ΔΣΑ: Κάλεσμα στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα το Σάββατο για την επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών

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Μέσω επίσημης ανακοίνωσής του, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών απευθύνει κάλεσα για συμμετοχή στη συγκέντρωση του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο (28/2) στο Σύνταγμα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

«Με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, το ΔΣ του ΔΣΑ:

– εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τα θύματα και τις οικογένειές τους,

– επαναλαμβάνει την απαίτηση του δικηγορικού σώματος και των πολιτών για την ταχεία και ενδελεχή απόδοση ευθυνών για το έγκλημα των Τεμπών και την τιμωρία των υπευθύνων όσο ψηλά και αν βρίσκονται,

– επαναβεβαιώνει την παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας που έχει δηλώσει η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας στην επικείμενη δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας και

– απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής των συναδέλφων/-ισσών στη συγκέντρωση του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών το Σάββατο 28.2.2026, στις 12μ στην πλατεία Συντάγματος, με βασικό αίτημα να αποδοθεί δικαιοσύνη».