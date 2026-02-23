Μακρόν: Να εγκριθεί άμεσα το εικοστό πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να εντείνει περαιτέρω την πίεση προς τη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία και να προχωρήσει στην υιοθέτηση του 20ού πακέτου κυρώσεων κατά της Μόσχας, το οποίο παραμένει «παγωμένο» εξαιτίας της απειλής βέτο από την Ουγγαρία.

Μιλώντας στο πλευρό του Φινλανδού προέδρου Αλεξάντερ Στουμπ, ο Μακρόν τόνισε ότι, καθώς η σύγκρουση εισέρχεται στο πέμπτο έτος της, η Ευρώπη οφείλει να διατηρήσει και να αυξήσει την πίεση προς το Κρεμλίνο. Όπως σημείωσε, τις επόμενες ημέρες αναμένονται διαβουλεύσεις με στόχο την προώθηση του νέου πακέτου μέτρων.

Ταυτόχρονα, ο Γάλλος πρόεδρος εμφανίστηκε εξίσου κατηγορηματικός και ως προς την εκταμίευση του ευρωπαϊκού δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, διαδικασία που επίσης απειλείται με μπλοκάρισμα από τη Βουδαπέστη. Υπογράμμισε ότι οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να τηρηθούν απαρέγκλιτα.

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντριί Σιμπίχα, σχολίασε από τη μεριά του ότι τα «τελεσίγραφα» της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας θα έπρεπε να απευθύνονται στη Μόσχα και όχι στις Βρυξέλλες.

Η Βουδαπέστη έχει διαμηνύσει από την πλευρά της πως θα ασκήσει βέτο, ζητώντας την αποκατάσταση των ροών ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Druzhba, ο οποίος διέρχεται από την Ουκρανία και έχει υποστεί ζημιές από ρωσική επίθεση. Ο Ουκρανός υπουργός κάλεσε τις δύο χώρες να μην κρατούν «όμηρο» ολόκληρη την ΕΕ και να επιδείξουν υπεύθυνη και εποικοδομητική στάση.

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη παρουσιάσει νέο πακέτο κυρώσεων με στόχο να εγκριθεί από τους υπουργούς Εξωτερικών της Ένωσης πριν από τις 24 Φεβρουαρίου, ημερομηνία που σηματοδοτεί την τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Φινλανδίας χαρακτήρισε τη ρωσική επίθεση «στρατηγική, στρατιωτική και οικονομική αποτυχία» για τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Όπως επισήμανε, ο Ρώσος πρόεδρος επιδίωκε να αποτρέψει τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ, ωστόσο τόσο η Φινλανδία όσο και η Σουηδία εντάχθηκαν τελικά στη Συμμαχία, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις υφίστανται σημαντικές απώλειες στο πεδίο.

Οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν, τέλος, την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής παρουσίας στην Αρκτική, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ρωσικές και κινεζικές επιδιώξεις στην περιοχή, αλλά και οι βλέψεις του Ντόναλντ Τραμπ στη Γροιλανδία.