Ειδήσεις
16:03 - 24 Φεβ 2026

Λέττα: Στήριξη στην Ουκρανία και αύξηση πίεσης στη Ρωσία μέχρι να καθίσει ο Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Reporter.gr Newsroom
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία και να εντείνει την οικονομική πίεση προς τη Ρωσία, προκειμένου να φέρει τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Ενρίκο Λέτα, συντάκτης μιας εμβληματικής έκθεσης για την οικονομία της ΕΕ, με αφορμή την τέταρτη επέτειο της πλήρους κλίμακας εισβολής της Μόσχας.

Σε συνέντευξή του στο Euractiv, ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας ανέφερε ότι δεν βλέπει «κανέναν λόγο» η Ευρώπη να αλλάξει τη στρατηγική της, η οποία συνίσταται στην παροχή δισεκατομμυρίων ευρώ σε στρατιωτική και οικονομική βοήθεια προς το Κίεβο, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει να αποδυναμώσει το πολεμικό ταμείο του Πούτιν μέσω εκτεταμένων πακέτων κυρώσεων.

«Δεν έχω κανέναν λόγο να πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξουμε τη στρατηγική μας ως Ευρωπαίοι», δήλωσε ο Λέτα, του οποίου η έκθεση του 2024 για την ενιαία αγορά της ΕΕ έχει επηρεάσει σημαντικά την ώθηση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά τη δεύτερη θητεία της ως προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη μείωση του οικονομικού κατακερματισμού στο εσωτερικό της Ένωσης.

Οι δηλώσεις του έγιναν μία ημέρα αφότου οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ απέτυχαν τη Δευτέρα να πείσουν την Ουγγαρία και τη Σλοβακία να στηρίξουν το 20ό πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας, γεγονός που ανέκοψε την προσπάθεια των Βρυξελλών να παρουσιάσουν ενιαίο μέτωπο ενόψει της επετείου του πολέμου την Τρίτη.

Ο Λέτα, ο οποίος σήμερα είναι κοσμήτορας της Σχολής Πολιτικής, Οικονομίας και Διεθνών Σχέσεων του IE University στη Μαδρίτη, χαρακτήρισε τη στάση της Ουγγαρίας «μεγάλο λάθος», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι πλέον εναπόκειται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποφασίσουν πώς θα προχωρήσουν.

Η Βουδαπέστη αντιτίθεται επίσης σθεναρά στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ και μπλοκάρει δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, το οποίο συμφώνησαν οι ηγέτες της ΕΕ σε σύνοδο κορυφής τον Δεκέμβριο. Το χρηματοδοτικό αυτό σχήμα αποτελεί ζωτικής σημασίας σανίδα σωτηρίας για το Κίεβο, το οποίο αναμένεται να ξεμείνει από χρήματα τον Απρίλιο και δυσκολεύεται να αποκρούσει τις σφοδρές ρωσικές επιθέσεις στις ενεργειακές του υποδομές.

Ερωτηθείς εάν η Ουγγαρία θα πρέπει να αποβληθεί από την Ένωση, ο Λέτα απάντησε ότι δεν βλέπει «κανέναν λόγο αυτή τη στιγμή» να στηρίξει μια τέτοια κίνηση. «Όμως, φυσικά, καταδικάζω αυτό που έκαναν τη Δευτέρα», πρόσθεσε.

Ο Λέτα ήταν επίσης ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι σε αυτό που αποκάλεσε «περίοδο της Αλάσκας», αναφερόμενος στην εναλλακτική διπλωματική προσέγγιση του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Πούτιν, η οποία κορυφώθηκε με σύνοδο στην Άνκορατζ τον περασμένο Αύγουστο, αλλά τελικά δεν κατάφερε να τερματίσει τον πόλεμο.

«Δώσαμε πολύ χώρο και πολλές προσδοκίες σε αυτή, θα έλεγα, την περίοδο της Αλάσκας», ανέφερε. «Ως Ευρωπαίοι, ήμασταν πολύ ανοιχτοί, καλοπροαίρετοι και ούτω καθεξής. Ήταν μια αποτυχία.»

«Ελπίζουμε ότι μπορούμε να κινηθούμε προς κάποιες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις που θα είναι επιτυχείς, αλλά όχι μέσω της μεθόδου της Αλάσκας», κατέληξε.

