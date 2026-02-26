Μεγάλου: Στο 55% το ποσοστό διανομής κερδών για το 2025 – Περιορισμένη η έκθεση της Πειραιώς στον Νόμο Κατσέλη

Η Τράπεζα Πειραιώς αναβάθμισε στο 55% το ποσοστό διανομής κερδών για το 2025, με τον CEO Χρήστο Μεγάλου να επισημαίνει, κατά την ενημέρωση των αναλυτών την Πέμπτη (26/2), ότι για το 2026 η πρόθεση της διοίκησης προσανατολίζεται κυρίως σε διανομή μετρητών.

Επιπλέον, για τη χρήση του 2025 θα διανεμηθούν 0,40 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά, επιπλέον του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 100 εκατ. ευρώ που υλοποιήθηκε στο τέταρτο τρίμηνο. Η συνολική διανομή ανέρχεται σε 592 εκατ. ευρώ, με απόδοση 7%. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα την Πέμπτη (26/2) η συστημική τράπεζα ανακοίνωσε καθαρά κέρδη €1,07 δισ. και πιστωτική επέκταση €4 δισ. το 2025.

Ο κ. Μεγάλου ανέφερε, ότι τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 7%, απορροφώντας τις επιπτώσεις κυβερνητικών μέτρων και τις ανταγωνιστικές πιέσεις. Η ενίσχυση προήλθε κυρίως από αυξημένες εκταμιεύσεις δανείων, τη δυναμική της επενδυτικής τραπεζικής και τις υψηλότερες προμήθειες διαχείρισης κεφαλαίων, λόγω συνεχιζόμενων εισροών σε αμοιβαία κεφάλαια. Θετική ήταν και η συμβολή του bancassurance, με την Εθνική Ασφαλιστική να προσθέτει περίπου 10 εκατ. ευρώ για τον μήνα που ενσωματώθηκε στα αποτελέσματα του 2025. Αντίθετα, οι προμήθειες από μεταφορές κεφαλαίων και πληρωμές κινήθηκαν πτωτικά, όπως αναμενόταν, εξαιτίας των μέτρων που εφαρμόστηκαν στις αρχές του έτους.

Σε ό,τι αφορά την απόφαση του Άρειου Πάγου για τον Νόμο Κατσέλη, η διοίκηση ανέφερε ότι στον ισολογισμό περιλαμβάνονται δάνεια περίπου 50 εκατ. ευρώ που υπάγονται στο συγκεκριμένο πλαίσιο, εκτιμώντας πως η επίπτωση θα περιοριστεί σε ποσοστό επί αυτού του ποσού. Για πιθανές συνέπειες στις τιτλοποιήσεις επιφυλάχθηκε μέχρι την πλήρη αποσαφήνιση της απόφασης.

Ως προς τη χρηματοδότηση της οικονομίας, η τράπεζα αναμένει ιδιαίτερα ισχυρό πρώτο τρίμηνο. Οι εκταμιεύσεις για το 2025 διαμορφώνονται σε 11,1 δισ. ευρώ, με καθαρή πιστωτική επέκταση 3,64 δισ. ευρώ. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παραμένουν βασικός μοχλός, ενώ έντονη δραστηριότητα καταγράφεται στη ναυτιλία, στην ενέργεια και στις ανανεώσιμες πηγές. Δυναμικά κινούνται επίσης ο τουρισμός, οι διεθνείς συνδιαχειριζόμενες χρηματοδοτήσεις, καθώς και οι τομείς leasing και factoring, αναδεικνύοντας την ευρεία κλαδική διασπορά του χαρτοφυλακίου.

Αναλυτική παρουσίαση του νέου Business Plan θα πραγματοποιηθεί στις 5 Μαρτίου 2026, σε investment day στο Λονδίνο.