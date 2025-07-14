Wyndham: Νέα συνεργασία με Cygnett για περισσότερα από 60 ξενοδοχεία σε Ινδία, Μπαγκλαντές, Σρι Λάνκα και Νεπάλ

Η συνεργασία με τη Cygnett, έναν ινδικό ξενοδοχειακό όμιλο με αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο, αποτελεί την τελευταία σε μια σειρά στοχευμένων συμφωνιών ανάπτυξης από τη Wyndham, με στόχο την κάλυψη της αυξανόμενης ταξιδιωτικής ζήτησης στην Ινδία. Με τις δαπάνες για εγχώρια ταξίδια να φτάνουν τα 186 δισ. δολάρια μόνο πέρυσι και τις δαπάνες για ταξίδια αναψυχής να αναμένεται να αυξάνονται ετησίως κατά 12%, η Wyndhamανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας ταχέως εξελισσόμενης αγοράς, η οποία ενισχύεται από τις επενδύσεις στις υποδομές, τις προσδοκίες της μεσαίας τάξης και την αύξηση του τουρισμού, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό.
Ο κ. Δημήτρης Μανίκης, Πρόεδρος Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ευρασίας και Αφρικής της Wyndham Hotels & Resorts, δήλωσε σχετικά: «Αυτή η συνεργασία αποτελεί το επόμενο κεφάλαιο στην αναπτυξιακή πορεία της Wyndhamστην Ευρασία, με την Ινδία να αποτελεί μια στρατηγική αγορά, στην οποία αναπτυσσόμαστε εδώ και δεκαετίες. Η Cygnettμοιράζεται τη δέσμευσή μας για βιώσιμη, μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, ανταποκρινόμενη στην αυξανόμενη ζήτηση από ταξιδιώτες που αναζητούν εμπειρίες οι οποίες συνδυάζουν άνεση, αυθεντικότητα και ποιότητα. Εισάγουμε αναβαθμισμένες διαμονές, που κυμαίνονται από κομψά, ποιοτικά ξενοδοχεία μέχρι πολυτελείς boutique
Η είσοδος του brand La Quinta By Wyndham
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Wyndham και η Cygnettυπέγραψαν αποκλειστική δεκαετή συμφωνία ανάπτυξης για την εισαγωγή και επέκταση του brand La Quinta b
Boutique πολυτέλεια με τα Registry Collection Hotels
Παράλληλα, η Wyndham και η Cygnett θα εισάγουν τα RegistryCollection Hotels
Ο κ. Sarbendra Sarkar, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Cygnett Hotels & Resorts, δήλωσε: «Η συνεργασία με τη Wyndham Hotels & Resorts μα
Η ανάπτυξη της Wyndham στην Ευρασία υποστηρίζεται από το Wyndham Advantage, έναν συνδυασμό παγκόσμιας κλάσης εργαλείων μάρκετινγκ, διανομής και άλλων πόρων που βοηθούν τους ιδιοκτήτες να ακολουθήσουν τη διαδρομή προς την επιτυχία. Συμπεριλαμβανομένων σχεδόν 350 εκατ. δολαρίων σε καινοτόμες επενδύσεις τεχνολογίας από το 2018, οι ιδιοκτήτες έχουν πρόσβαση σε κορυφαία τεχνολογία, όπως συστήματα διαχείρισης ξενοδοχείων επόμενης γενιάς, καθώς και σε μια συνεχώς αυξανόμενη βάση μελών, με πάνω από 115 εκατ.εγγεγραμμένα μέλη του Wyndham Rewards
Η Wyndham διαθέτει σήμερα ένα χαρτοφυλάκιο με περισσότερα από 70 ξενοδοχεία στην Ινδία, το Νεπάλ, τη Σρι Λάνκα και το Μπαγκλαντές, μεταξύ των οποίων επωνυμίες όπως Ramada® by Wyndham, Howar