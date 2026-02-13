Bloomberg: Για πρώτη φορά η Ευρώπη συζητά για ανάπτυξη δικής της πυρηνικής αποτρεπτικής δύναμης

Καθώς δώδεκα και πλέον επίτροποι της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και η πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατευθύνονται στη Βαυαρία για την ετήσια Διάσκεψη ασφαλείας του Μονάχου, είναι σαφές ότι τα δεδομένα έχουν αλλάξει.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, είναι η πρώτη φορά από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου που οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες συζητούν πώς θα μπορούσαν να αναπτύξουν τη δική τους πυρηνική αποτρεπτική δύναμη.

Η Ευρώπη βασιζόταν επί μακρόν στην αμερικανική πυρηνική ομπρέλα, τόσο μέσω των αμερικανικών όπλων που βρίσκονται εγκατεστημένα στην ήπειρο, όσο και μέσω της ρήτρας συλλογικής άμυνας του NATO. Ωστόσο, η κατάρρευση της εμπιστοσύνης μεταξύ των συμμάχων έχει οδηγήσει σε επανεξέταση των αμυντικών δυνατοτήτων της ίδιας της ηπείρου.

Σημειώνεται ότι Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία είναι οι μόνες ευρωπαϊκές χώρες που διαθέτουν πυρηνικά όπλα, ενώ ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε πέρυσι αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης της πυρηνικής ομπρέλας της χώρας του και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Μιλώντας σήμερα το απόγευμα στην εκδήλωση στο Μόναχο, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε από τη μεριά του ότι έχει «ξεκινήσει εμπιστευτικές συνομιλίες» με το Μακρόν σχετικά με την πυρηνική αποτρεπτική δύναμη της Ευρώπης. «Το εξετάζουμε αυστηρά στο πλαίσιο του πυρηνικού διαμοιρασμού εντός του ΝΑΤΟ και δε θα επιτρέψουμε να δημιουργηθούν ζώνες διαφορετικού επιπέδου ασφάλειας στην Ευρώπη», ανέφερε.

Επισημαίνεται ότι θεωρητικά, και άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσαν να αποκτήσουν πυρηνικούς πυραύλους, ωστόσο υπάρχουν σημαντικά εμπόδια, όπως το υψηλό κόστος και οι παραβιάσεις διεθνών συνθηκών που θα προέκυπταν, εάν ανέπτυσσαν δικό τους οπλοστάσιο.

Στο επίκεντρο των ανησυχιών βρίσκεται επίσης το μέγεθος του υφιστάμενου ευρωπαϊκού πυρηνικού οπλοστασίου. Η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτουν από κοινού περίπου 400 ανεπτυγμένες πυρηνικές κεφαλές, έναντι 1.670 των Ηνωμένων Πολιτειών.

Υπενθυμίζεται ότι κεντρικό θέμα της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου, η οποία διαρκεί έως το τέλος της εβδομάδας, θα είναι η κατάσταση των διατλαντικών σχέσεων, καθώς η Ευρώπη εξακολουθεί να αντιδρά στην απειλή που διατύπωσε τον περασμένο μήνα ο Ντόναλντ Τραμπ για ανάληψη του ελέγχου της Γροιλανδίας.

Μιλώντας στο Bloomberg με την έναρξη της διάσκεψης, ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας Ράντοσλαφ Σικόρσκι έκανε λόγο για μια νέα «ειλικρίνεια» στις σχέσεις ΗΠΑ-Ευρώπης σε ζητήματα άμυνας. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι η Ευρώπη έχει πλέον αναβαθμίσει τον ρόλο της και, δεδομένης της συμβολής της στην άμυνα της Ουκρανίας, θα πρέπει να έχει θέση στο τραπέζι των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία που μεσολαβούν οι ΗΠΑ.

Μόλις αυτή την εβδομάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο επιβεβαίωσε ότι διαθέτει 150 εκατομμύρια λίρες για την αγορά αμερικανικών όπλων μέσω της πρωτοβουλίας Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), στην οποία συμμετέχει και σειρά ευρωπαϊκών χωρών.

«Οι ΗΠΑ δεν πληρώνουν πλέον για τις παραδόσεις τους προς την Ουκρανία· εμείς οι Ευρωπαίοι πληρώνουμε», δήλωσε ο Σικόρσκι.