύπρου: οι Alpha Finance και AXIA Research αυξάνουν την τιμή-στόχο για την στα €10,90 ανά μετοχή από €9,40 προηγουμένως και επαναλαμβάνουν τη σύσταση «Αγορά».

JP Morgan: χαρτογραφεί τις κεφαλαιακές ροές που θα προκαλέσει η αναβάθμιση της Ελλάδας σε ανεπτυγμένη αγορά μέσω τριών δεικτών — FTSE, MSCI και STOXX — εντός του 2026. Οι τράπεζες αναδεικνύονται μεγάλοι κερδισμένοι, ενώ μεμονωμένες μετοχές όπως ΟΠΑΠ, ΟΤΕ και Jumbo δέχονται σημαντικές εκροές στη φάση MSCI. Κρίσιμο σημείο παρακολούθησης: η καθαρή εκροή ~290 εκατ. δολ. στη φάση MSCI και αν θα αντισταθμιστεί από τις εισροές ~1,1 δισ. δολ. μέσω STOXX.

Goldman Sachs: Οι νέοι 12μηνοι στόχοι τιμών είναι 5,00 ευρώ για τη Eurobank (21% ανοδική τάση), 10,50 ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς (20% ανοδική τάση), 5,10 ευρώ για την
Alpha Βank (22% ανοδική τάση) και 16,75 ευρώ για την Εθνική Τράπεζα (11% ανοδική τάση, ουδέτερη στάση). θέτει πλέον τον στόχο του Γ.Δ. στις 2.500 μονάδες σε ορίζοντα 12 μηνών,
σε ένα περιβάλλον όπου οι αναδυόμενες αγορές κινούνται κυρίως από τις αναβαθμίσεις κερδοφορίας.

ΕΛΣΤΑΤ: Στα 492 δισ. ευρώ ο τζίρος των ελληνικών επιχειρήσεων τη χρονιά που ολοκληρώθηκε, +1,6%. Στο +11,2% τα ορυχεία-λατομεία. Στο 2,5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο σε σχέση με τον ίδιο μήνα της περασμένης χρονιάς. Το μοσχάρι 25,4%, το αρνί 8,5%, τα φρούτα 11,8%, με 20,3% οι τιμές στη σοκολάτα, στο -30% οι τιμές στο ελαιόλαδο, τα ενοίκια 8,7%, η ένδυση-υπόδηση 8%, οι τιμές σε φυσικό αέριο -25,8% και πετρέλαιο θέρμανσης -9,5%.

