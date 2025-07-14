Wyndham: Νέα συνεργασία με Cygnett για περισσότερα από 60 ξενοδοχεία σε Ινδία, Μπαγκλαντές, Σρι Λάνκα και Νεπάλ

Η Wyndham Hotels & Resorts επιταχύνει την επέκτασή της στην Ινδία και την ευρύτερη περιοχή, ανακοινώνοντας μια νέα στρατηγική συμμαχία με τη Cygnett Hotels & Resorts, η οποία όχι μόνο θα φέρει τις επωνυμίες La Quinta® by Wyndham και Registry Collection Hotels® στη χώρα, αλλά αναμένεται να προσθέσει περισσότερα από 60 ξενοδοχεία στην Ινδία, το Μπαγκλαντές, τη Σρι Λάνκα και το Νεπάλ τα επόμενα 10 χρόνια.

Η συνεργασία με τη Cygnett, έναν ινδικό ξενοδοχειακό όμιλο με αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο, αποτελεί την τελευταία σε μια σειρά στοχευμένων συμφωνιών ανάπτυξης από τη Wyndham, με στόχο την κάλυψη της αυξανόμενης ταξιδιωτικής ζήτησης στην Ινδία. Με τις δαπάνες για εγχώρια ταξίδια να φτάνουν τα 186 δισ. δολάρια μόνο πέρυσι και τις δαπάνες για ταξίδια αναψυχής να αναμένεται να αυξάνονται ετησίως κατά 12%, η Wyndhamανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας ταχέως εξελισσόμενης αγοράς, η οποία ενισχύεται από τις επενδύσεις στις υποδομές, τις προσδοκίες της μεσαίας τάξης και την αύξηση του τουρισμού, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό.

Ο κ. Δημήτρης Μανίκης, Πρόεδρος Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ευρασίας και Αφρικής της Wyndham Hotels & Resorts, δήλωσε σχετικά: «Αυτή η συνεργασία αποτελεί το επόμενο κεφάλαιο στην αναπτυξιακή πορεία της Wyndhamστην Ευρασία, με την Ινδία να αποτελεί μια στρατηγική αγορά, στην οποία αναπτυσσόμαστε εδώ και δεκαετίες. Η Cygnettμοιράζεται τη δέσμευσή μας για βιώσιμη, μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, ανταποκρινόμενη στην αυξανόμενη ζήτηση από ταξιδιώτες που αναζητούν εμπειρίες οι οποίες συνδυάζουν άνεση, αυθεντικότητα και ποιότητα. Εισάγουμε αναβαθμισμένες διαμονές, που κυμαίνονται από κομψά, ποιοτικά ξενοδοχεία μέχρι πολυτελείς boutique αποδράσεις, φέρνοντας τα παγκόσμιαbrands της Wyndham σε ακόμη περισσότερους δημοφιλείς προορισμούς στην περιοχή».

Η είσοδος του brand La Quinta By Wyndham

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Wyndham και η Cygnettυπέγραψαν αποκλειστική δεκαετή συμφωνία ανάπτυξης για την εισαγωγή και επέκταση του brand La Quinta b y Wyndham στην Ινδία, το Νεπάλ, τη Σρι Λάνκα και το Μπαγκλαντές, με στόχο τη δημιουργία άνω των 50 ξενοδοχείων. Το σχέδιο περιλαμβάνει τόσο νέες κατασκευές, όσο και μετατροπές υφιστάμενων μονάδων, με τα πρώτα ξενοδοχεία να αναμένονται έως τα τέλη του 2026. Τα ξενοδοχεία La Quinta φημίζονται για την φιλική τους ατμόσφαιρα, τις σύγχρονες ανέσεις και την εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής. Με περισσότερες από 900 τοποθεσίες παγκοσμίως, το brand αποτελεί αγαπημένη επιλογή για επαγγελματίες και ταξιδιώτες αναψυχής στο άνω μεσαίο τμήμα της αγοράς.

Boutique πολυτέλεια με τα Registry Collection Hotels

Παράλληλα, η Wyndham και η Cygnett θα εισάγουν τα RegistryCollection Hotels στην Ινδία μέσω μη αποκλειστικής δεκαετούς συμφωνίας ανάπτυξης για 10 ξενοδοχεία. Τα ξενοδοχεία θα φέρουν διπλή επωνυμία, καθώς θα συνδυαστούν με την Anamore, τη νέα πολυτελή, πεντάστερη επωνυμία της Cygnett, με το πρώτο ξενοδοχείο να αναμένεται το 2026. Με περισσότερες από 30 τοποθεσίες διεθνώς, τα Registry CollectionHotels αποτελούν μοναδικά boutique και πολυτελή ξενοδοχεία, επιλεγμένα προσεκτικά ώστε να προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες σε θεαματικούς προορισμούς σε όλο τον κόσμο.

Ο κ. Sarbendra Sarkar, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Cygnett Hotels & Resorts, δήλωσε: «Η συνεργασία με τη Wyndham Hotels & Resorts μα ς προσφέρει την κλίμακα, τη διεθνή αναγνώριση και τη δύναμη των brands για να επεκταθούμε ταχύτατα και να προσφέρουμε υψηλή αξία στους ιδιοκτήτες και στους επισκέπτες μας. Είμαστε περήφανοι που συμβάλλουμε στην ανάπτυξη των La Quinta και RegistryColl ection Hotels, δύο παγκόσμιων brands που συμπληρώνουν ιδανικά το χαρτοφυλάκιό μας και ευθυγραμμίζονται με τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση στην περιοχή για ξενοδοχειακές εμπειρίες υψηλής ποιότητας. Το εκτενές περιφερειακό μας δίκτυο και η δέσμευσή μας στην ακεραιότητα των brands μας δίνουν ένα ιδιαίτερο πλεονέκτημα στην επιτυχημένη ανάπτυξη αυτών των επωνυμιών στη Νότια Ασία».

Η ανάπτυξη της Wyndham στην Ευρασία υποστηρίζεται από το Wyndham Advantage, έναν συνδυασμό παγκόσμιας κλάσης εργαλείων μάρκετινγκ, διανομής και άλλων πόρων που βοηθούν τους ιδιοκτήτες να ακολουθήσουν τη διαδρομή προς την επιτυχία. Συμπεριλαμβανομένων σχεδόν 350 εκατ. δολαρίων σε καινοτόμες επενδύσεις τεχνολογίας από το 2018, οι ιδιοκτήτες έχουν πρόσβαση σε κορυφαία τεχνολογία, όπως συστήματα διαχείρισης ξενοδοχείων επόμενης γενιάς, καθώς και σε μια συνεχώς αυξανόμενη βάση μελών, με πάνω από 115 εκατ.εγγεγραμμένα μέλη του Wyndham Rewards παγκοσμίως.

Η Wyndham διαθέτει σήμερα ένα χαρτοφυλάκιο με περισσότερα από 70 ξενοδοχεία στην Ινδία, το Νεπάλ, τη Σρι Λάνκα και το Μπαγκλαντές, μεταξύ των οποίων επωνυμίες όπως Ramada® by Wyndham, Howar d Johnson® by Wyndhamκαι Wyndh am Garden®, μεταξύ άλλων.