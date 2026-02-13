Ευρωζώνη: Με ανάπτυξη 0,3% έκλεισε το 2025 – Κρατά ρυθμό το ΑΕΠ παρά τις πιέσεις
13:57 - 13 Φεβ 2026

Ευρωζώνη: Με ανάπτυξη 0,3% έκλεισε το 2025 – Κρατά ρυθμό το ΑΕΠ παρά τις πιέσεις

Reporter.gr Newsroom
Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025, το εποχικά διορθωμένο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατέγραψε άνοδο 0,3% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τη δεύτερη εκτίμηση που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, η στατιστική αρχή της ΕΕ.

Υπενθυμίζεται ότι το τρίτο τρίμηνο του 2025 η αύξηση του ΑΕΠ είχε διαμορφωθεί επίσης στο 0,3% για την Ευρωζώνη και στο 0,4% για την ΕΕ.

Με βάση τα τριμηνιαία στοιχεία που έχουν υποστεί εποχική και ημερολογιακή προσαρμογή, η προκαταρκτική εκτίμηση για το σύνολο του 2025 δείχνει ότι η οικονομική δραστηριότητα ενισχύθηκε κατά 1,5% στις χώρες της Ευρωζώνης και κατά 1,6% στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε ετήσια βάση, δηλαδή σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,3% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,5% στην ΕΕ το τέταρτο τρίμηνο του 2025. Το προηγούμενο τρίμηνο οι αντίστοιχοι ρυθμοί αύξησης είχαν διαμορφωθεί σε 1,4% και 1,6%.

