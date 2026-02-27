Κλίντον για την υπόθεση Επστάιν: Δεν είδα τίποτα και δεν έκανα τίποτα κακό

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, δήλωσε την Παρασκευή 27/2 στο Κογκρέσο ότι δεν είχε καμία γνώση για τα εγκλήματα του Τζέφρι Έπσταϊν και ότι δεν θα είχε ταξιδέψει με το ιδιωτικό αεροπλάνο του καταδικασμένου χρηματιστή εάν είχε την παραμικρή υποψία για τις παράνομες πράξεις του.

«Δεν είδα τίποτα και δεν έκανα τίποτα κακό», αναφέρει ο Κλίντον στην εισαγωγική του τοποθέτηση, σύμφωνα με το κείμενο της κατάθεσης που ο ίδιος δημοσίευσε στο X. Ο πρώην πρόεδρος επεσήμανε ότι, ως άτομο που μεγάλωσε σε σπίτι με ενδοοικογενειακή βία, «δεν θα είχα ποτέ ταξιδέψει με το αεροπλάνο του αν είχα την παραμικρή υποψία για το τι έκανε – θα τον είχα καταγγείλει και θα είχα ηγηθεί των εκκλήσεων για δικαιοσύνη, όχι για ευνοϊκές συμφωνίες».

Ο Κλίντον κατέθεσε κεκλεισμένων των θυρών ενώπιον της επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων που διερευνά την υπόθεση Έπσταϊν, ενώ οι Δημοκρατικοί προσπαθούν να στρέψουν την προσοχή στις σχέσεις του καταδικασμένου χρηματιστή με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το έγγραφο της κατάθεσης, ο Κλίντον άσκησε κριτική στην επιτροπή επειδή ανάγκασε τη σύζυγό του, την πρώην υπουργό Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον, να καταθέσει την Πέμπτη για την ίδια υπόθεση. Η Χίλαρι Κλίντον δήλωσε ότι δεν θυμάται ποτέ να έχει συναντήσει τον Έπσταϊν ούτε να είχε γνώση για την σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.

As someone who grew up in a home with domestic abuse, not only would I not have flown on his plane if I had any inkling of what he was doing—I would have turned him in myself and led the call for justice for his crimes, not sweetheart deals. pic.twitter.com/0rX8cat5Pu February 27, 2026

Ο Κλίντον σημείωσε ότι, παρά τις φωτογραφίες και τα έγγραφα που συνδέουν το όνομά του με τον Έπσταϊν, «ξέρω τι είδα και, το πιο σημαντικό, τι δεν είδα. Ξέρω τι έκανα και, το πιο σημαντικό, τι δεν έκανα».

Κάποιες από τις αποχαρακτηρισμένες φωτογραφίες δείχνουν τον Κλίντον μαζί με τον Έπσταϊν σε κοινωνικές εκδηλώσεις ή σε ιδιωτικές στιγμές, μερικές φορές δίπλα σε γυναίκες που έχουν θολωμένα τα πρόσωπά τους. Σε μία εικόνα φαίνεται ακόμη και σε τζακούζι.

Ο ίδιος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν γνώριζε τα εγκλήματα του Έπσταϊν, ο οποίος είχε καταδικαστεί το 2008 για εξώθηση σε πορνεία ανηλίκης και εξέτισε ποινή φυλάκισης 18 μηνών. Όταν ο Έπσταϊν βρέθηκε νεκρός στη φυλακή το 2019, ο Κλίντον ανέφερε ότι δεν είχε επικοινωνήσει μαζί του για πάνω από μία δεκαετία. Η Χίλαρι Κλίντον επιβεβαίωσε αυτή την εκδοχή κατά τη διάρκεια της δικής της κατάθεσης.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Χίλαρι

Νωρίτερα την Πέμπτη, η Χίλαρι Κλίντον χαρακτήρισε την εμφάνισή της ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων ως «πολιτικό θέατρο» και κάλυψε πλήρως τον σύζυγό της Μπιλ Κλίντον ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.

«Δεν ξέρω πόσες φορές έπρεπε να πω ότι δεν γνώριζα τον Τζέφρι Έπσταϊν», δήλωσε η Κλίντον στους δημοσιογράφους μετά από ώρες μαρτυρίας κεκλεισμένων των θυρών. «Δεν πήγα ποτέ στο νησί του. Δεν πήγα ποτέ στα σπίτια του, δεν πήγα ποτέ στα γραφεία του».