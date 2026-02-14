ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Μερτσόνι»: Το νέο ηγετικό δίδυμο μετά τη διάσπαση της συμμαχίας Γερμανίας – Γαλλίας
Ειδήσεις
13:15 - 14 Φεβ 2026

«Μερτσόνι»: Το νέο ηγετικό δίδυμο μετά τη διάσπαση της συμμαχίας Γερμανίας – Γαλλίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Καθώς η γαλλική επιρροή του Μακρόν φαίνεται να εξασθενεί, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναβαθμίζει το προφίλ της δίπλα στον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Η Ιταλία, αντίθετα με την κοινή αντίληψη στη Γερμανία περί «ράθυμου Νότου», δεν είναι μόνο χώρα με παράδοση dolce vita, αλλά και ισχυρή βιομηχανική δύναμη, τρίτη οικονομία της Ευρωζώνης με έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό και καθαρό συνεισφορέα στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Η οικονομική της ισχύς, μαζί με τη σχετική πολιτική σταθερότητα της κυβέρνησης Μελόνι, προσδίδουν στην Ιταλία τα αναγκαία εφόδια για ηγετικό ρόλο στην Ευρώπη των 27. Στην αντίπερα όχθη, ο Μακρόν αντιμετωπίζει προβλήματα και στο εσωτερικό, με περιορισμένη ικανότητα έγκρισης προϋπολογισμού.

Η πρόσφατη συνάντηση στη Ρώμη μεταξύ Μερτς και Μελόνι – το λεγόμενο «Μερτσόνι» από ορισμένους αναλυτές – ανέδειξε ένα κοινό όραμα για οικονομικές και εμπορικές πολιτικές που διαφοροποιούνται από τη γαλλική γραμμή, όπως η τροποποίηση ευρωπαϊκών νόμων προς όφελος επιχειρήσεων και η επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας Mercosur. Παράλληλα, η διαφωνία Γαλλίας-Γερμανίας για το ευρω-ομόλογο παραμένει, αλλά η ιδέα κερδίζει υποστηρικτές εντός της ΕΕ.

Ο Μακρόν δεν έχει τελειώσει ακόμη το παιχνίδι: αναμένεται η συνάντησή του με τη Μελόνι, με στόχο την προώθηση κοινών ευρωπαϊκών προτάσεων. Το ευρω-ομόλογο αποκτά συνεχώς νέους υποστηρικτές, όπως η Ύπατη Εκπρόσωπος Κάγια Κάλλας και ο επικεφαλής της Bundesbank Γιόαχιμ Νάγκελ, ενώ η Ιταλία φαίνεται έτοιμη να στηρίξει τη νέα αυτή τάση.

Με απλά λόγια, ένα νέο ηγετικό δίδυμο μπορεί να αναδύεται στην Ευρώπη, με τη Ρώμη και το Βερολίνο να επιδιώκουν μεγαλύτερο βάρος στη χάραξη πολιτικών, τη στιγμή που το Παρίσι προσπαθεί να διατηρήσει την επιρροή του.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μερτς: Χαιρέτισε τον ευρωπαϊκό συμβιβασμό για την εφαρμογή της δασμολογικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ
Ειδήσεις

Μερτς: Χαιρέτισε τον ευρωπαϊκό συμβιβασμό για την εφαρμογή της δασμολογικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ

Τραμπ κατά Μερτς: Να ασχοληθεί με τα εσωτερικά προβλήματα της χώρας του
Ειδήσεις

Τραμπ κατά Μερτς: Να ασχοληθεί με τα εσωτερικά προβλήματα της χώρας του

Μερτς: Η σχέση μου με τον Τραμπ παραμένει καλή
Ειδήσεις

Μερτς: Η σχέση μου με τον Τραμπ παραμένει καλή

Μερτς: Οι Ιρανοί ταπεινώνουν τις ΗΠΑ - Απουσία μιας ξεκάθαρης στρατηγικής
Ειδήσεις

Μερτς: Οι Ιρανοί ταπεινώνουν τις ΗΠΑ - Απουσία μιας ξεκάθαρης στρατηγικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/05/2026 - 15:30

Ένας νεκρός από σύγκρουση τριών ΙΧ στην Αθηνών - Σουνίου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 15:13

Νέα εστία ευλογιάς των αιγοπροβάτων στη Ροδόπη μετά από δύο μήνες

Πολιτική
22/05/2026 - 15:10

Κωνσταντοπούλου για υποκλοπές: Ζήτημα που αγγίζει την εθνική ασφάλεια και την άμυνα

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
22/05/2026 - 15:02

Πόση μπάλα ξέρουν οι φίλαθλοι στην Ελλάδα; - H απόλυτη προθέρμανση πριν το Παγκόσμιο με τη σειρά επεισοδίων «Τα Σπας» του Pamestoixima.gr (vid.)

Ειδήσεις
22/05/2026 - 14:57

Σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό για την αντιπυρική περίοδο - Το σχέδιο της κυβέρνησης για το φετινό καλοκαίρι

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
22/05/2026 - 14:54

Επιστρέφει το Citroen 2CV

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
22/05/2026 - 14:51

ΔΥΠΑ – Κοινωνικός Τουρισμός: Σήμερα (22/5) τα οριστικά αποτελέσματα για 300.000 δικαιούχους

Αυτοδιοίκηση
22/05/2026 - 14:40

Δήμος Αθηναίων: Αναστέλλεται η λειτουργία του Παιδικού Σταθμού Πρωταγόρα στο Παγκράτι

Ειδήσεις
22/05/2026 - 14:37

«Καταιγίδα» Εξοπλισμών στο ΝΑΤΟ: Εκατοντάδες δισ. στην άμυνα και 5.000 Αμερικανοί στρατιώτες στην Πολωνία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 14:34

ΠΟΥ: Καταγγέλλει ασφυκτικούς περιορισμούς στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Πολιτική
22/05/2026 - 14:24

Κανένας συγγενής θύματος των Τεμπών δεν πήγε στην εκδήλωση για το κόμμα της Καρυστιανού

Πολιτική
22/05/2026 - 14:12

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Τσιάρας και Μηταράκης

Νομίσματα
22/05/2026 - 14:06

Bitcoin: Σταθεροποίηση γύρω από τα $77.000 – Ρευστοποιήσεις και μάκρο διαμορφώνουν το κλίμα

Ειδήσεις
22/05/2026 - 14:03

Εσθονία: Κατηγορίες κατά της Ρωσίας για καθοδήγηση drones στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
22/05/2026 - 14:01

Το ίδρυμα «Τάκης Ηλιόπουλος» ανοίγει τις πύλες του – Το όραμα και οι πρώτες δράσεις

Ανεμοδείκτης
22/05/2026 - 13:59

Το μόνο τηλεφώνημα που θα είχε νόημα

Ειδήσεις
22/05/2026 - 13:59

Αl Arabiya: Σε τελική φάση το προσχέδιο συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν – Τι προβλέπει

Εργασιακά
22/05/2026 - 13:48

Παναττική Συγκέντρωση από τους συνταξιούχους της Εμπορικής Τράπεζας - Οι διεκδικήσεις τους

Ανεμοδείκτης
22/05/2026 - 13:47

Πόσο σοβαρή είναι η απειλή έντασης στο Αιγαίο;

Οικονομία
22/05/2026 - 13:38

Νέα έκδοση εξάμηνων εντόκων ύψους €400 εκατ.– Στις 27 Μαΐου η δημοπρασία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 13:36

ΕΛΚΕΘΕ για προέλευση οσμής: Δεν προκύπτει εκτεταμένη περιβαλλοντική επιβάρυνση της θαλάσσιας περιοχής του Σαρωνικού

Πολιτική
22/05/2026 - 13:29

Αβραμόπουλος: Η Ελλάδα διαθέτει μέσα αντίδρασης αν κλιμακώσει η Τουρκία

Εμπορεύματα
22/05/2026 - 13:17

Σε ανοδική τροχιά οι τιμές πετρελαίου εν μέσω αντικρουόμενων μηνυμάτων στο μέτωπο ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
22/05/2026 - 13:00

ΕΚΤ: Οι αγορές «βλέπουν» νέες αυξήσεις επιτοκίων – Δέχεται εισηγήσεις για να μην τις κάνει

Ειδήσεις
22/05/2026 - 12:58

Βρετανία: «Βουτιά» 1,3% στις λιανικές πωλήσεις Απριλίου

Υγεία
22/05/2026 - 12:58

ΕΟΦ: Καθολική απαγόρευση πώλησης ξηρού άνθους κάνναβης στην Ελλάδα

Ειδήσεις
22/05/2026 - 12:44

Λαθρεμπόριο καυσίμων: Εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος – Κατασχέθηκαν 15 βυτιοφόρα και 293.000 λίτρα υγραερίου

Πολιτική
22/05/2026 - 12:39

Γεωργιάδης για «φακελάκια»: Θα είμαι απολύτως αμείλικτος απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές

Οικονομία
22/05/2026 - 12:37

ΕΛΣΤΑΤ: Στα €17.117,8 εκατ. ο τζίρος στο λιανεμπόριο το α' τρίμηνο – Αύξηση 3,2%

Ανεμοδείκτης
22/05/2026 - 12:32

Υποκλοπές: «Η κυβέρνηση δεν θέλει ενόψει εκλογών αυτή την εκκρεμοδικία»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ