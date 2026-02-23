Η Ουγγαρία μπλοκάρει νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και δάνειο προς την Ουκρανία

Η Ουγγαρία διατήρησε το βέτο της τη Δευτέρα σε νέο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, καθώς και σε ένα μεγάλο δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, προκαλώντας σοβαρό πλήγμα στην ευρωπαϊκή ενότητα λίγο πριν από την τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής. Η απόφαση αυτή ήρθε εν μέσω έντονης διαμάχης για τη διακοπή της ροής ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Druzhba, ο οποίος διέρχεται από την Ουκρανία και τροφοδοτεί την Ουγγαρία και τη Σλοβακία.

Στις Βρυξέλλες, οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ δεν κατάφεραν να μεταπείσουν τη Βουδαπέστη, με την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας να χαρακτηρίζει την εξέλιξη «οπισθοδρόμηση». Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, κάλεσε τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν να τηρήσει τη συμφωνία για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Ωστόσο, ο Όρμπαν απάντησε ότι δεν μπορεί να στηρίξει καμία απόφαση υπέρ του Κιέβου αν δεν αποκατασταθούν πρώτα οι ροές πετρελαίου, υποστηρίζοντας ότι η Ουκρανία μπορεί να επανεκκινήσει τη διέλευση αν το επιθυμεί.

Το Κίεβο, από την πλευρά του, αποδίδει σύμφωνα με το AP , τη διακοπή σε ρωσική επίθεση σε υποδομές του αγωγού τον Ιανουάριο και δηλώνει ότι εργάζεται για την αποκατάσταση των ζημιών. Αντίθετα, Ουγγαρία και Σλοβακία —οι μόνες χώρες της ΕΕ που εξακολουθούν να εξαρτώνται από το πετρέλαιο μέσω του Druzhba— κατηγορούν την Ουκρανία για την καθυστέρηση. Η Σλοβακία μάλιστα προειδοποίησε ότι θα αρνηθεί να παρέχει επείγουσα ηλεκτρική ενέργεια στην Ουκρανία έως ότου αποκατασταθούν οι ροές.

Στο πεδίο των μαχών, η Ουκρανία ανακοίνωσε μια σπάνια επιτυχία, με τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων Ολεξάντρ Σίρσκι να δηλώνει ότι ανακτήθηκε ο έλεγχος 400 τετραγωνικών χιλιομέτρων στο νότιο μέτωπο. Αν επιβεβαιωθεί, πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες ουκρανικές προελάσεις των τελευταίων μηνών. Την ίδια στιγμή, η Ρωσία συνέχισε τις επιθέσεις με drones και πυραύλους, πλήττοντας την Οδησσό και σκοτώνοντας δύο ανθρώπους.

Εν τω μεταξύ, οι προσπάθειες των ΗΠΑ για μεσολάβηση σε ειρηνευτικές συνομιλίες δεν έχουν αποδώσει καρπούς. Καθώς η Ουάσιγκτον περιορίζει τη στήριξή της, η Ευρώπη καλείται να διατηρήσει τη συνοχή της — όμως οι κινήσεις της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας δοκιμάζουν σοβαρά την κοινή ευρωπαϊκή στάση απέναντι στη Μόσχα.

