Γκουτέρες: Τα ανθρώπινα δικαιώματα υποχωρούν παγκοσμίως - Ο νόμος της ισχύος υποκαθιστά το κράτος δικαίου

Τα ανθρώπινα δικαιώματα δέχονται επίθεση σε ολόκληρο τον κόσμο, προειδοποίησε τη Δευτέρα (23/2) ο επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών, επικαλούμενος εκτεταμένες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και την απίστευτη ταλαιπωρία που βιώνουν οι άμαχοι πληθυσμοί στις συγκρούσεις σε Σουδάν, τη Γάζα και την Ουκρανία.

«Το κράτος δικαίου παραμερίζεται από τον νόμο της ισχύος», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, κατά την έναρξη των εργασιών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Γενεύη. «Σε όλο τον κόσμο, τα ανθρώπινα δικαιώματα υποχωρούν σκόπιμα, στρατηγικά και, ορισμένες φορές, με υπερηφάνεια», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έχει δηλώσει ότι η υπηρεσία του λειτουργεί σε «καθεστώς επιβίωσης», λόγω περικοπών στη χρηματοδότηση που συνοδεύονται από πιέσεις προς ειδικούς του ΟΗΕ και από την αποστασιοποίηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η χρηματοδότηση καταρρέει - Οι ανάγκες πολλαπλασιάζονται

Επισημαίνεται ότι οι ΗΠΑ, ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του ΟΗΕ, έχουν καταβάλει μόλις 160 εκατομμύρια δολάρια από τα περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια που οφείλουν στον διεθνή οργανισμό, ανέφερε την περασμένη εβδομάδα εκπρόσωπος του ΟΗΕ.

«Οι ανθρωπιστικές ανάγκες εκρήγνυνται, ενώ η χρηματοδότηση καταρρέει», τόνισε ο Γκουτέρες.

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, δήλωσε ενώπιον του Συμβουλίου ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει τον εντονότερο ανταγωνισμό για ισχύ και πόρους από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, εν μέσω εκτεταμένων παραβιάσεων δικαιωμάτων.

Συντάχθηκε με τον Γκουτέρες ζητώντας τον τερματισμό των καταχρήσεων στις συγκρούσεις στο Σουδάν, τη Γάζα, τη Μιανμάρ και την Ουκρανία.

Διπλωμάτης, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος, ανέφερε ότι, παρά τη στήριξη ορισμένων κρατών-μελών για την ενίσχυση και υποστήριξη του συστήματος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η χρηματοδότηση εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση.

Ο ΟΗΕ επισημαίνει ότι οι ελλείψεις πόρων εμπόδισαν δύο έρευνες που ξεκίνησαν το 2025 -μία για πιθανά εγκλήματα πολέμου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και μία για παραβιάσεις στο Αφγανιστάν- να καταστούν επιχειρησιακές.

Έκκληση για τα παλαιστινιακά εδάφη

Ο Γκουτέρες δήλωσε επίσης ότι οι κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη απειλούν τη βιωσιμότητα ενός παλαιστινιακού κράτους.

«Η λύση των δύο κρατών απογυμνώνεται μπροστά στα μάτια μας. Η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να επιτρέψει να συμβεί αυτό», είπε.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε νέα μέτρα για την ενίσχυση του ελέγχου του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη και τη διευκόλυνση των εποίκων στην αγορά γης, κίνηση που οι Παλαιστίνιοι χαρακτήρισαν «ντε φάκτο προσάρτηση».

Σημειώνεται ότι οι περισσότερες χώρες υποστηρίζουν εδώ και καιρό τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους δίπλα στο Ισραήλ ως την καλύτερη λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης και θεωρούν τη Δυτική Όχθη, η οποία τελεί υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967, ως το μεγαλύτερο τμήμα του μελλοντικού αυτού κράτους.