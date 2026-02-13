Ρωσία: Μείωση-έκπληξη του βασικού επιτοκίου στο 15,5%
16:40 - 13 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας προχώρησε την Παρασκευή (13/2) σε μείωση του βασικού επιτοκίου κατά 50 μονάδες βάσης, διαμορφώνοντάς το στο 15,5%, ενώ ταυτόχρονα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες μειώσεις στο προσεχές διάστημα. Η απόφαση αυτή εκλαμβάνεται ως προσπάθεια στήριξης της οικονομίας, η οποία εμφανίζει σημάδια επιβράδυνσης εν μέσω του πολέμου.

Η κίνηση αιφνιδίασε, καθώς έγινε μόλις δέκα ημέρες μετά την παρέμβαση του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος κάλεσε κυβερνητικά στελέχη και την κεντρική τράπεζα να ενισχύσουν την αναπτυξιακή δυναμική και να μην περιορίζονται απλώς στην παρακολούθηση της πορείας των τιμών.

Η διοικήτρια της τράπεζας, Ελβίρα Ναμπιούλινα, ανέφερε ότι εξετάστηκαν δύο σενάρια —η διατήρηση ή η μείωση κατά 50 μονάδες βάσης— επισημαίνοντας ότι υπήρξε έντονος προβληματισμός λόγω των στοιχείων που έδειχναν απότομη άνοδο των τιμών στις αρχές του έτους. Όπως δήλωσε, η τράπεζα αισθάνεται πλέον μεγαλύτερη βεβαιότητα ότι μπορεί να συνεχίσει τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής στις επόμενες συνεδριάσεις. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι οι μελλοντικές αποφάσεις θα εξαρτηθούν από την πορεία του πληθωρισμού, με το βασικό σενάριο να προβλέπει μέσο επιτόκιο 13,5%–14,5% το 2026.

Η απόφαση αποτέλεσε έκπληξη για μεγάλο μέρος της αγοράς: σε έρευνα του Reuters, οι περισσότεροι αναλυτές ανέμεναν σταθερά επιτόκια, ενώ μόνο μειοψηφία προέβλεπε τη συγκεκριμένη μείωση.

Η ρωσική οικονομία, που είχε επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα απέναντι στις δυτικές κυρώσεις κατά τα πρώτα χρόνια της σύγκρουσης στην Ουκρανία, επιβραδύνθηκε αισθητά πέρυσι, όταν η κεντρική τράπεζα αύξησε επιθετικά τα επιτόκια για να περιορίσει τον πληθωρισμό.

Το οικονομικό επιτελείο προβλέπει ανάπτυξη 1,3% για φέτος, μετά από 1,0% το 2025, ενώ για το 2026 η κεντρική τράπεζα διατηρεί την εκτίμηση για ρυθμό μεταξύ 0,5% και 1,5%. Για το επόμενο έτος προβλέπει ανάπτυξη 1,5%–2,5%.

Ο οικονομολόγος Νίκολας Φαρ της Capital Economics χαρακτήρισε τη μείωση «ήπια έκπληξη», διατηρώντας πάντως την εκτίμησή του ότι το επιτόκιο θα διαμορφωθεί στο 13% έως το τέλος του έτους.

Παράλληλα, η τράπεζα αναθεώρησε προς τα πάνω την πρόβλεψη για τον ετήσιο πληθωρισμό, στο εύρος 4,5%–5,5%, από 4%–5% προηγουμένως, προειδοποιώντας για επιτάχυνση των τιμών τον Ιανουάριο. Από τις αρχές του έτους οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά 2,1%, με τον ετήσιο πληθωρισμό να φτάνει το 6,5%, εξέλιξη που συνδέεται και με την αύξηση του ΦΠΑ που επέβαλε η κυβέρνηση για τη συγκράτηση του δημοσιονομικού ελλείμματος.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του Reuters, το ρωσικό δημόσιο έλλειμμα ενδέχεται να φτάσει έως και στο τριπλάσιο του επίσημου στόχου μέχρι τα τέλη του 2026, καθώς η υποχώρηση της ζήτησης πετρελαίου από την Ινδία και οι αυξημένες εκπτώσεις στις τιμές πώλησης περιορίζουν τα κρατικά έσοδα.

