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Νέο αιματοκύλισμα στη Γάζα: Τρεις νεκροί από ισραηλινό πλήγμα
Ειδήσεις
17:08 - 26 Φεβ 2026

Νέο αιματοκύλισμα στη Γάζα: Τρεις νεκροί από ισραηλινό πλήγμα

Reporter.gr Newsroom
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Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας ύστερα από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκεται και ένας μαχητής, ο οποίος -όπως υποστηρίζουν οι IDF- κρίθηκε ότι συνιστούσε «απειλή».      

Παλαιστίνιοι υγειονομικοί ανέφεραν ότι η επιδρομή στόχευσε ομάδα ατόμων στη συνοικία Τούφα, στην Πόλη της Γάζας, με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό αρκετών ακόμη.

Σε διαφορετικό περιστατικό, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι δυνάμεις του που επιχειρούσαν στη νότια Γάζα πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν μαχητή, ο οποίος -κατά την ίδια πηγή- αποτελούσε άμεση απειλή, αφού εισήλθε σε περιοχή του θύλακα που παραμένει υπό ισραηλινό έλεγχο. Το Ισραήλ χαρακτήρισε το συμβάν παραβίαση της εκεχειρίας με τη Χαμάς, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο Οκτώβριο.

Το υπουργείο Υγείας στη Γάζα αναφέρει ότι πάνω από 72.000 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, έχουν χάσει τη ζωή τους από ισραηλινές επιχειρήσεις τα τελευταία δυόμισι χρόνια. Προσθέτει επίσης ότι τουλάχιστον 400 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πυρά μετά την έναρξη της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ δηλώνει ότι τέσσερις στρατιώτες του έχουν σκοτωθεί από μαχητές στη Γάζα μετά την έναρξη της εκεχειρίας. Αμφότερες οι πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της συμφωνίας.

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