Συνεχίζονται οι έρευνες για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου – Οι επιπτώσεις για τη βρετανική μοναρχία
16:34 - 20 Φεβ 2026

Ύστερα από τη θεαματική σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου, η έρευνα των αρχών σε σχέση με το σκάνδαλο Έπσταϊν συνεχίζεται, ενώ η βρετανική βασιλική οικογένεια βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή κρίση, την οποία ειδικοί χαρακτηρίζουν ως ιδιαίτερα επικίνδυνη.  

Ο μικρότερος αδελφός του βασιλιά Καρόλου Γ΄ αφέθηκε ελεύθερος χθες (19/2), εν αναμονή της ολοκλήρωσης της έρευνας, σύμφωνα με την αστυνομία. Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται στην πρώην κατοικία του, το Royal Lodge κοντά στο Γουίνδσορ, από όπου είχε απομακρυνθεί.

Σημειώνεται πως ο Άντριου συνελήφθη ανήμερα των 66ων γενεθλίων του και ανακρίθηκε επί δώδεκα ώρες για κατηγορίες περί παράβασης καθήκοντος, στο πλαίσιο υποψίας ότι διαβίβασε απόρρητα κυβερνητικά έγγραφα και ευαίσθητες πληροφορίες στον Τζέφρι Επστιν.

Η Telegraph κάνει λόγο για την «πιο επικίνδυνη ημέρα για την μοναρχία», ενώ η Daily Mail αναφέρεται σε μια «σύγχρονη μοναρχία που βρίσκεται αντιμέτωπη με τον μεγαλύτερό της κίνδυνο».

Το τέλος μίας εποχής αγάπης και σεβασμού

Ο ειδικός σε θέματα μοναρχίας Ed Owens εκτιμά ότι η κρίση είναι ακόμη πιο σοβαρή, καθώς περιλαμβάνει "πολλούς αγνώστους". Μεταξύ αυτών, η αβεβαιότητα για το αν θα απαγγελθούν τελικά κατηγορίες κατά του Αντριου, ενώ οι υποψίες περί σεξουαλικών επιθέσεων που τον βαραίνουν αυτή τη στιγμή δεν εντάσσονται στο επίσημο αντικείμενο της έρευνας.

Ο Owens υπενθυμίζει προηγούμενες κρίσεις που συγκλόνισαν τη μοναρχία, όπως ο θάνατος της πριγκίπισσας Νταϊάνας το 1997 και η αποποίηση του θρόνου από τον Εδουάρδο Η΄ το 1936, σημειώνοντας ότι χρειάστηκαν «περισσότερα από 10 χρόνια για την σταθεροποίηση του θεσμού και την αποκατάσταση των αισθημάτων και της εμπιστοσύνης του κοινού».

Σε ανακοίνωσή του μετά τη σύλληψη του αδελφού του, ο βασιλιάς Κάρολος δήλωσε ότι «η δικαιοσύνη πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο της», εκφράζοντας ταυτόχρονα την «βαθύτατη ανησυχία του».

Ο Βρετανός μονάρχης, ο οποίος είχε ήδη αφαιρέσει από τον Αντριου όλους τους βασιλικούς τίτλους τον Οκτώβριο, μετά τις νέες αποκαλύψεις για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Επστιν, δεν τροποποίησε ωστόσο το πρόγραμμά του και παρευρέθηκε κανονικά σε επίδειξη μόδας στο Fashion Week του Λονδίνου.

Η Roya Nikkhah, ειδική σε θέματα βασιλικής οικογένειας της Sunday Times, εκτιμά ότι το παλάτι θα επιδιώξει "να συνεχίσει τις δραστηριότητές της σαν να μην συνέβη τίποτε», προειδοποιώντας όμως ότι «η εμπιστοσύνη στον θεσμό κινδυνεύει πραγματικά να διαβρωθεί» από μια σύλληψη χωρίς προηγούμενο από τον 17ο αιώνα.

«Η εποχή του σεβασμού που κυριαρχούσε κατά την βασιλεία της βασίλισσας (Ελισάβετ) έχει τελειώσει και αυτό είναι μεγάλη πρόκληση για τον Κάρολο, διότι το κοινό δεν έχει πλέον την αγάπη για τον θεσμό», επισημαίνει.

Ενισχύοντας την εικόνα ότι η βασιλική οικογένεια δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου, τα βρετανικά μέσα σημείωσαν ότι ο βασιλιάς δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για τη σύλληψη του αδελφού του.

Η ταμπλόιντ The Sun ανέφερε επίσης ότι ο Αντριου, όπως κάθε ύποπτος, υποβλήθηκε σε λήψη δείγματος σιέλου για ανάλυση DNA, σε δακτυλοσκόπηση και σε φωτογράφιση για δικαστική ταυτότητα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει εκφραστεί με θαυμασμό για τη βρετανική μοναρχία, χαρακτήρισε τη σύλληψη του πρώην δούκα του Γιορκ «πολύ θλιβερή» και «πολύ κακή για την βασιλική οικογένεια».

Η υπόθεση αναδεικνύει παράλληλα τη διαφοροποίηση σε σχέση με τις ΗΠΑ, όπου οι επιπτώσεις του σκανδάλου Έπσταϊν παραμένουν μέχρι στιγμής περιορισμένες, καθώς μόνο η πρώην συνεργός του, Γκίλεν Μάξγουελ, έχει καταδικαστεί.

Τις τελευταίες ημέρες, η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι εξετάζει τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στους φακέλους που έδωσε στη δημοσιότητα στις 30 Ιανουαρίου το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Όλες οι καταγγελίες στο μικροσκόπιο των αρχών

Νέες καταγγελίες διατυπώθηκαν εις βάρος του Άντριου, ο οποίος αυτή τη φορά απέφυγε οποιοδήποτε σχόλιο.

Η αστυνομία γνωστοποίησε ακόμη ότι «αξιολογεί» πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες μία γυναίκα φέρεται να μεταφέρθηκε από τον Τζέφρι Έπσατϊν στο Royal Lodge το 2010, πιθανότατα με σκοπό να συνευρεθεί σεξουαλικά με τον Άντριου.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη καταγγελία δεν περιλαμβάνεται ρητά στην επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας και παραμένει άγνωστο αν ο Αντριου ερωτήθηκε σχετικά κατά την ανάκρισή του.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/02/2026 - 22:07
