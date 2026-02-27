Τα crypto σε τεντωμένο σκοινί: Πέριξ των $66.000 το Bitcoin και short squeeze στον ορίζοντα

Η αγορά crypto κρέμεται από μία κλωστή, σύμφωνα με αναλυτές, οι οποίοι εκτιμούν ότι εάν οι ταύροι δεν αναλάβουν δράση σύντομα, το Bitcoin θα μπορούσε να διολισθήσει ξανά, προκαλώντας «ακραίο φόβο» στους traders και σηματοδοτώντας κίνδυνο μαζικών ρευστοποιήσεων.

Από την άλλη, βέβαια, υπάρχουν και θετικά σημάδια, καθώς η κυριαρχία του Bitcoin συναντά αντίσταση λίγο κάτω από το 60%, ενώ ο δείκτης Altcoin Season παραμένει σταθερός σε στενό εύρος. Αυτό υποδηλώνει ότι η εμπιστοσύνη στον «βασιλιά» των crypto δεν έχει εξασθενήσει, καθώς οι μετακινήσεις κεφαλαίων προς τα altcoins παραμένουν περιορισμένες.

Στην αγορά παραγώγων, η εικόνα είναι επίσης ανοδική. Το 24ωρο γράφημα ρευστοποιήσεων δείχνει ότι οι long θέσεις συνεχίζουν να «καίγονται», αντιπροσωπεύοντας το 66% από τα 250 εκατ. δολάρια σε ρευστοποιήσεις, ενώ το Open Interest (OI) παραμένει ελεγχόμενο, γεγονός που σημαίνει ότι η μόχλευση δεν έχει ξεφύγει.

Συνολικά, η ισχυρή δυναμική με οδηγό το Bitcoin και η ψύχραιμη εικόνα στα παράγωγα θα μπορούσαν να αναστρέψουν γρήγορα το κλίμα, μετατρέποντας τη σημερινή συσσώρευση του Bitcoin σε μια υγιή επαναφορά, εφόσον η διάθεση για ρίσκο επιστρέψει. Σε αυτό το πλαίσιο, οι αναλυτές παρακολουθούν στενά την επικείμενη κανονιστική σαφήνεια ως πιθανό καταλύτη.

Στο πεδίο της ανακατανομής κεφαλαίων, οι επενδυτές δείχνουν προτίμηση σε έργα με σαφή χρηστική αξία, με το Decred (DCR) να ξεχωρίζει καταγράφοντας άνοδο σχεδόν 15% μέσα σε ένα 24ωρο. Την ίδια ώρα, κανένα από τα μεγάλα altcoins δεν συγκαταλέγεται στους κορυφαίους κερδισμένους, γεγονός που ενισχύει την εικόνα κυριαρχίας και ανθεκτικότητας του Bitcoin στην παρούσα φάση της αγοράς.

Παράλληλα, οι ισχυρές εισροές στα ETFs αναδεικνύουν τη διαφορά: το ETF του Bitcoin προσέλκυσε 254 εκατ. δολάρια, ενώ το Ethereum μόλις 6,6 εκατ. Συμπέρασμα; Οποιαδήποτε ουσιαστική ανάκαμψη της αγοράς φαίνεται πως θα περάσει μέσα από το Bitcoin.

Σε αυτό το πλαίσιο, η διατήρηση του Bitcoin γύρω από τα 65.000 δολάρια αρχίζει να μοιάζει με πιθανό «πυθμένα». Ωστόσο, το τοπίο παραμένει αβέβαιο, καθώς το επενδυτικό κλίμα είναι επιφυλακτικό. Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η αναμενόμενη σαφήνεια την 1η Μαρτίου μπορεί να λειτουργήσει είτε ως καταλύτης ανόδου είτε ως «παγίδα ταύρων» για όσους μπουν αργά στην αγορά.

Μέχρι τότε, η ζώνη αυτή διαμορφώνεται σε πεδίο υψηλής μεταβλητότητας μεταξύ αγοραστών και πωλητών. Ωστόσο, με βάση τις τρέχουσες ροές κεφαλαίων και τη στάση της αγοράς, οι ταύροι φαίνεται να αποκτούν σταδιακά το πάνω χέρι, με το ενδεχόμενο ενός short squeeze να διαγράφεται στον ορίζοντα.

Πάντως, προς το παρόν το Bitcoin διαπραγματεύεται στη ζώνη των 66.000 δολαρίων, αλλά με διακυμάνσεις, ενώ άλλα μεγάλα tokens υποχωρούν πολύ περισσότερο. Παρ’ όλα αυτά, τα spot bitcoin ETFs που είναι εισηγμένα στις ΗΠΑ προσέλκυσαν πάνω από 1 δισ. δολάρια μέσα σε τρεις ημέρες.

«Αυτό το εύρος ζήτησης υποδηλώνει απορρόφηση και όχι κερδοσκοπία», ανέφερε ο Iliya Kalchev, αναλυτής της Nexo Dispatch.

«Τα on-chain δεδομένα ενισχύουν αυτή τη μετατόπιση: πορτοφόλια που κατέχουν πάνω από 10.000 Βitcoin έχουν αυξήσει τις θέσεις τους κατά την πρόσφατη διόρθωση από την περιοχή των 70.000 δολαρίων, γεγονός που δείχνει ότι οι μακροπρόθεσμοι κάτοχοι επανέρχονται καθώς η διαθέσιμη προσφορά μειώνεται», σημείωσε ο ίδιος.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Kalchev, οι εισροές στα ETFs θα πρέπει να συνεχιστούν ώστε το Bitcoin να κινηθεί βιώσιμα υψηλότερα.

Ημερήσιες τάσεις

Σήμερα (27/2), γύρω στις 15:00 (ώρα Ελλάδος), το Bitcoin «παίζει» στα 66.079,14 δολάρια με απώλειες 2,74%. Η κεφαλαιοποίησή του κυμαίνεται στα 1,32 τρισ. δολάρια και η κυριαρχία του στην αγορά παραμένει μεταξύ 56% και 57%.

Την ίδια ώρα, το Ethereum χάνει 4,93% και παραμένει κάτω από τα 2.000 δολάρια, κινούμενο στα 1.964,75 δολάρια.

Το ΒΝΒ υποχωρεί κατά 1,78% στα 615,56 δολάρια, το Solana σημειώνει απώλειες κατά 4,98% στα 83,30 δολάρια και το XRP κινείται στο 1,38 δολάριο με χασούρα 4,22%.

Εν τω μεταξύ, το Cardano υποχωρεί κατά 2,72% στο 0,2844 δολάριο και το Dogecoin σημειώνει απώλειες της τάξης του 3,86% στο 0,09530 δολάριο, ενώ το HYPE υποχωρεί κατά 2,95% στα 28,15 δολάρια και το Monero χάνει 0,45% στα 340,12 δολάρια.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 2,35 τρισ. δολάρια με απώλειες 3%.