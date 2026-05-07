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Panini: «Τέλος εποχής» για τα θρυλικά αυτοκόλλητα μετά το Μουντιάλ του 2030
Magazino
18:43 - 07 Μάι 2026

Panini: «Τέλος εποχής» για τα θρυλικά αυτοκόλλητα μετά το Μουντιάλ του 2030

Reporter.gr Newsroom
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Τα εμβληματικά άλμπουμ αυτοκόλλητων της Panini για το Παγκόσμιο Κύπελλο φαίνεται πως θα ολοκληρώσουν την ιστορική τους διαδρομή μετά το Μουντιάλ για την εκατονταετηρίδα το 2030, καθώς η FIFA ανακοίνωσε την Πέμπτη (7/5) μια νέα συνεργασία.

Πιο αναλυτικά, σημειώνεται ότι η συνεργασία της FIFA με την Panini διαρκεί εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια. Το πρώτο επίσημο άλμπουμ αυτοκόλλητων για Παγκόσμιο Κύπελλο κυκλοφόρησε ενόψει της διοργάνωσης του 1970 στο Μεξικό και μέχρι το 2030 η κοινή τους πορεία θα έχει φτάσει συμπληρώσει τις έξι δεκαετίες.

Παρόλα αυτά, η FIFA γνωστοποίησε ότι επέκτεινε τη συμφωνία της με την εταιρεία Fanatics, συμπεριλαμβάνοντας πλέον και τα συλλεκτικά αντικείμενα που σχετίζονται με διοργανώσεις και εκδηλώσεις της ομοσπονδίας από το 2031 και μετά.

Τα συλλεκτικά άλμπουμ της Panini έχουν αποκτήσει διαχρονική αξία και τεράστια δημοτικότητα στους φιλάθλους και τους συλλέκτες. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα πλήρως συμπληρωμένο άλμπουμ του Μουντιάλ του 1970 πωλήθηκε το 2017 για περισσότερα από 10.000 ευρώ.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, υπογράμμισε πως η Fanatics φέρνει σημαντική καινοτομία στο χώρο των συλλεκτικών ειδών, προσφέροντας στους φιλάθλους νέους τρόπους αλληλεπίδρασης με τις αγαπημένες τους ομάδες και ποδοσφαιριστές.

Όπως ανέφερε, μέσω του παγκόσμιου δικτύου και των διοργανώσεων της FIFA, αυτή η εμπειρία μπορεί να επεκταθεί ακόμη περισσότερο σε διεθνές επίπεδο, δημιουργώντας παράλληλα μια επιπλέον σημαντική πηγή εμπορικών εσόδων για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Υπενθυμίζεται ότι η Panini είχε ανανεώσει τη συνεργασία της με τη FIFA τον Δεκέμβριο του 2023, διατηρώντας τα αποκλειστικά δικαιώματα για τα επίσημα αυτοκόλλητα, τις συλλεκτικές κάρτες, τα παιχνίδια ανταλλαγής καρτών και τα ψηφιακά συλλεκτικά προϊόντα.

Κλείνοντας, επισημαίνεται ότι η συμφωνία καλύπτει το Παγκόσμιο Κύπελλο του φετινού καλοκαιριού, το Μουντιάλ του 2030, το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών του 2027, καθώς και άλλες διοργανώσεις και εκδηλώσεις της FIFA.

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