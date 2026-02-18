Από φίλια πυρά ο θάνατος Ισραηλινού στρατιώτη στη Γάζα

Ο Ισραηλινός στρατιώτης Οφρί Γιαφέ έχασε σήμερα (18/2) τη ζωή του στη νότια Λωρίδα της Γάζας από πυρά που προήλθαν από ισραηλινές δυνάμεις, όπως επιβεβαίωσαν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, καθώς και το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Με τον θάνατό του, ο αριθμός των Ισραηλινών στρατιωτών που έχουν σκοτωθεί μετά την έναρξη της εύθραυστης εκεχειρίας με τη Χαμάς στη Γάζα ανέρχεται πλέον σε πέντε.

Σε ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι ο 21χρονος επιλοχίας, μέλος της μονάδας αναγνώρισης των αλεξιπτωτιστών και καταγόμενος από το ΧαΓιογκέβ, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων στη νότια περιοχή του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια του στρατιώτη, επισημαίνοντας ότι ο Γιαφέ έχασε τη ζωή του από «φίλια πυρά», έπειτα από, όπως ανέφερε, ηρωική συμμετοχή στις μάχες.