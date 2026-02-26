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Ανάκληση κατ’ οίκον περιορισμού για τον Χρήστο Μαυρίκη: Επιστρέφει στη φυλακή μετά τις νέες διώξεις
Ειδήσεις
16:52 - 26 Φεβ 2026

Ανάκληση κατ’ οίκον περιορισμού για τον Χρήστο Μαυρίκη: Επιστρέφει στη φυλακή μετά τις νέες διώξεις

Reporter.gr Newsroom
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Εκ νέου στη φυλακή οδηγείται ο Χρήστος Μαυρίκης, καθώς με βούλευμα του Τμήματος Εκτελέσεων Ποινών της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών ανακαλείται το καθεστώς κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση που του είχε επιβληθεί και διατάσσεται η κράτησή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Open, η απόφαση για την αυστηροποίηση των όρων κράτησης ελήφθη στον απόηχο νέων ποινικών διώξεων που ασκήθηκαν σε βάρος του 71χρονου. Ο ίδιος έχει ήδη συλληφθεί και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων Αρχών για τις περαιτέρω διαδικασίες.

Οι νέες διώξεις συνδέονται με το περιστατικό πυροβολισμών στα Σπάτα, καθώς και με την πολύωρη αστυνομική επιχείρηση που ακολούθησε για τη σύλληψή του. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο 71χρονος φέρεται να πυροβόλησε στον αέρα έπειτα από διαπληκτισμό και στη συνέχεια να ταμπουρώθηκε στο σπίτι του, με αποτέλεσμα να στηθεί επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Η εκδίκαση της συγκεκριμένης υπόθεσης έχει μετατεθεί για τον Απρίλιο, ενώ ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος.

Υπενθυμίζεται ότι από τον Μάιο του 2025 ο Χρήστος Μαυρίκης τελούσε υπό κατ’ οίκον περιορισμό με τη χρήση ηλεκτρονικού «βραχιολιού», στο πλαίσιο της δίωξης που είχε ασκηθεί εις βάρος του για την κατηγορία της δωροδοκίας δικαστικού λειτουργού. Με τη νέα εξέλιξη, το καθεστώς επιτήρησης παύει να ισχύει και αντικαθίσταται από προσωρινή κράτηση.

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