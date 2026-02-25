Μήνυση κατά Φίτσο από τη σλοβακική αντιπολίτευση για τη διακοπή ηλεκτρικής ενέργειας προς την Ουκρανία

Την προσφυγή στη Δικαιοσύνη κατά του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο ανακοίνωσε η σλοβακική αντιπολίτευση, μετά την απόφαση της κυβέρνησης στην Μπρατισλάβα να διακόψει την έκτακτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας προς την Ουκρανία όπως αναφέρει το Politico.

Την πρωτοβουλία γνωστοποίησε ο Μπράνισλαβ Γκρόλινγκ, πρόεδρος του Κόμματος Ελευθερίας και Αλληλεγγύης (SaS), επισημαίνοντας ότι η μήνυση στρέφεται προσωπικά κατά του Φίτσο. Όπως υποστήριξε, ο Σλοβάκος πρωθυπουργός κατηγορείται για κατάχρηση εξουσίας, προδοσία, τρομοκρατία και παραβίαση των υποχρεώσεών του στη διαχείριση δημόσιας περιουσίας, σύμφωνα με το Politico.

Ο βουλευτής Κάρολ Γκάλεκ έκανε λόγο για «άνοιγμα νέου μετώπου» απέναντι στην Ουκρανία, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι ευθυγραμμίζεται με τα ρωσικά συμφέροντα. Προειδοποίησε μάλιστα ότι η διακοπή της ενεργειακής στήριξης θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις για τους Ουκρανούς πολίτες και τη λειτουργία κρίσιμων υποδομών, όπως τα νοσοκομεία.

Η απόφαση της Μπρατισλάβας ελήφθη τη Δευτέρα, ως αντίδραση, σύμφωνα με τη σλοβακική κυβέρνηση, στην άρνηση του Κιέβου να επαναλάβει τη διαμετακόμιση ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρούζμπα. Ο συγκεκριμένος αγωγός αποτελεί βασική πηγή εφοδιασμού για τη Σλοβακία και την Ουγγαρία.

Από την πλευρά του, το Κίεβο υποστηρίζει ότι ο αγωγός υπέστη ζημιές από ρωσική αεροπορική επιδρομή στα τέλη Ιανουαρίου και βρίσκεται σε διαδικασία επισκευής. Ο Φίτσο, ωστόσο, εκφράζει την άποψη ότι η μη επανέναρξη της ροής οφείλεται σε πολιτικούς λόγους.

Στη διαμάχη έχει εμπλακεί και η Ουγγαρία, η οποία έχει μπλοκάρει νέο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, καθώς και δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ, κλιμακώνοντας περαιτέρω τις εντάσεις στο εσωτερικό της ΕΕ γύρω από τη στάση έναντι της Μόσχας.