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Ινφαντίνο: Έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στο Μεξικό για τη διεξαγωγή του Μουντιάλ
Ειδήσεις
15:28 - 27 Φεβ 2026

Ινφαντίνο: Έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στο Μεξικό για τη διεξαγωγή του Μουντιάλ

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της FIFA, Gianni Infantino, δήλωσε την Πέμπτη (26/2) ότι είχε συνομιλία με την πρόεδρο του Μεξικού, Claudia Sheinbaum, και ότι έχει «πλήρη εμπιστοσύνη» στο Μεξικό ως διοργανώτρια χώρα για το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου, παρά τα βίαια επεισόδια που ακολούθησαν το θάνατο ενός ισχυρού βαρόνου ναρκωτικών και άφησαν τουλάχιστον 70 νεκρούς.      

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Κυριακή, ο μεξικανικός στρατός σκότωσε τον Nemesio Oseguera Cervantes, γνωστό ως «El Mencho», ηγέτη του καρτέλ Jalisco New Generation Cartel (CNGJ), πυροδοτώντας ημέρες ακραίας βίας στην περιοχή. Μέλη του καρτέλ έβαλαν φωτιά σε οχήματα και απέκλεισαν δρόμους σε σχεδόν δώδεκα πολιτείες του Μεξικού.

«Είχα μια εξαιρετική συνομιλία νωρίτερα σήμερα με την πρόεδρο του Μεξικού, Claudia Sheinbaum», ανέφερε ο Infantino. «Επανέλαβα την πλήρη εμπιστοσύνη μας στη διοργανώτρια χώρα και ανυπομονώ να φιλοξενήσει όλους τους προγραμματισμένους αγώνες εκεί, σε αυτό που θα είναι το πιο συμπεριληπτικό και το σπουδαιότερο Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA που έχει γίνει ποτέ».

Σύμφωνα με το Associated Press, το Μεξικό πρόκειται να φιλοξενήσει 13 αγώνες του Μουντιάλ, εκ των οποίων οι τέσσερις στη δυτική πόλη Γουαδαλαχάρα, στην πολιτεία Χαλίσκο, που αποτελεί το κεντρικό προπύργιο του καρτέλ Jalisco.

«Μίλησα τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της FIFA, Gianni Infantino· συνεχίζουμε να εργαζόμαστε κανονικά για την επιτυχή διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026», έγραψε η Sheinbaum στην πλατφόρμα X.

«Επαναβεβαιώνουμε την εμπιστοσύνη μας στη χώρα». Η Sheinbaum διαβεβαίωσε αυτή την εβδομάδα ότι «δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος» για τους επισκέπτες, ωστόσο την Πέμπτη η διοργάνωση αγώνα καταδύσεων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που επρόκειτο να διεξαχθεί σε προάστιο της Γουαδαλαχάρα την επόμενη εβδομάδα, ακυρώθηκε για λόγους ασφαλείας.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Πορτογαλίας ανακοίνωσε ότι «παρακολουθεί στενά την ευαίσθητη κατάσταση» ενόψει φιλικού αγώνα με την εθνική ομάδα του Μεξικού που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στην Πόλη του Μεξικού.

Ο Infantino δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, από την Κολομβία, ότι είναι πεπεισμένος πως «όλα θα κυλήσουν όσο το δυνατόν πιο ομαλά».

Επισημαίνεται ότι πέρα από τους τέσσερις αγώνες του Μουντιάλ, η Γουαδαλαχάρα έχει προγραμματιστεί να φιλοξενήσει και διεθνές μπαράζ στα τέλη Μαρτίου. Η Νέα Καληδονία θα αντιμετωπίσει την Τζαμάικα και ο νικητής θα παίξει με το Κονγκό για μια θέση στο τουρνουά.

Ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Τζαμάικα, Michael Ricketts, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι ο οργανισμός του παρακολουθεί στενά την κατάσταση στο Μεξικό ενόψει των προγραμματισμένων διεθνών αγώνων των «Reggae Boyz» τον επόμενο μήνα.

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