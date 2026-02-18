Από φίλια πυρά ο θάνατος Ισραηλινού στρατιώτη στη Γάζα

Με τον θάνατό του, ο αριθμός των Ισραηλινών στρατιωτών που έχουν σκοτωθεί μετά την έναρξη της εύθραυστης εκεχειρίας με τη Χαμάς στη Γάζα ανέρχεται πλέον σε πέντε.
Σε ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι ο 21χρονος επιλοχίας, μέλος της μονάδας αναγνώρισης των αλεξιπτωτιστών και καταγόμενος από το ΧαΓιογκέβ, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων στη νότια περιοχή του παλαιστινιακού θύλακα.
Ο πρωθυπουργός εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια του στρατιώτη, επισημαίνοντας ότι ο Γιαφέ έχασε τη ζωή του από «φίλια πυρά», έπειτα από, όπως ανέφερε, ηρωική συμμετοχή στις μάχες.