Ο Τραμπ ανακοινώνει την αποστολή πλωτού νοσοκομείου στη Γροιλανδία, αλλά η Δανία λέει «όχι»

Ο Δανός υπουργός Άμυνας δήλωσε σήμερα (22/2) ότι η Γροιλανδία δεν έχει ανάγκη από καμία ειδική υγειονομική πρωτοβουλία, απαντώντας στην ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ για αποστολή πλωτού νοσοκομείου στο νησί της Αρκτικής.

«Ο πληθυσμός της Γροιλανδίας λαμβάνει την υγειονομική περίθαλψη που χρειάζεται. Είτε στη Γροιλανδία, και αν απαιτείται εξειδικευμένη θεραπεία, την λαμβάνει στη Δανία. Συνεπώς, δεν υπάρχει ανάγκη για μια ειδική υγειονομική πρωτοβουλία στη Γροιλανδία», τόνισε ο υπουργός Άμυνας Τρολς Λουντ Πούλσεν σε συνέντευξή του στον δανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα DR.

Σημειώνεται πως η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη στη Γροιλανδία, όπως και στη Δανία, είναι δωρεάν. Το νησί διαθέτει πέντε περιφερειακά νοσοκομεία, με το νοσοκομείο της πρωτεύουσας Νουούκ να δέχεται ασθενείς από όλη την επικράτεια. Πρόσφατα, η κυβέρνηση της Γροιλανδίας υπέγραψε συμφωνία με την Κοπεγχάγη για τη βελτίωση της θεραπείας των ασθενών και τη μεταφορά τους σε νοσοκομεία της Δανίας.

Τραμπ: Το πλωτό νοσοκομείο είναι καθ’ οδόν

Χθες (Σάββατο 21/2), ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι συνεργάζεται με τον κυβερνήτη της Λουιζιάνα, Τζεφ Λάντρι, που έχει ορίσει ειδικό απεσταλμένο για τη Γροιλανδία, για την αποστολή πλωτού νοσοκομείου στο νησί.

«Σε συνεργασία με τον φανταστικό κυβερνήτη της Λουιζιάνα, Τζεφ Λάντρι, θα στείλουμε ένα πλωτό νοσοκομείο στη Γροιλανδία για να φροντίσει πολλούς ανθρώπους που είναι άρρωστοι και δεν λαμβάνουν φροντίδα εκεί. Είναι καθ’ οδόν!!!», έγραψε στα social media.

Ο Πούλσεν, ερωτηθείς για την ανάρτηση αυτή του Τραμπ, δήλωσε ότι δεν έχει καμία ενημέρωση σχετικά με πιθανή άφιξη πλωτού νοσοκομείου στη Γροιλανδία.

«Ο Τραμπ τουιτάρει συνεχώς για τη Γροιλανδία (...) Επομένως, αυτό αποτελεί αναμφίβολα μια έκφραση της νέας κανονικότητας στη διεθνή πολιτική», σχολίασε.

Η ανάρτηση του Τραμπ δεν έγινε τυχαία, αφού την έκανε λίγες μόλις ώρες μετά από ενημέρωση του δανικού υπουργείου Άμυνας ότι διεξήχθη επιχείρηση διακομιδής ασθενούς από αμερικανικό υποβρύχιο που βρισκόταν επτά ναυτικά μίλια από τις ακτές του Νουούκ.

Το μέλος του πληρώματος μεταφέρθηκε με ελικόπτερο SeaHawk σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας της Γροιλανδίας για επείγουσα ιατρική φροντίδα.