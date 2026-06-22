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ifo: Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια ενεργειακών κρίσεων βλάπτουν το κλίμα
Ειδήσεις
10:24 - 22 Ιουν 2026

ifo: Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια ενεργειακών κρίσεων βλάπτουν το κλίμα

Reporter.gr Newsroom
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Τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια ενεργειακών κρίσεων ωφελούν κυρίως τα ορυκτά καύσιμα και, ως εκ τούτου, έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο κλίμα, σύμφωνα με νέα μελέτη της EconPol Europe.

Σύμφωνα με τη μελέτη, τα πακέτα στήριξης που εφαρμόστηκαν κατά τα έτη της κρίσης 2022 και 2023 - με τη μορφή φορολογικών μειώσεων, ανώτατων ορίων τιμών ή άμεσων χρηματικών ενισχύσεων - αντιστοιχούν κατά μέσο όρο, σε επίπεδο ΕΕ-27, σε μια μόνιμη επιδότηση περίπου 18 ευρώ ανά τόνο εκπομπών CO₂ για το φυσικό αέριο και 10 ευρώ ανά τόνο για το πετρέλαιο.

«Ως απάντηση στην ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Γερμανία διέθεσε συνολικά έως και 187 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτό το ποσό, περίπου 71 δισεκατομμύρια ευρώ κατευθύνθηκαν σε στοχευμένα μέτρα στήριξης για τους καταναλωτές πετρελαίου και φυσικού αερίου», δήλωσε ο ερευνητής του ifo, Andreas Peichl.

«Όταν μια κυβέρνηση μειώνει τους φόρους στη βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης ή το φυσικό αέριο, ωφελεί κυρίως τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με υψηλή κατανάλωση. Ταυτόχρονα, μετριάζει το σοκ των τιμών, το οποίο υπό κανονικές συνθήκες θα ενθάρρυνε τους πολίτες να εξοικονομήσουν ενέργεια», δήλωσε ο Matthias Kalkuhl από το Ινστιτούτο Έρευνας για τις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής του Πότσνταμ.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα μέτρα στήριξης σε μελλοντικές κρίσεις θα πρέπει να ενσωματώνουν κίνητρα για εξοικονόμηση ενέργειας. Μετά το τέλος της κρίσης, θα πρέπει επίσης να διασφαλίζεται ότι τα μέτρα αυτά χρηματοδοτούνται εκ νέου μέσω υψηλότερων φόρων ή εισφορών στα ορυκτά καύσιμα.

Για παράδειγμα, η μείωση των φόρων στην ηλεκτρική ενέργεια θα αποτελούσε ένα πιο φιλικό προς το κλίμα μέτρο. Μια τέτοια πολιτική καθιστά την ηλεκτρική ενέργεια φθηνότερη σε σχέση με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και ταυτόχρονα περιορίζει την οικονομική επιβάρυνση πολλών νοικοκυριών, χωρίς να μειώνει άμεσα το κόστος κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων.

Η μελέτη δείχνει επίσης πόσο μεγάλη εξακολουθεί να είναι η εξάρτηση της Ευρώπης από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων. Όπως τονίζεται, κατά μέσο όρο, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτει περίπου το 57% των ενεργειακών της αναγκών μέσω εισαγωγών.

Το 2023, η Γερμανία εισήγαγε ορυκτή ενέργεια αξίας περίπου 80 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι εισαγωγές αυτές καλύπτουν το 67% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης της χώρας.

Εάν οι τιμές στις διεθνείς αγορές αυξηθούν μόνιμα κατά 50%, το ετήσιο κόστος εισαγωγών μόνο για τη Γερμανία θα αυξηθεί κατά περίπου 40 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 1% του γερμανικού ΑΕΠ.

Η μελέτη συγκρίνει τις μόνιμες επιδράσεις των κυβερνητικών μέτρων στήριξης μεταξύ των χωρών και τις υπολογίζει σε ευρώ ανά τόνο εκπομπών CO₂.

«Τα προγράμματα στήριξης δημιουργούν την προσδοκία ότι οι πολίτες θα μπορούν να βασίζονται ξανά στο κράτος στο μέλλον, εάν οι τιμές του πετρελαίου αυξηθούν εκ νέου. Στην ουσία, πρόκειται για μια μορφή ασφάλισης που χρηματοδοτείται από τους φορολογουμένους και η οποία επιβραδύνει τη μετάβαση σε εγχώριες ενεργειακές τεχνολογίες που βασίζονται στην ηλεκτρική ενέργεια», δήλωσε ο Ulrich Eydam του Πανεπιστημίου του Πότσνταμ.

Οι υπολογισμοί βασίζονται σε στοιχεία σχετικά με τις ενεργειακές εισαγωγές, τις τιμές ενέργειας και τα κυβερνητικά προγράμματα στήριξης στην Ευρώπη. Για τη Γερμανία, οι ερευνητές αξιοποίησαν λεπτομερή δεδομένα σχετικά με τα πακέτα στήριξης της περιόδου 2022–2024.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, χρησιμοποιήθηκαν εναρμονισμένα στοιχεία του Ινστιτούτου Bruegel για τα εθνικά μέτρα στήριξης, καθώς και δεδομένα της Eurostat σχετικά με τις ενεργειακές εισαγωγές, την οικονομική παραγωγή και το εξωτερικό εμπόριο.

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