ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μήνυση κατά Φίτσο από τη σλοβακική αντιπολίτευση για τη διακοπή ηλεκτρικής ενέργειας προς την Ουκρανία
Ειδήσεις
11:46 - 25 Φεβ 2026

Μήνυση κατά Φίτσο από τη σλοβακική αντιπολίτευση για τη διακοπή ηλεκτρικής ενέργειας προς την Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την προσφυγή στη Δικαιοσύνη κατά του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο ανακοίνωσε η σλοβακική αντιπολίτευση, μετά την απόφαση της κυβέρνησης στην Μπρατισλάβα να διακόψει την έκτακτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας προς την Ουκρανία όπως αναφέρει το Politico.

Την πρωτοβουλία γνωστοποίησε ο Μπράνισλαβ Γκρόλινγκ, πρόεδρος του Κόμματος Ελευθερίας και Αλληλεγγύης (SaS), επισημαίνοντας ότι η μήνυση στρέφεται προσωπικά κατά του Φίτσο. Όπως υποστήριξε, ο Σλοβάκος πρωθυπουργός κατηγορείται για κατάχρηση εξουσίας, προδοσία, τρομοκρατία και παραβίαση των υποχρεώσεών του στη διαχείριση δημόσιας περιουσίας, σύμφωνα με το Politico.

Ο βουλευτής Κάρολ Γκάλεκ έκανε λόγο για «άνοιγμα νέου μετώπου» απέναντι στην Ουκρανία, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι ευθυγραμμίζεται με τα ρωσικά συμφέροντα. Προειδοποίησε μάλιστα ότι η διακοπή της ενεργειακής στήριξης θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις για τους Ουκρανούς πολίτες και τη λειτουργία κρίσιμων υποδομών, όπως τα νοσοκομεία.

Η απόφαση της Μπρατισλάβας ελήφθη τη Δευτέρα, ως αντίδραση, σύμφωνα με τη σλοβακική κυβέρνηση, στην άρνηση του Κιέβου να επαναλάβει τη διαμετακόμιση ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρούζμπα. Ο συγκεκριμένος αγωγός αποτελεί βασική πηγή εφοδιασμού για τη Σλοβακία και την Ουγγαρία.

Από την πλευρά του, το Κίεβο υποστηρίζει ότι ο αγωγός υπέστη ζημιές από ρωσική αεροπορική επιδρομή στα τέλη Ιανουαρίου και βρίσκεται σε διαδικασία επισκευής. Ο Φίτσο, ωστόσο, εκφράζει την άποψη ότι η μη επανέναρξη της ροής οφείλεται σε πολιτικούς λόγους.

Στη διαμάχη έχει εμπλακεί και η Ουγγαρία, η οποία έχει μπλοκάρει νέο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, καθώς και δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ, κλιμακώνοντας περαιτέρω τις εντάσεις στο εσωτερικό της ΕΕ γύρω από τη στάση έναντι της Μόσχας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το Κίεβο δέχθηκε σφοδρά ρωσικά πλήγματα - Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν
Ειδήσεις

Το Κίεβο δέχθηκε σφοδρά ρωσικά πλήγματα - Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν

Η Ευρώπη που υποτίθεται ότι καταρρέει
Γιώργος Ραυτόπουλος

Η Ευρώπη που υποτίθεται ότι καταρρέει

ΔΟΑΕ για Ζαπορίζια: Όποιος επιτίθεται σε πυρηνικούς σταθμούς, παίζει με την φωτιά
Ειδήσεις

ΔΟΑΕ για Ζαπορίζια: Όποιος επιτίθεται σε πυρηνικούς σταθμούς, παίζει με την φωτιά

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε τα ρωσικά διυλιστήρια του Σαρατόφ
Ειδήσεις

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε τα ρωσικά διυλιστήρια του Σαρατόφ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
02/06/2026 - 14:04

ΠΟΥ: 321 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στο Κονγκό

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/06/2026 - 14:01

Το νέο Opel Astra έφτασε και είναι διαθέσιμο για παραγγελία

Νομίσματα
02/06/2026 - 13:54

«Αιμορραγία» στην αγορά crypto – Το Bitcoin σε χαμηλό δύο μηνών

Πολιτική
02/06/2026 - 13:54

Τσουκαλάς: Ο κ. Ντίλιαν «δείχνει» ξανά το Μαξίμου και την ΕΥΠ για τις υποκλοπές

Εμπορεύματα
02/06/2026 - 13:45

Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται

Ειδήσεις
02/06/2026 - 13:35

BofA: Οι εισροές στα credit funds τροφοδοτούν το ράλι στις αγορές

Οικονομία
02/06/2026 - 13:29

ΤτΕ: Διπλό σήμα από τις τράπεζες – Πτώση στις ιδιωτικές καταθέσεις και επιβράδυνση της χρηματοδότησης

Ειδήσεις
02/06/2026 - 13:23

Σαρωνικός: Απόφαση καθορισμού των ορίων των κατοικημένων παραλιακών περιοχών 

Πολιτική
02/06/2026 - 13:18

Μανιάτης στον επίτροπο ενέργειας: Εισηγούμαι τη χρηματοδότηση ηλεκτρικών διασυνδέσεων και αποθήκευσης - Όχι στην πυρηνική ενέργεια

Πολιτική
02/06/2026 - 13:18

Διαμαντοπούλου: «Οι διαγραφές δεν φέρνουν ποτέ αποτέλεσμα» – Αποστάσεις από σενάρια συνεργασίας με τον Τσίπρα

Πολιτική
02/06/2026 - 13:04

Κατατίθεται σήμερα (2/6) η πρόταση της ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση - Για «οδικό χάρτη» μεταρρυθμίσεων μιλά ο πρωθυπουργός

Περιβάλλον
02/06/2026 - 12:53

Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός: 80% οι πιθανότητες εμφάνισης ενός επεισοδίου «Ελ Νίνιο» το καλοκαίρι

Πολιτική
02/06/2026 - 12:47

Πέθανε ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου

Magazino
02/06/2026 - 12:42

Τι συνέβη στην έναρξη του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 12:40

Περιστέρης: Η ανατροπή δεδομένων δεκαετιών απαιτεί ανθεκτικές υποδομές

Οικονομία
02/06/2026 - 12:40

«Ξέφυγε» στο 5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 12:29

Γιορτή Λήξης του 8ου ετήσιου κύκλου προγραμμάτων ρομποτικής στον Δήμο Αριστοτέλη, με την υποστήριξη της Ελληνικός Χρυσός

Πολιτική
02/06/2026 - 12:28

«Η ΕΛΑΣ δεν αποτελεί έκφραση Λαϊκού Μετώπου»: Τα πυρά της Νέας Αριστεράς μετά τη διάσπαση

Πολιτική
02/06/2026 - 12:24

Χρυσοχοΐδης: 3.850 συλλήψεις για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας το πρώτο τετράμηνο του 2026

Ναυτιλία
02/06/2026 - 12:07

Ιστορική εισαγωγή της Safe Bulkers στο ΧΑ - Χατζηιωάννου: Θα ακολουθήσουν κι άλλες ναυτιλιακές

Ειδήσεις
02/06/2026 - 12:04

Ευρωκοινοβούλιο: Πράσινο φως από την Επιτροπή Εμπορίου για την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
02/06/2026 - 11:57

ΧΗΤΟΣ: Ενισχύει την παρουσία της μέσα από αποκλειστική συνεργασία με τη ΒΕΝΕΤΗΣ

Ανακοινώσεις
02/06/2026 - 11:48

AUSTRIACARD: Παρουσιάζει τη Stellar Metal Card Collection, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στις premium πληρωμές

Το σκίτσο του ΚΥΡ
02/06/2026 - 11:47

Ανανεωμένος και με λόουερ

Πολιτική
02/06/2026 - 11:47

Γεωργιάδης για Ανδρουλάκη: Πλησιάζει η «καταστροφή» του

Πολιτική
02/06/2026 - 11:41

Η Αχτσιόγλου παραιτήθηκε από βουλευτής και ανοίγει την πόρτα του κόμματος Τσίπρα

Νομίσματα
02/06/2026 - 11:30

Η Strategy του Saylor πούλησε Bitcoin για πρώτη φορά από το 2022

Εργασιακά
02/06/2026 - 11:21

Οι πληρωμές Μαΐου της ΔΥΠΑ - Αναλυτικά στοιχεία ανά κατηγορία ωφελουμένων

Χρηματιστήρια
02/06/2026 - 11:15

Τάσεις ανάκαμψης στις ευρωπαϊκές και ασιατικές αγορές

Ειδήσεις
02/06/2026 - 11:11

Politico: H γαλλική ακροδεξιά εργαλειοποιεί τα επεισόδια μετά τη νίκη της Παρί αποδίδοντάς τα στη μετανάστευση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ