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Grand Opening: Το ανανεωμένο κατάστημα Allwyn στην Allwyn Arena δίνει το στίγμα της νέας εποχής – Δείτε τι έγινε στα λαμπερά εγκαίνια
Πλήθος κόσμου βρέθηκε στα λαμπερά εγκαίνια του καταστήματος Allwyn στην Allwyn Arena
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
15:21 - 27 Φεβ 2026

Grand Opening: Το ανανεωμένο κατάστημα Allwyn στην Allwyn Arena δίνει το στίγμα της νέας εποχής – Δείτε τι έγινε στα λαμπερά εγκαίνια

Reporter.gr Newsroom
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Με δυνατά vibes, ενθουσιασμό και εντυπωσιακή προσέλευση κόσμου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του καταστήματος Allwyn, στην Allwyn Arena, ενός από τα μεγαλύτερα και πιο εμβληματικά καταστήματα που περνούν στη νέα εποχή.

Το κατάστημα στην Allwyn Arena είναι ένα από τα πρώτα που ολοκλήρωσαν τη «μεταμόρφωση» τους, στο πλαίσιο του rebranding. Μέσα σε αναβαθμισμένο περιβάλλον, με σύγχρονο look & feel και το μπλε να παραμένει κυρίαρχο χρώμα, επανασυστήνει την εμπειρία διασκέδασης στους πελάτες, αποτελώντας σημείο αναφοράς για το μέλλον όλου του δικτύου καταστημάτων της εταιρείας.

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Ηλίας Κατσαρός, Chief Retail Officer της Allwyn Hellas και Γιαν Κάρας, Προέδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Hellas

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Ηλίας Κατσαρός, Chief Retail Officer της Allwyn Hellas και Φώτης Ζησιμόπουλος, Chief of Sales & Marketing Stores Officer της Allwyn Hellas

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Ενημέρωση για το Υπεύθυνο Παιχνίδι

Ο κόσμος που βρέθηκε στο opening event είχε τη δυνατότητα να πάρει μια πρώτη γεύση από τις νέες ακόμη πιο συναρπαστικές εμπειρίες και την αναβαθμισμένη διασκέδαση που φέρνει η Allwyn.

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Πλήθος κόσμου βρέθηκε στα λαμπερά εγκαίνια του καταστήματος Allwyn στην Allwyn Arena

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Η ομάδα της Allwyn Hellas

Δείτε highlights από την εορταστική βραδιά:

18+ επίγειο |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

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