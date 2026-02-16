ΕΕ: Σε ρόλο παρατηρητή στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ – Επιφυλάξεις για τη νομιμότητα του
Ειδήσεις
16:40 - 16 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Με καθεστώς παρατηρητή θα συμμετάσχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην εναρκτήρια συνεδρίαση του λεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης» που προωθεί ο Donald Trump, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν προσχωρεί στον νέο αυτό θεσμό.

Όπως ανακοίνωσαν οι Βρυξέλλες, την ΕΕ θα εκπροσωπήσει η Επίτροπος για τη Μεσόγειο, Dubravka Šuica, η οποία θα μεταβεί στην Ουάσινγκτον για τη συνάντηση της Πέμπτης, προκειμένου να παρουσιάσει τις ευρωπαϊκές θέσεις σχετικά με την κατάσταση στη Γάζα.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Guillaume Mercier, διευκρίνισε ότι η συμμετοχή αφορά αποκλειστικά το σκέλος της συνεδρίασης που είναι αφιερωμένο στη Γάζα, υπογραμμίζοντας πως «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν καθίσταται μέλος του Συμβουλίου Ειρήνης».

Το νέο όργανο, που τελεί υπό τη διεύθυνση του Αμερικανού προέδρου, παρουσιάζεται ως πρωτοβουλία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Ωστόσο, σύμφωνα με τον καταστατικό του χάρτη, η αποστολή του επεκτείνεται ευρύτερα στην επίλυση ένοπλων συγκρούσεων διεθνώς.

Ιδιαίτερη συζήτηση έχει προκαλέσει η πρόβλεψη ότι τα μόνιμα μέλη του «Συμβουλίου Ειρήνης» καλούνται να καταβάλουν εισφορά ύψους ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων για τη συμμετοχή τους. Η ρύθμιση αυτή έχει οδηγήσει σε επικρίσεις, με ορισμένους να κάνουν λόγο για μια «επί πληρωμή» εκδοχή του United Nations Security Council.

Από την πλευρά της, η ΕΕ επισημαίνει ότι διατηρεί επιφυλάξεις ως προς το νέο σχήμα. Όπως τονίστηκε σε συνέντευξη Τύπου, οι Βρυξέλλες έχουν θέσει ερωτήματα σχετικά με το πεδίο αρμοδιοτήτων του οργάνου, το μοντέλο διακυβέρνησής του, αλλά και τη συμβατότητά του με τον United Nations και τον Χάρτη του.

