Μπαγκλαντές: Το Εθνικιστικό Κόμμα κέρδισε στις πρώτες εκλογές από την εξέγερση της Gen Ζ

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Εθνικιστικό Κόμμα του Μπαγκλαντές (BNP) κέρδισε την πλειοψηφία των δύο τρίτων των εδρών στο κοινοβούλιο σε μια εκλογική αναμέτρηση ορόσημο.

Η Εκλογική Επιτροπή ανακοίνωσε ότι σχεδόν το 60% των ψηφοφόρων προσήλθε στις χθεσινές εκλογές.

Οι ψηφοφόροι ενέκριναν επίσης μια ευρεία συνταγματική μεταρρύθμιση σε δημοψήφισμα που διεξήχθη παράλληλα με τις γενικές εκλογές.

Αυτές είναι οι πρώτες εκλογές από τότε που οι διαδηλώσεις υπό την ηγεσία των φοιτητών το 2024 ανέτρεψαν την πρωθυπουργό Σεΐχ Χασίνα, η οποία αρνείται ότι διέταξε καταστολή κατά την οποία σκοτώθηκαν 1.400 άνθρωποι.

Η Λίγκα Αουάμι της Χασίνα απαγορεύτηκε να συμμετάσχει στις εκλογές, στις οποίες το Τζαμάατ, το ισλαμιστικό κόμμα, ήρθε δεύτερο.