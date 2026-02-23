Συναγερμός στην Κύπρο για αφθώδη πυρετό: Καραντίνα σε όλες τις κτηνοτροφικές μονάδες

Όπως ανακοινώθηκε επισήμως, ο ιός έχει προσβάλει περισσότερα από 5.000 ζώα σε 11 μονάδες της περιοχής, ενώ οι αρχές εκφράζουν ανησυχία για πιθανή περαιτέρω εξάπλωσή του, παρά τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί.

Σημειώνεται ότι η καραντίνα θα ισχύσει για 21 ημέρες. Πέραν της καθολικής απαγόρευσης μετακίνησης ζώων, επιβλήθηκαν αυστηροί περιορισμοί στην είσοδο και έξοδο προσώπων από μονάδες, όπου έχουν εντοπιστεί μολυσμένα ζώα. Παράλληλα, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες διευκρίνισαν ότι, για το προσεχές διάστημα, οι σφαγές θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά κατόπιν ειδικής άδειας των αρμόδιων αρχών.

Αποκλεισμοί περιοχών και μαζικές θανατώσεις

Η σοβαρότητα της κατάστασης είναι εμφανής στην επαρχία Λάρνακας, όπου εντοπίστηκαν τα κρούσματα. Σε ακτίνα αρκετών χιλιομέτρων γύρω από τις πληγείσες μονάδες εφαρμόστηκαν μέτρα αποκλεισμού, με την εγκατάσταση οδοφραγμάτων για τον περιορισμό της κυκλοφορίας οχημάτων. Ταυτόχρονα, λειτουργούν σημεία απολύμανσης για τα οχήματα που κινούνται κοντά στις επηρεαζόμενες περιοχές.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη προχωρήσει σε εκτεταμένες θανατώσεις και υγειονομικές ταφές μολυσμένων ζώων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αριθμός των ζώων που έχουν θανατωθεί ανέρχεται ήδη σε εκατοντάδες, ενώ οι εκτιμήσεις για το συνολικό πλήθος των ζώων που ενδέχεται να προσβληθούν και να οδηγηθούν σε θανάτωση είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές, καθώς ενδέχεται να φθάσουν σε πολλές χιλιάδες.

Έκτακτη σύσκεψη και αίτημα συνδρομής από την ΕΕ

Οι εξελίξεις θεωρούνται ιδιαιτέρως κρίσιμες, καθώς τυχόν ανεξέλεγκτη διασπορά του ιού θα μπορούσε να επιφέρει σοβαρό πλήγμα τόσο στο ζωικό κεφάλαιο, όσο και στην κυπριακή οικονομία συνολικά. Υπό το βάρος της κατάστασης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, κατά την οποία εγκρίθηκε ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την ανάσχεση της νόσου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε λόγος για μια «εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία», ενώ αποφασίστηκε η δημιουργία συντονιστικού κέντρου για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της κρίσης. Παράλληλα, η Κύπρος απηύθυνε αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποστείλει στο νησί κλιμάκιο κτηνιατρικών εμπειρογνωμόνων της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας, προκειμένου να αξιολογηθεί επιτόπου η κατάσταση και να παρασχεθεί τεχνική στήριξη.