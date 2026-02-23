Παγώνει η επικύρωση της συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ μετά τη «βόμβα» δασμών του Τραμπ

Ανώτεροι ευρωβουλευτές αρμόδιοι για θέματα εμπορίου τράβηξαν «χειρόφρενο» μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ την Παρασκευή να ακυρώσει τους βασικούς δασμούς πάνω στους οποίους στηριζόταν η συμφωνία, η οποία είχε επιτευχθεί τον Ιούλιο στο γήπεδο γκολφ του Τραμπ στο Τέρνμπερι της Σκωτίας. Ο Τραμπ δήλωσε το Σάββατο (21/2) ότι θα επιβάλει παγκόσμιο δασμό 15% βάσει νέας νομικής εξουσίας — προκαλώντας συναγερμό στις Βρυξέλλες.

«Η απόφαση να αναβληθεί η ψηφοφορία για την εφαρμογή της συμφωνίας με τις ΗΠΑ είναι η σωστή. Με δεδομένη την τεράστια αβεβαιότητα, μια ψηφοφορία θα ήταν αδικαιολόγητη», δήλωσε η Άννα Καβατσίνι, εκπρόσωπος των Πρασίνων, όπως μεταδίδει το Politico.

Δεύτερη ευρωβουλευτής, η Ζέλιανα Ζόβκο του κεντροδεξιού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, επιβεβαίωσε την αναβολή, ωστόσο ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προχωρήσει σε τελική ψηφοφορία για τη συμφωνία του Τέρνμπερι τον επόμενο μήνα.

«Πρέπει να δράσουμε ως Team Europe και να έχουμε μία φωνή», δήλωσε η Ζόβκο στο POLITICO. «Συμφώνησα στην αναβολή, αλλά όχι άνευ όρων και όχι επ’ αόριστον. Πρέπει να υπάρξει ψηφοφορία τον Μάρτιο και να σεβαστούμε και τη δική μας πλευρά της συμφωνίας».

Οι νέοι δασμοί του Τραμπ, που επικαλούνται το Άρθρο 122 του Αμερικανικού Νόμου περί Εμπορίου του 1974 και αναμένεται να τεθούν σε ισχύ την Τρίτη, φαίνεται να «προστίθενται» πάνω από κάθε υφιστάμενο δασμολογικό συντελεστή πλέον ευνοούμενου κράτους.

Κατά την άποψη των Βρυξελλών, αυτό συνιστά άμεση παραβίαση της συμφωνίας του Τέρνμπερι και της μεταγενέστερης κοινής δήλωσης που την «κλείδωσε», καθώς —όπως υποστηρίζει η ΕΕ— προβλέπει «συνολικό» ανώτατο δασμό που δεν υπερβαίνει το 15% για τα περισσότερα αγαθά.

Ο Τραμπ επανήλθε στις απειλές του τη Δευτέρα με σειρά αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Οποιαδήποτε χώρα θελήσει να “παίξει παιχνίδια” με την γελοία απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, ιδίως εκείνες που “εκμεταλλεύονταν” τις ΗΠΑ για χρόνια, ακόμη και δεκαετίες, θα βρεθεί αντιμέτωπη με πολύ υψηλότερους δασμούς, και χειρότερους, από αυτούς που μόλις πρόσφατα συμφώνησε», έγραψε. «Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΑΣ ΠΡΟΣΕΧΕΙ!!!»

Όχι «business as usual»

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επρόκειτο την Τρίτη να ψηφίσει τη σχετική νομοθεσία για την εφαρμογή της συμφωνίας, η οποία περιλάμβανε συγκεκριμένες ασφαλιστικές δικλίδες, έπειτα από δύσκολο συμβιβασμό νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Μία από τις δικλίδες προέβλεπε εξάμηνη αναθεώρηση της συμφωνίας, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι δασμοί σε προϊόντα που περιέχουν χάλυβα θα μειωθούν στο βασικό επίπεδο. Η δεύτερη προέβλεπε την ακύρωση της συμφωνίας εάν ο Τραμπ επαναλάμβανε απειλές κατά της εδαφικής ακεραιότητας της ΕΕ, όπως είχε κάνει τον Ιανουάριο όταν πρότεινε την προσάρτηση της Γροιλανδίας.

Η Καβατσίνι, Γερμανίδα ευρωβουλευτής, τόνισε: «Ύψιστη προτεραιότητα πρέπει να είναι η εξεύρεση λύσης για τους εναπομείναντες δασμούς 50% σε χάλυβα, αλουμίνιο και παράγωγα προϊόντα. Η μπάλα βρίσκεται πλέον στο γήπεδο των ΗΠΑ. Οι δασμοί είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλείς και δεν έχουν οδηγήσει στις βιομηχανικές θέσεις εργασίας που είχε υποσχεθεί ο Τραμπ».

Η Κροάτισσα ευρωβουλευτής Ζόβκο, της οποίας το κόμμα στηρίζει τη συμφωνία του Τέρνμπερι, δήλωσε ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει παρ’ όλα αυτά να προχωρήσει σε ψηφοφορία τον επόμενο μήνα για την εφαρμογή της. «Εάν τηρήσουμε τη συμφωνία, μπορούμε τουλάχιστον να απαιτήσουμε κάτι από τους Αμερικανούς», είπε.

Επιβεβαιώνοντας την αναβολή, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου Μπέρντ Λάνγκε δήλωσε: «Η κανονικότητα δεν αποτελεί επιλογή». Οι σκιώδεις εισηγητές των πολιτικών ομάδων θα συνεδριάσουν εκ νέου την επόμενη εβδομάδα για να επανεκτιμήσουν την κατάσταση, πρόσθεσε ο Γερμανός Σοσιαλδημοκράτης.

Μόνο αφού το Κοινοβούλιο υιοθετήσει επίσημη θέση θα είναι δυνατόν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ — την Επιτροπή και το Συμβούλιο που εκπροσωπεί τα 27 κράτη-μέλη — για την τελική εφαρμογή της ευρωπαϊκής πλευράς της συμφωνίας. Αυτό θα συνεπαγόταν κυρίως την κατάργηση δασμών σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα.

Ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ Μάρος Σέφτσοβιτς συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εμπορίου της G7 τη Δευτέρα και ανέφερε κατόπιν, σε ανάρτησή του στο Χ, ότι ο πλήρης σεβασμός της συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ «είναι ύψιστης σημασίας». Αναμενόταν επίσης να ενημερώσει τους πρεσβευτές των κρατών-μελών και τους ευρωβουλευτές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία διαπραγματεύεται εμπορικές συμφωνίες εκ μέρους των 27 κρατών-μελών, εξέφρασε την απογοήτευσή της για την τελευταία κίνηση δασμών του Τραμπ.

«Η παρούσα κατάσταση δεν ευνοεί την επίτευξη “δίκαιου, ισορροπημένου και αμοιβαία επωφελούς” διατλαντικού εμπορίου και επενδύσεων», ανέφερε την Κυριακή, ζητώντας πλήρη σαφήνεια από την αμερικανική κυβέρνηση σχετικά με τα βήματα που προτίθεται να λάβει μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgmmvu3c5wjl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}