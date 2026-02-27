Ιταλία: Τραμ εκτροχιάστηκε και προσέκρουσε σε κτίριο στο Μιλάνο – Δύο νεκροί, δεκάδες τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (27/02) στο Μιλάνο, όταν τραμ εκτροχιάστηκε στην κεντρική περιοχή Πόρτα Βενέτσια και κατέληξε πάνω σε κτήριο. Από το περιστατικό έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, ενώ 39 τραυματίστηκαν.

Το συμβάν καταγράφηκε περίπου στις 16:00, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πιθανή υπερβολική ταχύτητα πριν τον εκτροχιασμό. Η αστυνομία απέκλεισε άμεσα την περιοχή, ενώ στο σημείο έσπευσαν πολλά ασθενοφόρα και διασώστες για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διακομιδή των τραυματιών σε νοσοκομεία.

Από τους 39 τραυματίες, οι τρεις βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Παράλληλα, υπάρχουν πληροφορίες για άτομα που ενδέχεται να έχουν εγκλωβιστεί κοντά στις ράγες, με τις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το τραμ κινούνταν με αυξημένη ταχύτητα πριν χάσει τον έλεγχο. «Νόμιζα ότι έγινε σεισμός. Έπεσα ξαφνικά χωρίς να καταλάβω τι είχε συμβεί», φέρεται να δήλωσε ένας από τους επιβάτες στους διασώστες.