Ρούτε: Αν μας επιτεθεί η Ρωσία, θα τη νικήσουμε - Καμία αντικατάσταση της αμερικανικής πυρηνικής ομπρέλας
Ειδήσεις
16:20 - 14 Φεβ 2026

Ρούτε: Αν μας επιτεθεί η Ρωσία, θα τη νικήσουμε - Καμία αντικατάσταση της αμερικανικής πυρηνικής ομπρέλας

Reporter.gr Newsroom
Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, εκτίμησε ότι η Ρωσία δεν πρόκειται στην παρούσα φάση να κινηθεί επιθετικά εναντίον κράτους-μέλους της Συμμαχίας, υπογραμμίζοντας πως η αποτρεπτική ισχύς του ΝΑΤΟ παραμένει ισχυρή.

Μιλώντας στο περιθώριο της Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια, ο Ρούτε αναφέρθηκε στο κόστος που υφίσταται η Μόσχα στο ουκρανικό μέτωπο, κάνοντας λόγο για «εξωφρενικές απώλειες». Όπως ανέφερε, μόνο το τελευταίο δίμηνο εκτιμάται ότι έχουν χάσει τη ζωή τους περίπου 65.000 Ρώσοι στρατιώτες.

Σε ξεχωριστή συζήτηση με δημοσιογράφους, στο πλαίσιο στρογγυλής τραπέζης, τόνισε ότι η Συμμαχία διαθέτει την απαραίτητη στρατιωτική ισχύ ώστε να αποτρέψει οποιαδήποτε άμεση ρωσική επίθεση. «Αν δεχθούμε επίθεση τώρα, θα κερδίσουμε κάθε πόλεμο με τη Ρωσία. Το ζητούμενο είναι να διασφαλίσουμε ότι το ίδιο θα ισχύει και σε δύο, τέσσερα ή έξι χρόνια», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος, τέλος, στις συζητήσεις που έχουν ανοίξει στην Ευρώπη για την ενίσχυση της πυρηνικής αποτροπής —με αφορμή και την ανακοίνωση της Γερμανίας ότι εξετάζει σχετικό διάλογο με τη Γαλλία— ο Ρούτε ξεκαθάρισε πως καμία ευρωπαϊκή πρωτοβουλία δεν στοχεύει στην αντικατάσταση της πυρηνικής ομπρέλας των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως είπε, κάθε προσπάθεια ενίσχυσης της συλλογικής αποτροπής είναι θετική, ωστόσο η αμερικανική πυρηνική προστασία παραμένει θεμελιώδης για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

