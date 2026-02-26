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Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos: Οι αμερικανοί λένε «ναι» στις απελάσεις αλλά όχι στις μεθόδους Τραμπ
Ειδήσεις
15:38 - 26 Φεβ 2026

Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos: Οι αμερικανοί λένε «ναι» στις απελάσεις αλλά όχι στις μεθόδους Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Οι περισσότεροι Αμερικανοί στηρίζουν τον στόχο του Ντόναλντ Τραμπ για απελάσεις, αλλά όχι τις μεθόδους του, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.

Η εξαήμερη έρευνα, που ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, καταγράφει αφενός τη σημαντική απήχηση που έχει η έμφαση του Τραμπ στην επιβολή της μεταναστευτικής νομοθεσίας, αφετέρου τη διαδεδομένη αποδοκιμασία για τις σκληρές τακτικές που εφαρμόζονται — όπως επιχειρήσεις από μασκοφόρους πράκτορες με τακτικό εξοπλισμό, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε συγκρούσεις ακόμη και με Αμερικανούς πολίτες. Το εύρημα αυτό ενδέχεται να επηρεάσει τους Ρεπουμπλικάνους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο στις 3 Νοεμβρίου.

Το 61% των ερωτηθέντων —μεταξύ αυτών το 92% των Ρεπουμπλικάνων και το 35% των Δημοκρατικών— δήλωσε ότι «υποστηρίζει την απέλαση μεταναστών χωρίς νόμιμη άδεια παραμονής». Η στάση αυτή συνέβαλε στην εκλογική νίκη του Τραμπ το 2024, όταν κατηγορούσε τους Δημοκρατικούς για πολιτική «ανοικτών συνόρων». Αντίθετα, το 63% των Δημοκρατικών δήλωσε ότι δεν στηρίζει τις απελάσεις, έναντι μόλις 7% των Ρεπουμπλικάνων.

Κατά την ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους την Τρίτη, ο Τραμπ επιχείρησε να επαναφέρει το αφήγημα υπέρ της μεταναστευτικής πολιτικής του, η οποία είχε αποτελέσει ισχυρό του πλεονέκτημα πριν από κύμα συγκρούσεων στους δρόμους με εμπλοκή πρακτόρων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE). Τα περιστατικά περιλάμβαναν διαχωρισμούς οικογενειών και τον θανάσιμο πυροβολισμό δύο Αμερικανών πολιτών. Ο ίδιος τόνισε ότι στόχος του είναι οι εγκληματίες, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τους βγάζουμε από εδώ όσο πιο γρήγορα γίνεται».

Η ICE «το παράκανε», λέει η πλειοψηφία

Το 60% των Αμερικανών —μεταξύ αυτών το 20% των Ρεπουμπλικάνων και το 90% των Δημοκρατικών— εκτιμά ότι οι μεταναστευτικές αρχές έχουν ξεπεράσει τα όρια. Μεταξύ των ανεξάρτητων ψηφοφόρων, το ποσοστό φτάνει το 65%, ομάδα που θεωρείται κρίσιμη για τη διατήρηση των οριακών πλειοψηφιών των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία.

Η αποδοκιμασία των τακτικών είναι ιδιαίτερα έντονη μεταξύ των Αφροαμερικανών και των Ισπανόφωνων ψηφοφόρων, δύο ομάδων στις οποίες ο Τραμπ είχε σημειώσει πρόοδο στις εκλογές του 2024. Το 74% των Αφροαμερικανών και το 72% των Ισπανόφωνων δήλωσαν ότι δεν εγκρίνουν τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση διαχειρίζεται τις απελάσεις, έναντι 51% των λευκών ψηφοφόρων.

Από τον Φεβρουάριο του 2025, η συνολική αποδοχή του Τραμπ μεταξύ των Ισπανόφωνων έχει μειωθεί κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες, στο 29%. Μεταξύ των Αφροαμερικανών υποχώρησε κατά 2 μονάδες, στο 14%, ενώ μεταξύ των λευκών μειώθηκε κατά 4 μονάδες, στο 49%.

Διχασμός και στα δύο κόμματα

Σημαντικές εσωτερικές διαφωνίες καταγράφονται και στα δύο κόμματα σχετικά με την επιβολή της μεταναστευτικής πολιτικής. Μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων που στηρίζουν τις απελάσεις, το 23% δηλώνει ότι αισθάνεται άβολα με τις τρέχουσες μεθόδους των αρχών.

Στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών, πέρα από τη διαφωνία για το αν θα πρέπει να γίνονται απελάσεις, υπάρχει και διαίρεση σχετικά με το ενδεχόμενο κατάργησης της ICE, βασικού φορέα επιβολής της μεταναστευτικής πολιτικής. Το 63% των Δημοκρατικών τάσσεται υπέρ της κατάργησης της υπηρεσίας, έναντι 30% που διαφωνεί — ποσοστό σημαντικά αυξημένο σε σχέση με το 44% που υποστήριζε την ιδέα σε αντίστοιχη έρευνα του 2018. Αντίθετα, μόλις το ένα τρίτο των ανεξάρτητων ψηφοφόρων υποστηρίζει την κατάργηση, ποσοστό σχεδόν αμετάβλητο από το 2018.

Λίγοι Δημοκρατικοί υποψήφιοι για το Κογκρέσο έχουν ταχθεί ανοιχτά υπέρ της κατάργησης της ICE, με κεντρώες οργανώσεις, όπως η Third Way, να προειδοποιούν ότι μια τέτοια θέση ενδέχεται να βλάψει το κόμμα στις κάλπες του Νοεμβρίου.

Η διαδικτυακή δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 4.638 ενηλίκων στις ΗΠΑ και έχει περιθώριο σφάλματος δύο ποσοστιαίων μονάδων.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/02/2026 - 15:40
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