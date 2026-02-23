ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Ουγγαρία μπλοκάρει νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και δάνειο προς την Ουκρανία
Ειδήσεις
22:58 - 23 Φεβ 2026

Η Ουγγαρία μπλοκάρει νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και δάνειο προς την Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ουγγαρία διατήρησε το βέτο της τη Δευτέρα σε νέο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, καθώς και σε ένα μεγάλο δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, προκαλώντας σοβαρό πλήγμα στην ευρωπαϊκή ενότητα λίγο πριν από την τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής. Η απόφαση αυτή ήρθε εν μέσω έντονης διαμάχης για τη διακοπή της ροής ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Druzhba, ο οποίος διέρχεται από την Ουκρανία και τροφοδοτεί την Ουγγαρία και τη Σλοβακία.

Στις Βρυξέλλες, οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ δεν κατάφεραν να μεταπείσουν τη Βουδαπέστη, με την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας να χαρακτηρίζει την εξέλιξη «οπισθοδρόμηση». Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, κάλεσε τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν να τηρήσει τη συμφωνία για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Ωστόσο, ο Όρμπαν απάντησε ότι δεν μπορεί να στηρίξει καμία απόφαση υπέρ του Κιέβου αν δεν αποκατασταθούν πρώτα οι ροές πετρελαίου, υποστηρίζοντας ότι η Ουκρανία μπορεί να επανεκκινήσει τη διέλευση αν το επιθυμεί.

Το Κίεβο, από την πλευρά του, αποδίδει σύμφωνα με το AP , τη διακοπή σε ρωσική επίθεση σε υποδομές του αγωγού τον Ιανουάριο και δηλώνει ότι εργάζεται για την αποκατάσταση των ζημιών. Αντίθετα, Ουγγαρία και Σλοβακία —οι μόνες χώρες της ΕΕ που εξακολουθούν να εξαρτώνται από το πετρέλαιο μέσω του Druzhba— κατηγορούν την Ουκρανία για την καθυστέρηση. Η Σλοβακία μάλιστα προειδοποίησε ότι θα αρνηθεί να παρέχει επείγουσα ηλεκτρική ενέργεια στην Ουκρανία έως ότου αποκατασταθούν οι ροές.

Στο πεδίο των μαχών, η Ουκρανία ανακοίνωσε μια σπάνια επιτυχία, με τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων Ολεξάντρ Σίρσκι να δηλώνει ότι ανακτήθηκε ο έλεγχος 400 τετραγωνικών χιλιομέτρων στο νότιο μέτωπο. Αν επιβεβαιωθεί, πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες ουκρανικές προελάσεις των τελευταίων μηνών. Την ίδια στιγμή, η Ρωσία συνέχισε τις επιθέσεις με drones και πυραύλους, πλήττοντας την Οδησσό και σκοτώνοντας δύο ανθρώπους.

Εν τω μεταξύ, οι προσπάθειες των ΗΠΑ για μεσολάβηση σε ειρηνευτικές συνομιλίες δεν έχουν αποδώσει καρπούς. Καθώς η Ουάσιγκτον περιορίζει τη στήριξή της, η Ευρώπη καλείται να διατηρήσει τη συνοχή της — όμως οι κινήσεις της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας δοκιμάζουν σοβαρά την κοινή ευρωπαϊκή στάση απέναντι στη Μόσχα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgmbq7bbss6h?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παγώνει η επικύρωση της συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ μετά τη «βόμβα» δασμών του Τραμπ
Ειδήσεις

Παγώνει η επικύρωση της συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ μετά τη «βόμβα» δασμών του Τραμπ

Νετανιάχου για κλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν: Προετοιμαζόμαστε για κάθε σενάριο
Ειδήσεις

Νετανιάχου για κλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν: Προετοιμαζόμαστε για κάθε σενάριο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΟΑΕ για Ζαπορίζια: Όποιος επιτίθεται σε πυρηνικούς σταθμούς, παίζει με την φωτιά
Ειδήσεις

ΔΟΑΕ για Ζαπορίζια: Όποιος επιτίθεται σε πυρηνικούς σταθμούς, παίζει με την φωτιά

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε τα ρωσικά διυλιστήρια του Σαρατόφ
Ειδήσεις

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε τα ρωσικά διυλιστήρια του Σαρατόφ

Ρωσικές καταγγελίες για επίθεση στη Ζαπορίζια: Νέες ανησυχίες για την πυρηνική ασφάλεια
Ειδήσεις

Ρωσικές καταγγελίες για επίθεση στη Ζαπορίζια: Νέες ανησυχίες για την πυρηνική ασφάλεια

Χατζηδάκης: Έρχονται έως 50 δισ. ευρώ από την ΕΕ την περίοδο 2028 – 2034
Πολιτική

Χατζηδάκης: Έρχονται έως 50 δισ. ευρώ από την ΕΕ την περίοδο 2028 – 2034

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 22:00

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη άνδρα με αλυσοπρίονο έξω από σπίτι στον Δρυμό

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:42

Μακρόν: Επείγει να σιγήσουν τα όπλα στον Λίβανο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:36

Ιταλία: Συναγερμός για ύποπτο κρούσμα Έμπολα στη Σαρδηνία

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:19

Iran International: Ο Πεζεσκιάν υπέβαλε την παραίτησή του στον Χαμενεΐ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:08

ΟΗΕ: Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις εξελίξεις στον Λίβανο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 20:10

Μιανμάρ: Δεκάδες νεκροί από ισχυρή έκρηξη σε περιοχή που ελέγχουν αντάρτες

Ειδήσεις
31/05/2026 - 19:20

Ορμούζ: Γιατί οι αγορές φοβούνται πως οι ενεργειακές ροές δεν θα επανέλθουν στην «κανονικότητα»

Ειδήσεις
31/05/2026 - 18:55

SoftBank: Επενδύει έως €75 δισ. για δίκτυο Τεχνητής Νοημοσύνης στη Γαλλία

Πολιτική
31/05/2026 - 18:31

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την αισχροκέρδεια των διυλιστηρίων

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:58

Παρίσι: Ένας νεκρός από τα επεισόδια μετά τον τελικό του Champions League

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:55

Ιράν: Επανεκκίνηση της παραγωγής φυσικού αερίου στο South Pars

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:43

ΔΟΑΕ για Ζαπορίζια: Όποιος επιτίθεται σε πυρηνικούς σταθμούς, παίζει με την φωτιά

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:22

Νέα Σμύρνη: 15χρονος πέθανε από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:48

Λίβανος: Το Ισραήλ κατέβαλε το κάστρο Μποφόρ – «Επιστρέψαμε πιο δυνατοί από ποτέ», λέει ο Νετανιάχου

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:32

Έλληνας τραυματίστηκε σε επεισόδια στην Αλβανία – Παράσταση του ελληνικού ΥΠΕΞ στα Τίρανα

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:25

Στο νοσοκομείο μετά από λιποθυμικό επεισόδιο ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος

Πολιτική
31/05/2026 - 15:55

ΥΠΕΝ για επίθεση με προκηρύξεις: Η προστασία του περιβάλλοντος δεν υπηρετείται με ακρότητες

Πολιτική
31/05/2026 - 15:28

Νυφούδης (ΕΛΑΣ): Η στήριξή μου στον Τσίπρα αποδεικνύει πως δεν έφτιαξε έναν νέο ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:50

Η Τεχεράνη απαντά στον Τραμπ: Καμία συμφωνία αν δεν διασφαλιστούν τα συμφέροντά μας

Πολιτική
31/05/2026 - 14:30

ΕΛΑΣ: Ποιοι καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού υπογράφουν την Ιδρυτική Διακήρυξη

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:00

ΕΕ: Στο «τραπέζι» πάγωμα του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω φόβων για ενεργειακό σοκ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 13:35

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε τα ρωσικά διυλιστήρια του Σαρατόφ

Πολιτική
31/05/2026 - 13:15

Τσουκαλάς: Με θέσεις ΠΑΣΟΚ πάλι ο Μητσοτάκης για μία οικονομία δύο ταχυτήτων

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:58

Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:38

Πέντε συλλήψεις σε Έβρο και Ροδόπη για διακίνηση μεταναστών

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
31/05/2026 - 12:23

Μετρό Θεσσαλονίκης: Επέκταση προς την Καλαμαριά έως τα τέλη Ιουλίου

Πολιτική
31/05/2026 - 12:06

Δούκας: Δεν αλλάζει το αφήγημα – Θέλουμε το ΠΑΣΟΚ πρώτο έστω και με μία ψήφο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 11:31

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ένας λογιστής από την Κρήτη – Ελεύθεροι με όρους οι υπόλοιποι

Ακίνητα
31/05/2026 - 11:18

Έρχεται νέο πρόγραμμα τύπου «Σπίτι μου ΙΙ» με έμφαση στις ανακαινίσεις

Πολιτική
31/05/2026 - 10:50

Μητσοτάκης: Τέλος Ιουνίου η έκτακτη ενίσχυση €150 για κάθε παιδί χωρίς αίτηση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ