Φρουροί της Επανάστασης: Ξεκίνησε το πρώτο κύμα επιθέσεων κατά του Ισραήλ

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Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν «το πρώτο κύμα εκτεταμένων επιθέσεων με πυραύλους και drones» κατά του Ισραήλ.

Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι οι επιθέσεις αποτελούν «απάντηση στην εχθρική και εγκληματική επιθετικότητα του εχθρού κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν».

Την τελευταία ώρα εκτοξεύθηκαν αρκετοί βαλλιστικοί πύραυλοι από το Ιράν προς το Ισραήλ, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Σειρήνες συναγερμού εξακολουθούν να ηχούν σε περιοχές του βόρειου και νότιου Ισραήλ και οι κάτοικοι κατευθύνονται στα καταφύγια.

Παράλληλα, σειρήνες σημαίνουν και στο Κατάρ, καλώντας τους κατοίκους να βρουν ασφαλή καταφύγια.