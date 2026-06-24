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PREMIA: Πρόωρη εξόφληση του ομολογιακού των €100 εκατ.
Ανακοινώσεις
16:05 - 24 Ιουν 2026

PREMIA: Πρόωρη εξόφληση του ομολογιακού των €100 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Η PREMIA ΑΕΕΑΠ ολοκλήρωσε την Τετάρτη (24/6) την πρόωρη και πλήρη εξόφληση του κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 100 εκατ. ευρώ, καταβάλλοντας τα οφειλόμενα ποσά στους δικαιούχους ομολογιούχους. Μετά την ολοσχερή αποπληρωμή, οι 100.000 ομολογίες θα διαγραφούν από το σύστημα της Euronext Securities Athens, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός σημαντικού κύκλου χρηματοδότησης για την εταιρεία.

Η ανακοίνωση

Η PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια των από 11.06.2026 και 16.06.2026 ανακοινώσεών της σχετικά με την πρόωρη εξόφληση των 100.000 ομολογιών, ονομαστικής αξίας €1.000 έκαστης (οι «Ομολογίες»), του κοινού ομολογιακού δανείου ποσού €100.000.000 που η Εταιρεία είχε εκδώσει δυνάμει του από 12.01.2022 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €100.000.000 και Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, όπως αυτό τροποποιήθηκε την 10.06.2026 και την παύση διαπραγμάτευσης των Ομολογιών, ανακοινώνει ότι η διαδικασία πρόωρης εξόφλησης των Ομολογιών ολοκληρώθηκε επιτυχώς την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026, με την καταβολή προς τους δικαιούχους.

Με την ολοκλήρωση της ως άνω πλήρους και ολοσχερούς εξόφλησης των Ομολογιών, οι πλήρως και ολοσχερώς εξοφληθείσες Ομολογίες θα διαγραφούν, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens A.Ε.

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