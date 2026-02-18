Αφοί Χαΐτογλου: «Μοχλός» ανάπτυξης οι εξαγωγές - «Βλέπει» Ν. Κορέα και Ιαπωνία

Με σταθερά βήματα ανάπτυξης αλλά και με έμφαση στην ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού σε ποιότητα χαρτοφυλακίου προϊόντων μπαίνει στο 2026 η ιστορική βιομηχανία Αφοί Χαΐτογλου γνωστή από το εμπορικό “σήμα” “Μακεδονικός Χαλβάς”.

Έτσι, “βλέπει” προοπτικές σε “εξωτικές” αγορές, όπως η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, πέρα από τη Β. Αμερική αλλά και με προϊόντα, όπως η μαρμελάδα, όπου όπως ανέφερε η διοίκηση της εταιρείας, υπάρχει συγκριτικό πλεονέκτημα, όπως ανέφερε η διοίκηση της εταιρείας στην καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση για τα ΜΜΕ.

‘Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, χθες, ο Λευτέρης Χαΐτογλου, marketing director της εταιρείας, ήδη, η εταιρεία έχει ισχυρή παρουσία σε σημαντικές αγορές της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης, με τις ΗΠΑ να απορροφούν λίγο κάτω από το 20% του συνολικού κύκλου εργασιών και να αντιστοιχούν σε πάνω από το 30% των εξαγωγών.

Εν συνεχεία δυναμικές αγορές είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδάς, Γερμανία και Πολωνία, ενώ οι εξαγωγές καταγράφουν συνεχή άνοδο για πέμπτη έως έκτη συνεχόμενη χρονιά, όπως ανέφερε ο κ. Χαϊτογλου.

Συνολικά, το εξαγωγικό αποτύπωμα “πατάει” σε ένα ευρύ προϊοντικό χαρτοφυλάκιο περίπου 2.500 κωδικών, λόγω των διαφορετικών απαιτήσεων των διεθνών αγορών και των προσαρμογές στις παραγγελίες για ιδιωτική ετικέτα.

Πυλώνας οι εξαγωγές

Η εταιρεία πάντως έχει έντονο εξαγωγικό αποτύπωμα καθώς ανέρχονται στο 52,7% του κύκλου εργασιών. Οι ΗΠΑ παραμένουν η μεγαλύτερη μεμονωμένη αγορά, ωστόσο η εταιρεία εστιάζει και στην Ασία και συγκεκριμένα σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα. Πρόκειται για μια περιοχή που συνεισφέρει το 12,5% της παγκόσμιας αγοράς και αναμένεται να αποτελέσει την ταχύτερα αναπτυσσόμενη περιφέρεια για τα επόμενα χρόνια ( Coherent Market Insights (έκθεση/market outlook Οκτώβριος 2025.

Συγκεκριμένα προοπτικές βλέπει η διοίκηση, στη μαρμελάδα, αν και η κατηγορία δεν έχει βαθιά διείσδυση στην ελληνική αγορά, λόγω των διατροφικών συνηθειών. Συγκεκριμένα αντιπροσωπεύει το 5% των πωλήσεων, κύρια σε ιδιωτική ετικέτα. Ωστόσο στο εξωτερικό εμφανίζει διψήφια άνοδο σε επιλεγμένες συνεργασίες, κυρίως σε ΗΠΑ και Καναδά.

Η επίπτωση από τους νέους δασμούς στις ΗΠΑ

Σε ό,τι αφορά τους νέους δασμούς 15% στις ΗΠΑ η διοίκηση εμφανίζεται επιφυλακτική ως προς την τελική επίπτωση. Όπως επισημάνθηκε, δεν έχει ακόμη υπολογιστεί με ακρίβεια το αντίκτυπο, καθώς το αποτέλεσμα στο ράφι αργεί να φανεί και οι παραγγελίες ακολουθούν την πορεία των πωλήσεων. «Και στις ΗΠΑ έχουν τα ίδια ζητήματα με εμάς, ακρίβεια και περιορισμένο διαθέσιμο εισόδημα. Οι δασμοί δεν βοηθούν, αλλά δεν είναι καταστροφικοί για εμάς», σημειώθηκε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τους νέους δασμούς 15% στις ΗΠΑ σημείωσε ότι δεν έχει υπολογιστεί ακόμη το αντίκτυπο τονίζοντας ότι είναι σίγουρο ότι θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις αλλά είναι πολύ νωρίς για να φανούν. «Και στις ΗΠΑ έχουν τα ίδια ζητήματα με εμάς, ακρίβεια, διαθέσιμο εισόδημα και δεν βοηθούν οι δασμοί αλλά δεν είναι καταστροφικό για εμάς» σημείωσε.

Ταχίνι και χαλβάς

Πάντως η βορειοελλαδίτικη βιομηχανία, γνωστή από το brand Μακεδονικός Χαλβάς έχει διευρύνει το αποτύπωμά της και στην εγχώρια αγορά, όπου το ταχίνι διατηρεί σταθερή αύξηση 3%-4% σε όγκους έχοντας πλέον εδραιωθεί στη διατροφή των καταναλωτών.

“Πυλώνας”, για τον τζίρο της εταιρείας παραμένει το ταχίνι, που αντιπροσωπεύει το 30% των πωλήσεων, ακολουθούμενο από τον χαλβά στο 20% και το παστέλι, ενώ αναπτύσσονται νέες κατηγορίες όπως φυστικοβούτυρο με γεύσεις και προϊόντα με ενισχυμένη πρωτεΐνη.

Ο χαλβάς, με έντονη εποχικότητα, κινείται σε μια αγορά που εκτιμάται στα 45–50 εκατ. ευρώ στην οργανωμένη λιανική, ενώ το ταχίνι καταγράφει πιο μετρημένη αλλά σταθερή ανάπτυξη. Το σουσάμι, βασική πρώτη ύλη, αντιστοιχεί περίπου στο 7%-9% του συνολικού κύκλου εργασιών της εταιρείας, στοιχείο που υπογραμμίζει την εξειδίκευση της βιομηχανίας στην επεξεργασία του.

Το φυστικοβούτυρο, αντίθετα, παραμένει πιο δυναμική και λιγότερο ώριμη κατηγορία που έχει περιθώρια ανάπτυξης.

Οι επιδόσεις

]Σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις της βιομηχανίας οι πωλήσεις το 2025 αυξήθηκαν κατά 3,5% και διαμορφώθηκαν στα 103,5 εκατ. ευρώ με το EBITDA να κλείνει περίπου στα 11 εκατ. ευρώ. Όπως είπε ο κ. Χαϊτογλου αναφερόμενος στον πληθωρισμό «υπάρχουν διάφορες δυσκολίες, από το θέμα της ακρίβειας και του περιορισμένου διαθέσιμου εισοδήματος που δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, υπάρχει στην Ευρώπη, υπάρχει στην Αμερική το βλέπουμε παντού». Ενώ αναφερόμενος στην αύξηση του τζίρου είπε ότι η εταιρεία περίμενε να κινηθεί στα 104-105 εκατ. ευρώ ωστόσο όπως είπε «η αύξηση 3,5% μας καλύπτει με δεδομένο ότι συνεχώς επανεξετάζουμε το portfolio των προϊόντων για τι προσθήκες, αφαιρέσεις πρέπει να κάνουμε και είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι».

Επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά

Επίσης, η βορειοελλαδίτικη εταιρεία προχωρά σε ένα σημαντικό επενδυτικό πλάνο με αιχμή την “πράσινη” παραγωγή ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα αναμένεται άμεσα να “μπει στην πρίζα” επένδυση σε φωτοβολταϊκά ισχύος 1,8 μεγαβάτ στην μονάδα της Κομοτηνής. Αυτή θα προστεθεί στο υφιστάμενες “πράσινες” υποδομές ισχύος 3,8 μεγαβάτ. Με την προσθήκη της τελευταίας επένδυσης θα μπορεί η “Αφοί Χαϊτογλου” να καλύπτει τις ενεργειακές της ανάγκες με ιδιοπαραγωγή σε ποσοστό σχεδόν 50%.

Με την παράδοση

Στο μεταξύ, με βάση όσα αναφέρθηκαν στην εκδήλωση για τα ΜΜΕ, ο Μακεδονικός Χαλβάς, με αφορμή τα έθιμα της Καθαράς Δευτέρας δημιούργησε ένα παραμύθι για να μας θυμίσει ότι τις πιο όμορφες ιστορίες, τις φτιάχνουμε μαζί.

«Μια Καθαρά Δευτέρα κι έναν καιρό», σε ένα μικρό χωριό, ο μικρός Οδυσσέας και η παρέα του ετοιμάζονται να πετάξουν τον χαρταετό τους. Όταν ο χαρταετός μπλέκεται στην καρυδιά του αυστηρού γείτονα, όλα δείχνουν πως η γιορτή θα χαλάσει. Όμως, μια απρόσμενη πράξη καλοσύνης φέρνει κοντά μικρούς και μεγάλους, αποκαλύπτοντας πως πίσω από κάθε απόσταση μπορεί να κρύβεται μια ιστορία που αξίζει να μοιραστεί.

Στο site katharadeftera.gr, οι επισκέπτες μπορούν να διαβάσουν το παραμύθι, να δουν οδηγίες για το πώς μπορούν να φτιάξουν τον δικό τους χαρταετό, να βρουν συμβουλές για το πώς να τον πετάξουν όσο πιο ψηλά γίνεται, καθώς και να συμμετάσχουν σε διαγωνισμό με δώρο αγαπημένα προϊόντα.

Παράλληλα, όπως αναφέρθηκε. ο Μακεδονικός Χαλβάς υλοποιεί και φέτος μια ουσιαστική πρωτοβουλία κοινωνικής προσφοράς, αναδεικνύοντας έμπρακτα τη δύναμη της φροντίδας και της συμπερίληψης. Συγκεκριμένα, ο Μακεδονικός Χαλβάς στηρίζει τον Φάρο Τυφλών της Ελλάδος, καλύπτοντας τα έξοδα παραγωγής παιδικών ηχητικών βιβλίων και βιβλίων παιδικής λογοτεχνίας σε γραφή Braille. Μέσα από αυτήν την πρωτοβουλία, ενισχύει την πρόσβαση των παιδιών με οπτική αναπηρία στον μαγικό κόσμο του βιβλίου, στηρίζοντας έμπρακτα την ισότιμη πρόσβαση στη γνώση και στη φαντασία. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ακούσει μια ιστορία.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της φετινής καμπάνιας του Μακεδονικού Χαλβά με τίτλο «Μια Καθαρά Δευτέρα κι έναν καιρό», που αναδεικνύει τη ζεστασιά αυτής της ημέρας, τη δύναμη της παρέας και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί.