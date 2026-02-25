Υπόθεση Έπστιν: Συγνώμη από Γκέιτς - Παραδέχεται «τεράστιο σφάλμα» για τις επαφές του

Ο Μπιλ Γκέιτς ανέλαβε την ευθύνη για τις σχέσεις που είχε στο παρελθόν με τον Τζέφρι Έπστιν, ζητώντας συγγνώμη από εργαζόμενους του Gates Foundation κατά τη διάρκεια εσωτερικής συνάντησης. Την πληροφορία επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του ιδρύματος με γραπτή δήλωση στο Reuters, απαντώντας σε σχετικό δημοσίευμα της The Wall Street Journal.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο ιδρυτής της Microsoft χαρακτήρισε «τεράστιο σφάλμα» το γεγονός ότι πέρασε χρόνο με τον Έπστιν και ότι έφερε σε επαφή στελέχη του ιδρύματος μαζί του στο πλαίσιο συναντήσεων. Το δημοσίευμα βασίζεται σε ηχογράφηση των σχολίων του Γκέιτς κατά τη συνάντηση με το προσωπικό.

«Ζητώ συγγνώμη από άλλους ανθρώπους που έχουν συρθεί σε αυτό εξαιτίας ενός λάθους που διέπραξα», φέρεται να είπε, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης αποκαλύπτουν ότι ο Γκέιτς και ο Έπστιν είχαν επανειλημμένες συναντήσεις μετά την αποφυλάκιση του χρηματιστή, ο οποίος είχε καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα και αργότερα βρέθηκε νεκρός στο κελί του. Οι επαφές, όπως έχει υποστηρίξει στο παρελθόν ο Γκέιτς, αφορούσαν συζητήσεις για την επέκταση φιλανθρωπικών πρωτοβουλιών.

Το δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει επίσης ότι ο Γκέιτς παραδέχτηκε δύο δεσμούς που είχε με Ρωσίδες, τους οποίους –όπως είπε– ανακάλυψε αργότερα ο Έπστιν. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι οι συγκεκριμένες γυναίκες δεν συγκαταλέγονται στα θύματα του Έπστιν.

«Δεν έκανα κάτι παράνομο, ούτε είδα κάτι παράνομο», φέρεται να τόνισε ο Γκέιτς, προσθέτοντας: «Για να είμαι σαφής, ποτέ δεν πέρασα χρόνο με θύματα, με τις γυναίκες που τον περιέβαλαν».

Στα έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο περιλαμβάνονται και φωτογραφίες του Γκέιτς με γυναίκες, των οποίων τα πρόσωπα έχουν υποστεί επεξεργασία ώστε να μην αναγνωρίζονται. Κατά την εφημερίδα, ο Γκέιτς ανέφερε ότι ο Έπστιν του είχε ζητήσει να φωτογραφηθεί μαζί με βοηθούς του μετά τις συναντήσεις τους.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, το Ίδρυμα Γκέιτς ξεκαθάρισε ότι δεν πραγματοποίησε ποτέ πληρωμές προς τον Έπστιν ούτε τον προσέλαβε για οποιαδήποτε δραστηριότητα, επιχειρώντας να αποστασιοποιηθεί πλήρως από τον καταδικασμένο χρηματιστή.

Η υπόθεση επανέρχεται στο προσκήνιο, αναζωπυρώνοντας τα ερωτήματα γύρω από τις επαφές επιφανών προσωπικοτήτων με τον Έπστιν και τις επιπτώσεις τους στη δημόσια εικόνα και αξιοπιστία τους.