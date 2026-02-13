CNN: Ρήγμα στη Διατλαντική Συμμαχία – Μερτς και Ρούμπιο συμφωνούν ότι η παγκόσμια τάξη «τελείωσε»

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες προετοιμάζονταν για μια συγκρουσιακή Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου την Παρασκευή (13/2), με τον καγκελάριο της Γερμανίας Friedrich Merz να δηλώνει με ωμό ρεαλισμό ότι η διεθνής παγκόσμια τάξη «δεν υπάρχει πλέον» – ένα από τα ελάχιστα σημεία σύγκλισης ανάμεσα στους ολοένα και πιο διχασμένους συμμάχους της διατλαντικής συμμαχίας.

Σύμφωνα με το CNN, sτην ομιλία του στη Munich Security Conference, που συγκεντρώνει αξιωματούχους από όλο τον κόσμο για συζητήσεις γύρω από τη διεθνή ασφάλεια και διπλωματικές επαφές, ο Μερτς ανέδειξε το διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης.

Ο ηγέτης της κεντροδεξιάς Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης προειδοποίησε ότι η ευρωπαϊκή ελευθερία «δεν είναι πλέον δεδομένη» σε μια εποχή όπου οι μεγάλες δυνάμεις αγνοούν τους διεθνείς κανόνες. Καταδίκασε τον ρωσικό επιθετικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας και κάλεσε την Ευρώπη να επενδύσει στην ενίσχυση της δικής της αποτρεπτικής ισχύος. Παράλληλα, άσκησε ανοιχτή κριτική στην κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump για τις πολιτικές της στους δασμούς, την κλιματική αλλαγή και τους πολιτισμικούς «πολέμους» – δηλώσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν δυσαρέσκεια στην Ουάσινγκτον.

Ωστόσο, στο ζήτημα του τέλους της προηγούμενης παγκόσμιας τάξης, η αμερικανική κυβέρνηση φαίνεται να συμμερίζεται την εκτίμηση αυτή.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Marco Rubio δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης, πριν αναχωρήσει για το Μόναχο, ότι «ο παλιός κόσμος έχει φύγει, ειλικρινά» και πως «ζούμε σε μια νέα εποχή γεωπολιτικής».

«Θα χρειαστεί όλοι μας να επανεξετάσουμε πώς διαμορφώνεται αυτή η νέα πραγματικότητα και ποιος θα είναι ο ρόλος μας», πρόσθεσε, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία της Ευρώπης για τις ΗΠΑ. «Νομίζω ότι θέλουν ειλικρίνεια. Θέλουν να γνωρίζουν προς τα πού κατευθυνόμαστε και πού θα θέλαμε να πορευτούμε μαζί τους».

Την επόμενη ημέρα, ο Μερτς ανταποκρίθηκε με ειλικρίνεια στην αξιολόγηση των διατλαντικών σχέσεων.

«Έχει ανοίξει ένα ρήγμα ανάμεσα στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε, θρηνώντας το τέλος μιας διεθνούς τάξης βασισμένης σε δικαιώματα και κανόνες.

«Η διεκδίκηση ηγετικού ρόλου από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει αμφισβητηθεί, και ενδεχομένως χαθεί», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, απάντησε εμμέσως στην αιχμηρή ομιλία που είχε εκφωνήσει πέρυσι στη διάσκεψη ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ JD Vance, ο οποίος είχε κατηγορήσει Ευρωπαίους πολιτικούς ότι περιορίζουν την ελευθερία του λόγου, χάνουν τον έλεγχο της μετανάστευσης και αρνούνται να συνεργαστούν με σκληροδεξιά κόμματα.

Έναν χρόνο μετά, ο Μερτς αντέτεινε: «Η πολιτισμική σύγκρουση του MAGA στις ΗΠΑ δεν είναι δική μας. Η ελευθερία του λόγου, εδώ (στη Γερμανία), σταματά εκεί όπου τα λόγια στρέφονται κατά της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του Συντάγματός μας».

«Δεν πιστεύουμε στους δασμούς και τον προστατευτισμό, αλλά στο ελεύθερο εμπόριο», πρόσθεσε, αποσπώντας θερμά χειροκροτήματα.

«Παραμένουμε πιστοί στις συμφωνίες για το κλίμα και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, διότι είμαστε πεπεισμένοι ότι οι παγκόσμιες προκλήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο συλλογικά», συνέχισε, εν μέσω νέων χειροκροτημάτων.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μετά την αύξηση των δασμών από την κυβέρνηση Τραμπ προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο το 2025, καθώς και την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα και τον ΠΟΥ.

Στη συνέχεια, ο Γερμανός καγκελάριος πέρασε στα αγγλικά, απευθύνοντας μια αιχμηρή προειδοποίηση προς την αμερικανική ηγεσία, αλλά και μια έκκληση για αποκατάσταση των διατλαντικών σχέσεων.

«Στην εποχή του ανταγωνισμού των μεγάλων δυνάμεων, ακόμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα είναι αρκετά ισχυρές για να πορευτούν μόνες τους», προειδοποίησε. «Αγαπητοί φίλοι, η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ δεν αποτελεί μόνο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την Ευρώπη, αλλά και για τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ο Μερτς και ο Ρούμπιο συναντήθηκαν στο περιθώριο της διάσκεψης, όπου συζήτησαν τον πόλεμο στην Ουκρανία και την πορεία των διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία για τον τερματισμό της σύγκρουσης, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές ΗΠΑ και Γερμανίας.

Ο Ρούμπιο εξέφρασε την εκτίμησή του για τη σθεναρή στήριξη της Γερμανίας προς την Ουκρανία, η οποία ανέρχεται σε 76 δισ. δολάρια από το 2022, ενώ αναγνώρισε και τις γερμανικές προσπάθειες ενίσχυσης του ΝΑΤΟ.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν επίσης σειρά άλλων διεθνών προκλήσεων, όπως η κατάσταση στο Ιράν και εμπορικά ζητήματα, ενόψει του προγραμματισμένου ταξιδιού του Μερτς στην Κίνα αργότερα μέσα στον μήνα.

Ο Μερτς είχε ακόμη διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι με αντικείμενο τον πόλεμο και τη συνεργασία στον τομέα των εξοπλισμών.

Το φόρουμ πραγματοποιείται λίγες μόλις εβδομάδες μετά από μια ακόμη τεταμένη συνάντηση παγκόσμιων ηγετών στο Νταβός της Ελβετίας, όπου ο Τραμπ είχε επικρίνει δριμύτατα τους Ευρωπαίους ηγέτες για τη μεταναστευτική τους πολιτική και είχε διαμαρτυρηθεί ότι οι ΗΠΑ είχαν τύχει εκμετάλλευσης από τους Ευρωπαίους συμμάχους τους.

