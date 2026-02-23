Ο νέος γύρος συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν και οι δασμοί Τραμπ διατηρούν τη μεταβλητότητα στο πετρέλαιο
Εμπορεύματα
15:48 - 23 Φεβ 2026

Ο νέος γύρος συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν και οι δασμοί Τραμπ διατηρούν τη μεταβλητότητα στο πετρέλαιο

Reporter.gr Newsroom
Οι τιμές του πετρελαίου σταθεροποιούνται τη Δευτέρα (23/2), καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν προετοιμάζονται για έναν τρίτο γύρο συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα, μετριάζοντας τους φόβους για πιθανή σύγκρουση και αντισταθμίζοντας εν μέρει την οικονομική αβεβαιότητα μετά τα τελευταία μέτρα δασμών από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύονται ελαφρώς κατά 0,24% στα 71,47 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) αυξάνεται κατά 0,35% στα 66,71 δολάρια ανά βαρέλι.

Υπενθυμίζεται ότι η αυξανόμενη ανησυχία για ενδεχόμενη στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ώθησε τις τιμές του Brent και του WTI σε άνοδο άνω του 5% την περασμένη εβδομάδα, με το Brent να παραμένει κοντά στα υψηλά εξαμήνου.

«Με τον επόμενο, και πιθανώς τελευταίο, γύρο των ιρανικών πυρηνικών συνομιλιών να μην πραγματοποιείται πριν από την Πέμπτη, η προσοχή στρέφεται στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να ακυρώσει τους εισαγωγικούς δασμούς και στην επακόλουθη αντίδραση της κυβέρνησης», δήλωσε ο αναλυτής της PVM Oil Associates, Τάμας Βάργκα.

Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει την είσπραξη των δασμών που επιβλήθηκαν βάσει του Νόμου περί Διεθνών Έκτακτων Οικονομικών Εξουσιών (International Emergency Economic Powers Act).

Ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι θα αυξήσει έναν προσωρινό δασμό από 10% σε 15% στις εισαγωγές των ΗΠΑ από όλες τις χώρες -το μέγιστο που επιτρέπεται από τον νόμο- αφού το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε το προηγούμενο πρόγραμμα δασμών του.

«Η πρωινή αυτή αδυναμία είναι μια αμυντική κίνηση και, περιττό να πούμε, με την αβεβαιότητα γύρω από μια στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν, τον συνεχιζόμενο ρωσο-ουκρανικό πόλεμο και τώρα την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, η κατεύθυνση των τιμών του πετρελαίου δεν είναι (ξεκάθαρη), αλλά η μεταβλητότητα είναι εγγυημένη», πρόσθεσε ο Βάργκα της PVM.

Από τη δική του μεριά, το Ιράν έχει υποδείξει ότι είναι έτοιμο να κάνει παραχωρήσεις στο πυρηνικό του πρόγραμμα σε αντάλλαγμα για την άρση των κυρώσεων και την αναγνώριση του δικαιώματός του να εμπλουτίζει ουράνιο, δήλωσε στο Reuters ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος ενόψει του τρίτου γύρου πυρηνικών συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών την Πέμπτη.

Παρότι οι τιμές στα προθεσμιακά συμβόλαια είχαν κινηθεί υψηλότερα, τα ασθενέστερα άμεσα περιθώρια (prompt spreads) και οι χαμηλότερες διαφορές στις φυσικές τιμές υποδείκνυαν ότι η τιμολόγηση βασιζόταν σε γεωπολιτικές ανησυχίες και όχι σε πραγματική έλλειψη πετρελαίου στην αγορά, ανέφεραν σε σημείωμά τους αναλυτές της Morgan Stanley.

Υποχώρηση στο φυσικό αέριο - Μικτές τάσεις στα μέταλλα

Την ίδια ώρα, το φυσικό αέριο, σημειώνει νέες απώλειες στην έναρξη της εβδομάδας, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να αποδυναμώνονται αυτή την ώρα κατά 0,996% στα 31.710 δολάρια η μεγαβατώρα.

Παράλληλα, μικτά είναι οι κινήσεις στα μέταλλα. Πιο συγκεκριμένα, ο χρυσός σημειώνει άνοδο 1,83% στα 5,173.70 δολάρια η ουγγιά, ενώ το ασήμι ενισχύεται σημαντικά κατά 5,20% με την τιμή της ουγγιάς να σκαρφαλώνει ξανά στα 86,625 δολάρια. Στον αντίποδα, ο χαλκός υποχωρεί 0,48% στα 5,8713 δολάρια η ουγγιά.

Όσον αφορά τις ισοτιμίες των νομισμάτων, το δολάριο υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,11% έναντι του ευρώ στα 1,1795 δολάρια ανά ευρώ, ενώ εμφανίζει αντίστοιχες απώλειες και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,13% στα 1,3499 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η βρετανική λίρα παραμένει αμετάβλητη έναντι του ευρώ στη 0,8737 λίρα ανά ευρώ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

