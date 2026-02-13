«Η Ρωσία θέλει να κάνει μια συμφωνία και ο Ζελένσκι πρέπει να κινηθεί. Διαφορετικά, θα χάσει μια μεγάλη ευκαιρία. Πρέπει να κινηθεί», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο.
20:13 - 13 Φεβ 2026
Αιχμές Τραμπ κατά Ζελένσκι: Η Ρωσία θέλει συμφωνία, εκείνος πρέπει να κινηθεί
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή (13/02) ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα χάσει μια ευκαιρία για ειρήνη αν δεν «κινήσει τα νήματα», λέγοντας, σύμφωνα με το Reuters. ότι η Ρωσία θέλει να συνάψει συμφωνία εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία.
Τελευταία τροποποίηση στις 13/02/2026 - 20:15